Как получить субсидию на оплату коммуналки

В условиях продолжающегося снижения реального дохода граждан и очередного повышения оплаты коммунальных услуг, актуальным становится вопрос о выделении помощи со стороны государства. Кто вправе получить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг?

Возможность получения субсидии существенно облегчит малообеспеченным людям и другим категориям граждан расчеты за коммуналку. И если в 2019 году в Москве 641 067 семей (990 924 человека) получили субсидию, то за полгода 2020 года — 634 155 семей (988 854 человек).

По состоянию на 01.07.2020 г. средний размер субсидии на семью в г. Москве составил 2 404,82 рубля при среднем совокупном доходе семьи 31 784,08 рублей.

В основном, субсидии выплачиваются пенсионерам (81,2% от общего числа получателей субсидии).

В Челябинской области в 2019 году субсидию получили 152 519 семей, а средний размер субсидии на одну семью составил 2 822 рублей в месяц.

Что такое субсидия?

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее по тексту — ЖКУ) — это дополнительная мера социальной поддержки граждан с невысоким доходом. При выплате субсидии сопоставляется общий размер трат граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с размером его дохода. И если доля расходов на оплату ЖКХ превышает определенную величину, то гражданин вправе претендовать на субсидию.

Важно! В каждом регионе предельный размер расходов по отношению к доходам свой и установлен он местным законодательством.

В г. Москве допустимый размер расходов не должен превышать 10% (п.1 ст.4 Закона г. Москвы от 01.11.2006 г. № 54, далее по тексту — Закон № 54), а в Санкт-Петербурге — 14% (ст.2 Закона Санкт-Петербурга от 30.06.2005 г. № 403-48). В Челябинской области — 22% (Постановление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 г. № 336-П).

Кроме того, в г. Москве для пенсионеров, имеющих звание «Ветеран труда» либо «Ветеран военной службы» предоставляется 50% скидка на оплату жилья и коммунальных услуг (пп.3 п.1 ст.6 Закона г. Москвы от 03.11.2004 г. № 70). Такие же льготы предоставляются пенсионерам, являющимся участниками обороны г. Москвы, а также пенсионерам из числа реабилитированных лиц.

Кто полностью освобождается от оплаты ЖКУ?

Если среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего гражданина составляет 800 и менее рублей в месяц, то граждане полностью освобождаются от оплаты ЖКУ в пределах нормативной площади жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг (п.2 ст.4 Закона № 54).

Так, в г. Москве установлен следующий стандарт нормативной площади жилья:

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг установлен постановлением Правительства Москвы от 18.12.2019 г. № 1762-ПП «Об утверждении размеров стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг». Например, для одиноко проживающих собственников жилья, уплачивающих взносы на капитальный ремонт общего имущества, стандарт составляет 4 900,38 рублей. Именно от этой суммы производится расчет субсидии.

За какие услуги можно получить субсидию?

Субсидия выделяется на оплату жилого помещения и коммунальные услуги, которые, в свою очередь, состоят из (ст.154 ЖК РФ):

-платы за пользование жилым помещением (платы за наем) либо за содержание жилого помещения (для собственников жилого помещения);

-платы за коммунальные услуги, которая включает в себя плату за холодную и горячую воду, электроэнергию, теплоэнергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо (при наличии печного отопления), платы за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами;

-взноса на капитальный ремонт — для собственников помещений в многоквартирном доме.

Кто может получить субсидию?

На получение субсидии вправе претендовать граждане России, Белоруссии или Киргизии, которые не имеют долгов за оплату коммунальных услуг и являются:

-собственниками жилья (квартиры, жилого дома или их части);

-членами жилищного или жилищно-строительного кооператива;

-пользователями жилого помещения в государственном (муниципальном) жилищном фонде;

-пользователями жилья по договору найма в частном жилищном фонде.

Для права на получение субсидии должно быть превышение расходов семьи на оплату ЖКУ (которые рассчитываются из соответствующего регионального стандарта) над максимально допустимой долей расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи.

Общий (совокупный доход семьи) берется за полгода (6 календарных месяцев). Отсчет 6-месячного периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии (п.32 Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», далее по тексту — Правила).

Важно! С 30.04.2020 г. в Правила внесены изменения в части периода, за который учитываются доходы претендента на субсидию и членов его семьи. Расчетный период начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления на субсидию.

Например, при обращении в июле 2020 г. период, за который учитывается доход составит — июль-декабрь 2019 г., а при обращении в августе 2020 г. — август 2019 г. — январь 2020 г.

Покажем на примере расчет совокупного дохода семьи.

Пример

Семья, проживающая в г. Москве, состоит из 4 человек: муж, жена и двое несовершеннолетних детей (учащиеся школы). Жилье находится в собственности и в соответствии с жилищным законодательством, собственники жилья уплачивают взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.

Доход мужа за 6 месяцев составил — 240 000 рублей, доход жены за аналогичный период — 120 000 рублей.

При исчислении совокупного дохода семьи (независимо от раздельного или совместного проживания) учитываются доходы граждан, которые являются по отношению к претенденту на субсидию:

— супругом (супругой);

— родителями или усыновителями несовершеннолетних детей;

— несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными.

Если претендент на субсидию (член его семьи) признан безработным на день подачи заявления на субсидию, то при расчете среднедушевого дохода семьи исключаются его доходы от трудовой деятельности заявителя (члена его семьи). Такое правило будет действовать до 31 декабря 2020 года.

По условиям нашего примера, среднемесячный доход семьи составит: (240 000 рублей 120 000 рублей) / 6 месяцев = 60 000 рублей.

Среднедушевой доход семьи составит: 60 000 рублей / 4 чел. = 15 000 рублей.

Согласно московскому стандарту (утвержден Законом № 54) максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи при среднедушевом доходе свыше 2 500 рублей составляет 10%.

На сайте Городского центра жилищных субсидий (http://www.subsident.ru/info/6/107) приведен максимальный доход семьи, дающий право на получение субсидии с 1 июля 2020 года. Размер дохода разный для собственников и пользователей жилого помещения. Например, для семьи из 4 человек максимальный совокупный (ежемесячный) доход составит 141 586,40 рублей.

По условиям примера, семья (при соблюдении иных условий) вправе претендовать на получение субсидии.

Зачастую причиной отказа в субсидии является неоплата взносов на капитальный ремонт. Так, пенсионерке в возрасте 80 лет было отказано в субсидии Городским центром жилищных субсидий г. Москвы в связи с неуплатой взносов на капитальный ремонт. Женщина судилась, указывала, что она является одиноко проживающим пенсионером, получаемая ею пенсия расходуется на оплату жилищно-коммунальных услуг, лечение, мелкий ремонт квартиры и выплату долга в сумме 86 200 рублей за медицинскую операцию. По этой причине она не могла оплачивать взносы на капитальный ремонт

Однако все судебные инстанции сочли действия властей правомерными, поскольку взносы на капитальный ремонт входят в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги. А наличие долгов не позволяет получать субсидию («Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 17.06.2020 г.).

Порядок получения субсидии

Как уже было отмечено, субсидия предоставляется на 6 месяцев при представлении определенного пакета документов:

-паспорт претендента и всех членов его семьи, свидетельство о рождении (для членов семьи до 14 лет);

-справки о доходах (например, справки с основного места работы и со всех мест дополнительной работы о доходах, справки о размере социальных выплат из бюджетов всех уровней) либо об отсутствии доходов (например, справка об обучении);

-последнюю оплаченную квитанцию за ЖКУ;

-реквизиты банковского счета (социальной карты) для перечисления субсидии.

Отметим, что в случае неоплаты получателем субсидии текущих платежей за ЖКУ в течение 2-х месяцев предоставление субсидии может быть приостановлено.

Заявление на получение субсидии можно подать:

-в центре госуслуг «Мои документы»;

-через МФЦ;

-на официальном сайте Мэра г. Москвы (https://www.mos.ru/pgu/ru/services вкладка «Субсидия на оплату ЖКУ»).