Для оформления рабочей визы иностранцу нужен страховой полис

Медицинский страховой полис является обязательным документом для получения въездной визы в Россию. Страховку необходимо предъявлять вместе с остальным пакетом документов при подаче заявления на получение визы в РФ.

Если иностранец хочет приехать в РФ с целью трудоустройства, ему необходимо оформить рабочую визу. Рабочая виза предоставляет лицам, представителям дальнего зарубежья быть в РФ постоянно и пересекать границу неоднократно.

Такие визы бывают двух видов:

рабочая виза обыкновенная — она оформляется на 1 год;

рабочая виза высококвалифицированного специалиста (ВКС) — она оформляется и действует 3 года.

Иностранцу может быть отказано во въезде в РФ, если он не предъявил в пункте пропуска через государственную границу страховой медицинский полис (п.5 ст.27 Федерального закона от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»). Страховой полис для иностранных граждан является обязательным документом, без которого пребывание в России будет считаться незаконным.

Иностранец имеет право самостоятельно выбирать страховую компанию и страховой тариф при оформлении страховки для визы в РФ. Однако существует ряд правил, которым страховой полис должен соответствовать.

Как правило, иностранные граждане и лица, не имеющие гражданства, въезжают в РФ на основании визы. При этом в соответствии с Положением о порядке оформления визы, иностранный гражданин для получения визы предоставляет полис медицинского страхования, действительный на территории РФ. Таким образом, у иностранного гражданина, въезжающего в РФ на основании визы, должен быть на руках действующий страховой медицинский полис.

Медицинские полисы для иностранцев необходимо оформлять каждому иностранному гражданину в первый день пребывания в стране. Таким образом, полис ДМС иностранец в обязательном порядке обязан оформить именно в день прибытия в страну, вне зависимости от цели въезда на территорию РФ.

ДМС необходимо оформить на срок всего периода пребывания иностранца на территории РФ.

Для чего нужна иностранцам страховка?

Как уже было отмечено, ДМС для иностранных граждан подтверждает право на пребывание в РФ иностранного гражданина.

Оформленная страховка дает право иностранцам обратиться в медицинское учреждение на территории РФ и получить бесплатную медицинскую помощь.

Сам объем предоставляемой медицинской помощи напрямую зависит от полиса иностранного гражданина, в частности от указанной в нем суммы, на которую застраховался иностранец.

Отметим, что стоимость страховки за последнее время выросла. Так, с 1 мая 2016 г. минимальная стоимость страховая сумма для иностранцев составляет 100 000 рублей.

Для оформления страховки иностранцу потребуется представить в страховую компанию:

копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

копию миграционной карты.

Чтобы застраховаться, иностранцу необходимо обратиться в одну из компаний, где можно получить ДМС для иностранных граждан. Таких компаний на рынке страховых услуг достаточно.

Страховка — недешевое удовольствие для иностранцев, а поэтому на практике распространена ситуация, когда ее оплачивает работодатель за свой счет либо с последующим возмещением затрат из заработной платы иностранного работника.

Однако иностранные граждане из стран-участниц ЕАЭС, которые официально трудоустроены и легально работают на территории РФ с 1 января 2017 года, могут оформлять полисы обязательного медицинского страхования совершенно бесплатно.

Это означает, что граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии, которые официально работают в РФ, имеют право обратиться в страховую компанию для оформления полиса обязательного медицинского страхования.

Иностранные граждане из стран-участниц ЕАЭС, которые работают по гражданско-правовым договорам, а не по трудовым, не могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь. Срок действия полиса ОМС для работающих граждан ЕАЭС — до конца календарного года, но не более срока действия заключенного трудового договора.

Где приобрести страховку?

Приобрести медицинский страховой полис, соответствующий требованиям для получения визы в Россию, можно двумя способами:

лично в офисе страховой компании;

самостоятельно в интернете с помощью онлайн-сервиса.

Приобретенный онлайн и затем распечатанный страховой полис является официальным документом и принимается всеми визовыми центрами России, расположенными на территории РФ.

Какие штрафы взимаются за отсутствие страховки?

В случае отсутствия у иностранца полиса медицинского страхования либо при его наличии стоимостью менее 100 000 рублей может быть применена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 000 до 5 000 рублей. Такое правонарушение может повлечь за собой запрет наложение запрета на въезд в РФ.

Повторное в течение одного года совершение иностранным гражданином или лицом без гражданства такого административного правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере от 7 тысяч до 10 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ (п.5 ст.18.8 КоАП РФ).

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