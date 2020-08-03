Отдых в России будет оплачен

Из-за закрытия границ в период продолжающейся пандемии российские туристы вынуждены были переориентироваться на внутренний туризм. Для того чтобы простимулировать граждан отдыхать на местных курортах, Правительством РФ планируется частично возместить расходы на отдых в России.

Сфера туристического бизнеса во всем мире переживает непростой период: сняты авиарейсы в популярные туристические страны (с 27 марта 2020 г. в России введен запрет на международные регулярные и чартерные рейсы).

На сегодняшний день планируется возобновление авиаперелетов с тремя странами (Турция, Великобритания, Танзания), но только из аэропортов г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга, г. Ростова-на-Дону (Распоряжение Правительства РФ от 24.07.2020 г. № 1915-р).

Многие граждане ждут открытия границ с Турцией. Авиакомпанией Turkish Airlines планируется возобновление рейсов из Санкт-Петербурга в Стамбул со 2 августа 2020 года, а в Анталью — с 10 августа 2020 года. По данным АТОР (ассоциация туроператоров России), миллионы граждан готовы отправиться в Турцию, как только откроют границы.

Важно! Для тех граждан, кто еще не определился с местом отдыха, Правительство РФ планирует выплатить компенсацию до 15 тысяч рублей в случае их отдыха на российских курортах.

Председатель Правительства РФ М. Мишустин подписал распоряжение от 18.07.2020 г. № 1876-р, в котором предусмотрено выделение из резервного фонда Правительства РФ 15 млрд. рублей «...на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги».

Порядок компенсации расходов

Выделенная из резерва сумма в 15 млрд рублей пойдет на частичную компенсацию расходов граждан, которые до конца 2020 года отдохнут на российских курортах. Правительством РФ планируется развивать и экологический туризм: в 2019 году был проведен отбор восьми национальных парков для размещения туристической инфраструктуры и создано пять новых особо охраняемых территорий.

Возврат денежных средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура:

Оператором проекта является национальная платежная система «Мир». Технологическим партнером, который будет обеспечивать бесперебойную работу системы в момент проведения проекта, станет «Ростелеком».

Обязательными условиями выплаты компенсации являются: продолжительность тура не менее пяти ночей, оплата тура через российскую платежную систему «Мир». Чтобы получить возврат денег за путешествие, необходимо, чтобы карта «Мир» была зарегистрирована на сайте privetmir.ru.

Например, если семья купит тур на неделю за 75 тыс. рублей, то они получат возврат в размере 15 тыс. рублей, что составляет 20% от стоимости тура.

Туристы смогут купить как готовый пакетный тур (т.е. сразу оплатить перелет и размещение), так и приобрести отдельно проживание. Последний вариант актуален для туристов, которые добираются до места отдыха самостоятельно на личном автомобиле. И допускаются межрегиональные маршруты.

В Ростуризме планируют субсидировать 2 миллиона поездок туристов на курорты России.

Старт проекта планируется с августа (с момента покупки тура) и будет действовать до конца 2020 года.

Важно! Для регионов, которые пользуются повышенным спросом в августе и сентябре, это в первую очередь касается Крыма, Краснодарского края, поездки будут доступны с 1 октября 2020 г. до конца 2020 года.

Это означает, что в пик туристического сезона на курорты Крыма, Краснодарского края доплаты туристам не производятся. А, начиная с октября 2020 г., купальный сезон закрыт.

Для того чтобы получить возмещение, туристу необходимо приобрести тур через интернет на сайте туроператора (планируется специальный сайт либо ссылка на сайте Ростуризма с участвующими в программе турфирмами). Тур нужно оплатить только с помощью карты «Мир». Другие банковские карты или наличный расчет не предусмотрены программой субсидирования.

Информацию (о точной дате старта программы, о направлениях, турфирмах) в скором времени планируют разместить на официальном сайте Ростуризма.

Что делать туристам, у которых аннулированы туры?

А что делать туристам, которые до 31 марта 2020 г. оплатили тур (полностью или частично) и никуда не поехали из-за коронавируса?

Это касается не только туристов, купивших зарубежные туры, но и туристов, которые приобрели туры на российские курорты.

Таким туристам вернут деньги или перенесут поездку (по желанию туристов). Срок возврата денежных средств (если турист отказался от переноса поездки) — не позднее 31 декабря 2021 года. Такие условия прописаны в принятом Постановлении Правительства РФ от 20.07.2020 г. № 1073.

Для некоторых категорий граждан предусмотрены особые условия возврата. Инвалидам, безработным, гражданам старше 65 лет, гражданам более 2 месяцев, находящихся на больничном, вернут деньги в течение 90 дней с момента подачи заявления на возврат.

Но даже если аннулированная из-за пандемии поездка будет перенесена на поздний срок, такие туристы не смогут получить компенсацию за отдых на российских курортах.

Выводы

И в заключение отметим следующее. Никто не спорит с тем, что нужно развивать внутренний туризм, тем более, что в России много уникальных и красивейших мест. Тем не менее, уровень сервиса на российских курортах по многим показателям проигрывает зарубежному. При этом цена за отдых, например, в г. Сочи в трехзвездочном отеле, сопоставима (а то и выше) стоимости пятизвездочного отеля в Турции. Поэтому для взыскательных туристов при открытии границ, выбор будет не в пользу российских курортов, независимо от суммы доплаты за отдых.

И если действительно (как предусмотрено Программой развития туризма в РФ на период до 2035 года) в России будет создан конкурентоспособной туристический продукт, то граждане с удовольствием поедут на отдых без всяких доплат со стороны государства.

Не стоит забывать о том, что на курортах Республики Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае был введен курортный сбор (порядка 10-50 рублей в сутки). Правда, в курортный сезон 2020 года взимание сбора временно приостановлено. Тем не менее, на следующий год туристам, скорее всего, придется заплатить дань государству за право отдыхать на этих курортах.