Как иностранцу получить ипотеку в России

Может ли иностранец, проживающий на территории РФ, оформить ипотеку? Какие требования банк предъявляет к заемщику-иностранцу?

Упрощенная схемы получения ипотечного кредита заключается в выдаче денежных средств банками на приобретение жилья, которое передается в залог банку-кредитору. И пока заемщик-должник не рассчитается с банком, он не сможет осуществлять сделки с приобретенной по ипотеке недвижимостью (например, подарить, продать недвижимость).

Правила заключения ипотечного кредита установлены Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее по тексту — Закон № 102-ФЗ).

Иностранцы, работающие на территории РФ, заключившие долгосрочные контракты с российскими компаниями и планирующими долговременно жить в России, нуждаются в жилье. И не каждый работодатель готов оплачивать аренду жилья, тем более в условиях экономического кризиса.

Важно! Иностранцы наряду с российскими гражданами вправе оформить ипотечный кредит, ведь Закон № 102-ФЗ не ограничивает право заемщиков-иностранцев на кредитование под залог недвижимости.

Однако, как показывает практика, иностранцам, даже имеющим вид на жительство (ВНЖ) и хороший заработок, не так просто взять ипотечный кредит. Особенно, если речь идет об иностранцах из стран дальнего зарубежья.

Иностранцам из Беларуси, Казахстана, Узбекистана (страны СНГ) в этом смысле повезло больше. Например, в Альфа-Банке оформить ипотечный кредит (на срок до 30 лет) могут резиденты Украины и Республики Беларусь. При этом регистрация заемщика по месту жительства или пребывания не требуется. Сумма кредита может составить от 600 тысяч до 20 миллионов рублей при первоначальном взносе — от 10% при покупке строящегося жилья и от 20% при покупке готового жилья.

Предмет ипотеки

Предметом ипотеки могут быть (п.1 ст.5 Закона № 102-ФЗ):

-земельные участки (за исключением земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности);

-жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной или нескольких изолированных комнат;

-садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения;

-машино-места.

Сам же ипотечный договор заключается по общим правилам гражданского законодательства и в нем должны быть указаны: предмет ипотеки, его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой (ст.9 Закона № 102-ФЗ).

Требования к иностранному заемщику

Требования к заемщику может варьироваться в зависимости от выбранного банка и ипотечной программы.

Как мы уже отмечали, иностранцам из стран СНГ, проще получить кредит, чем иностранцам из стран дальнего зарубежья. Тем не менее, ряд российских банков разработали программы ипотечного кредитования и для таких иностранцев.

Например, в банке ВТБ оформить ипотеку могут резиденты дальнего зарубежья, достаточно зайти на официальный сайт банка, выбрать интересующую заемщика программу ипотечного кредитования. А рассчитать ежемесячные платежи поможет ипотечный калькулятор.

Какие документы должны собрать иностранцы для получения ипотеки?

Основной пакет документов следующий:

-ксерокопия паспорта;

-вид на жительство (требуют не все банки, но его наличие повышает шанс получения ипотечного кредита);

-разрешение на временное проживание (если у иностранца нет ВНЖ);

-виза (если она требуется по закону);

Например, для граждан из Турции и других иностранцев, которые желают работать в России, необходимо получить визу. Для граждан из Армении, Казахстана, Азербайджана и т.п. виза не нужна.

-справка о доходах (по форме 2-НДФЛ или по форме банка);

-разрешение на работу в России (патент);

-заявление-анкета (заполняется в банке).

Помимо этого, банки в каждом конкретном случае могут потребовать дополнительные документы. Такие как, наличие недвижимости в России, супруги или супруга, которые имеют гражданство РФ (возможность стать созаемщиком кредита).

По каким причинам банки могут отказать иностранному заемщику?

Несмотря на то, что Центробанк РФ разработал меры по поддержке ипотечного кредитования граждан в условиях пандемии коронавируса (Информационное сообщение ЦБ РФ от 20.03.2020 г.), ставки по ипотеке в России достаточно высоки по сравнению с зарубежными странами.

К тому же иностранным заемщикам могут отказать в ипотеке по следующим причинам:

-нет кредитной истории на территории РФ (если иностранец впервые обращается в банк);

-недостаточно высокий доход;

Банки отдают предпочтение иностранцам с высокой квалификацией, которые имеют статус ВКС и высокий уровень дохода.

-нет ВНЖ;

Банки рассматривают таких заемщиков как ненадежных, которые в любое время могут покинуть территорию РФ.

-нет достаточной суммы на оплату первоначального взноса (в некоторых банках может достигать до 50% — все зависит от стоимости и местонахождения недвижимости, категории заемщика);

-недостаточный стаж работы на территории РФ;

Иностранцу, только что приехавшему в Россию на работу, значительно сложнее получить кредит, чем уже имеющему стаж работы на территории РФ.

-нет поручителей.

В том случае, если супруг или супруга имеет стабильный доход (подтвержденный официальными документами) и готов (готова) стать созаемщиком, то шанс на одобрение ипотеки повышается.

Условия ипотечного кредитования для иностранцев

Банки, которые готовы оформить ипотеку иностранцам, предъявляют к таким заемщикам повышенные требования. Процентная ставка зависит от первоначального взноса, срока ипотеки, обеспечения, категории заемщика.

Львиная доля оформленной иностранцами ипотеки приходится на приобретение недвижимости в г. Москве, Московской области, в г. Санкт-Петербурге.

Например, ипотечный кредит под залог имеющейся недвижимости в Росбанке Дом, обойдется иностранцу по ставке 11,89%:

Сумма кредита: 300 000 — 10 000 000 рублей;

Срок: от 36 до 180 месяцев (т.е. максимум до 15 лет);

Обеспечение кредита: залог имеющейся недвижимости;

Решение об одобрении/отклонении заявки на кредит принимается до 3 дней.

Требования к заемщику:

-возраст на момент получения: от 21 года;

-возраст на момент погашения: до 65 лет;

-ежемесячный доход: постоянный.

Если ипотечный кредит российским гражданам выдают сроком до 30 лет, то иностранцам срок кредита, как правило, ограничивается 15 годами.

Для того чтобы получить максимальную сумму кредита, нужно внести 50% стоимости объекта недвижимости. А учитывая, что кроме обязательной страховки объекта недвижимости, дополнительно требуется еще страхование жизни и здоровья самого заемщика, иностранец должен иметь существенный первоначальный капитал.

Иностранцы могут приобрести жилой дом с прилегающим земельным участком, воспользовавшись ипотечной программой от Райффайзенбанка. Но ипотечная ставка составит −12,75% (срок ипотеки — от 1 года до 30 лет, максимальная стоимость — 26 млн рублей). Банком предъявляются требования к минимальному стажу работы для физических лиц, работающих по найму:

-не менее 3 месяцев при общем трудовом стаже не менее 1 года;

-не менее 1 года, если данное место работы первое для заемщика.

Минимальный доход по основному месту работы после налогообложения для заемщика: 20 000 рублей — для Москвы/Московской области, Санкт-Петербурга/Ленинградской области, Екатеринбурга, Сургута, Тюмени.

Как иностранцу повысить шанс на получение ипотеки?

Для того, чтобы повысить шансы на одобрение ипотечного кредита, иностранцу, не имеющему стажа работы на территории РФ и без ВНЖ, необходимо иметь достаточную первоначальную сумму (50% от стоимости жилья), поручителей по кредиту.

Шансы на получение кредита повышаются, если компания, в которой работает иностранец, имеет зарплатный проект с банком-кредитором и иностранец имеет недвижимость на территории РФ.

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