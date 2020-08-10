Какие документы нужны для приглашения иностранца в Россию

Безвизовый въезд в Россию разрешен для граждан около 30 государств, в большинстве случаев предусмотрены короткие сроки — от 30 до 180 дней. Для гостей, туристов, деловых визитеров этого достаточно, но для долгосрочной работы придется оформить визу. Для иностранцев из визовых стран без этого документа вообще невозможно легально въехать и присутствовать на территории РФ. Виза выдается на основании приглашения, для трудовых мигрантов придется оформить дополнительные разрешения. Рассмотрим, какие документы нужны для приглашения иностранца.

Особенности процедуры

Вся бюрократическая рутина «ложится на плечи» приглашающей стороны. Чтобы ввести иностранного специалиста в правовое поле РФ, наниматель должен предварительно получить квоту, аккредитоваться в УВМ ГУ МВД (бывшем УФМС), оформить разрешение на работу и приглашение на рабочую визу.

Прибывший сотрудник должен встать на миграционный учет, фиксирует начало трудовых отношений с ним компания и в ряде случаев оформляет ИНН. Сам иностранец предоставляет личные данные и получает визу в российском консульстве своей страны, проходит медкомиссию и сдает экзамен по русскому языку, основам законодательства и истории РФ. Высококвалифицированные специалисты освобождены от экзамена, также на них не распространяются квоты.

Основные документы для приглашения иностранца в Россию

Собрать пакет бумаг на само приглашение просто — нужна паспортная информация мигранта, заявление, анкета и гарантийное письмо, где приглашающая сторона подтверждает свои обязательства по финансовому, жилищному и медицинскому обеспечению иностранца, гарантирует своевременный выезд за пределы страны. Сложность в том, что приглашение — всего лишь малая часть длительного процесса. Придется собрать и подать документы для оформления приглашения иностранца в Россию, а также бумаги для выдачи других разрешений.

В случае приглашения иностранца на работу, компания сначала обращается в Центр занятости населения — пригласить сотрудника из-за рубежа можно только при наличии свободных квот, которые распределяются по регионам и по профессиям. Закон делает исключение для ВКС, они не квотируются. В остальных случаях ЦЗН проверяет, что в стране нет специалиста для замещения вакансии. В стандартный пакет документов входит заявление, регистрационные данные фирмы, информация по кодам статистики (ОКЭВД), сведения о потребности в работниках, запрос на подбор персонала.

В УВМ ГУ МВД (ранее ФМС) — приглашение для иностранца оформляется совместно с разрешением на работу или после его выдачи. Перед подачей ходатайства на РНР работодатель должен встать на учет в УВМ ГУ МВД и получить разрешение на привлечение иностранного персонала. Основные бумаги — подтверждение наличия квоты, регистрационные данные компании, проект трудового договора с указанием срока действия, должности и зарплаты специалиста. Для выдачи разрешения на работу нужно подать данные о нанимателе, проект договора, паспортную информацию трудового мигранта, диплом/свидетельство об образовании, справку о прохождении медкомиссии, сертификат об отсутствии ВИЧ. Заявку на приглашение для иностранца в Россию УФМС (теперь УВМ ГУ МВД) может рассмотреть одновременно, что ускоряет процесс.

Сколько стоит пригласить трудового мигранта

В процессе оформления документов придется уплатить несколько госпошлин:

за аккредитацию работодателя (оформление разрешения на привлечение иностранцев) — 10 000 рублей;

за выдачу РНР для иностранца — 3 500 рублей;

за оформление приглашения — 800 рублей;

за выдачу многократной визы — 1600 рублей.

По приглашению в консульстве выдается однократная виза, за многократной визой придется обратиться в УВМ ГУ МВД после въезда иностранца в страну. Юридические лица оплачивают пошлины исключительно с расчетного счета, подтверждением служат платежные поручения с отметкой банка. Если любое из перечисленных ходатайств будет отклонено, соответствующая пошлина удерживается в пользу государства. Основные причины отказа — неполный пакет документов, ошибки в заявлениях. Поэтому для каждой процедуры нужно грамотно подготовить бумаги и соблюсти сроки подачи.

Что нужно сделать после въезда иностранца в страну

Привлеченному специалисту необходимо встать на миграционный учет — срок для ВКС до 90 дней, для других категорий до 7 дней. Если высококвалифицированный специалист часто совершает деловые поездки за границу, сроки могут не наступать, но при продлении РНР потребуется предоставить данные о дате и месте постановки на миграционный учет.

Возможно, нанимателю придется самостоятельно получить ИНН для иностранца. Документ должна выдать налоговая инспекция на основании данных из УВМ ГУ МВД, но на практике межведомственное взаимодействие работает плохо.

Самая ответственная процедура — уведомление контролирующих органов о начале трудовых отношений. Это надо сделать в 3-дневный срок с момента подписания трудового договора, в противном случае возможен большой штраф — в столичном регионе от 400 тыс. до 1 млн. рублей.

Без знаний и опыта пригласить трудового мигранта в Россию непросто, в процедурах, сроках и законодательных нормах можно запутаться. Рекомендуем обратиться за помощью к профессионалам — услуги «РосКо» по оформлению разрешительных документов стоят гораздо дешевле, чем затраты вашего времени, нервов и сил.

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