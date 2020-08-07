Договор доверительного управления имущества (часть 2)

Сегодня мы продолжим говорить о договоре доверительного управления.

Первую часть смотрите здесь.

Какими правами и обязанностями обладают стороны по договору доверительного управления? В каких случаях действие договора будет прекращено?

По договору управления имуществом управляющий обязуется собственноручно осуществлять все возложенные на него обязательства.

Привлечение доверительным управляющим поверенного третьего лица для осуществления какой-либо деятельности от имени доверительного управляющего возможно только при следующих обстоятельствах:

управляющий письменно согласовал данное привлечение с учредителем,

данное деяние предусмотрено доверительным соглашением,

у управляющего отсутствует возможность согласовать привлечение третьего лица с выгодоприобретателем в разумный промежуток времени, а обеспечение интересов выгодоприобретателя напрямую зависит от привлечения поверенного.

Важно! Управляющий несет полную ответственность за действия поверенного. Ответственность сторон. Учредитель управления по договору управления имуществом берет на себя ответственность за превышение управляющим, возложенных на него полномочий, перед лицами, которые не могли знать о данном превышении компетенций.

Доверительный управляющий, в свою очередь, несет два вида ответственности:

перед учредителем управления в полном объеме понесенных убытков,

перед выгодоприобретателем в полном объеме упущенной выгоды.

Если убытки возникли в связи с форс-мажорными обстоятельствами, с действиями учредителя либо выгодоприобретателя, то доверительный управляющий освобождается от ответственности.

Важно! Сбор доказательной базы, способствующей снятию ответственности с доверительного управляющего, является задачей доверительного управляющего.

На каких условиях происходит прекращение сотрудничества

При расторжении договора управления имуществом, объект настоящего соглашения возвращается в управление к учредителю, если в соглашение не указано другое. Если одна из сторон настоящего договора приняла решение о прекращении сотрудничества, в ее обязанности входит составить письмо о расторжении договора и отправить его не позднее, чем за три месяца до даты прекращения договорных отношений.

Основания, на которых, стороны вправе прекратить сотрудничество: