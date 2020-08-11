Как снизить размер неустойки

Неустойка представляет собой определенную законом или договором денежную сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (например, в случае просрочки его исполнения).

Однако, в российской законодательстве, согласование сторонами подобных «штрафных сумм» не всегда приводят к полному взысканию положенного по договору, когда стороны пытаются либо уменьшить взыскиваемую неустойку, либо помешать этому.

Так, часть I ст.333 ГК РФ закрепляет право суда уменьшить размер подлежащей взысканию неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

1. Кто должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств?

2. При каких условиях суд вправе уменьшить неустойку?

3. На что же обычно ориентируются суды, снижая размер неустойки?

4. Что же может убедить суд в законности начисляемой неустойки?

5. Какие факторы суд не учтет при рассмотрении заявления об уменьшении неустойки?

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