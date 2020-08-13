Когда могут аннулировать разрешение на работу для иностранца

Получив долгожданное разрешение на работу, иностранец должен соблюдать определенные правила нахождения в РФ. Иначе территориальные подразделения МВД могут аннулировать ранее выданное разрешение на работу. По каким причинам аннулируется разрешение на работу? Когда суды встают на сторону иностранцев и признают решение об аннулировании незаконным?

Для легальной возможности трудиться на территории РФ, визовый иностранец должен иметь разрешение на работу. Для граждан стран с безвизовым режимом требуется получение патента.

Разрешение на работу представляется временно пребывающим в РФ лицом, въехавшим в страну в порядке, требующем получения визы.

Выдачей разрешений на работу занимаются территориальные органы МВД (п.3 Указа Президента РФ от 05.04.2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» и раздела II Положения о МВД РФ, утв. Указом Президента РФ от 21.12.2016 г. № 699).

Такое разрешение выдается иностранцу через его работодателя. Отметим, что некоторые категории иностранцев, например ВКС и обучающиеся в РФ иностранцы, получают такие разрешения самостоятельно.

Получив долгожданное разрешение на работу, необходимо четко знать условия, при которых разрешение может быть аннулировано.

Важно! Все вопросы, связанные с аннулированием выданного иностранцу разрешения на работу, также решают территориальные подразделения МВД РФ при наличии предусмотренных законом оснований.

Сразу отметим, что Указом Президента РФ от 15.06.2020 г. № 392 внесены дополнения и изменения в Указ Президента РФ № 274 от 18.04.2020 г. «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Так, согласно поправкам, до 15 сентября 2020 г. не должны приниматься решения о депортации иностранцев, а также об аннулировании разрешений на работу.

Когда могут аннулировать разрешение на работу?

Перечень ситуаций, когда ранее выданное разрешение на работу аннулируется, является закрытым и прописан в п.9 ст.18 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (далее по тексту — Закон № 115-ФЗ).

Разрешение на работу может быть аннулировано, если иностранец:

1) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, иными действиями создает угрозу безопасности РФ или граждан РФ.

Само понятие «угроза безопасности» раскрыто в п.7 Стратегии национальной безопасности РФ до 2030 года, утв. Указом Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208. Под угрозой безопасности понимается прямая или косвенная возможность нанесения ущерба национальным интересам России в экономической сфере.

Кто дает оценку действиям иностранца в части вопросов экономической безопасности? Таким органом в России является Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ).

Именно ФСБ оценивает факторы, угрожающие национальной безопасности на основании информации, получаемой из различных источников, в том числе путем проведения оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности. На основании полученной информации ФСБ принимает решение: несет ли деятельность иностранца угрозу обороноспособности и безопасности России.

Иностранцы могут оспаривать принятое решение об их выдворении, лишении права на работу в судебном порядке. Однако суды не вправе вмешиваться в полномочия ФСБ и не дают оценку деятельности иностранцев в этой части. И доводы иностранца о нарушении права на уважение личной и семейной жизни ввиду того, что на территории РФ он длительное время проживает совместно с супругой и несовершеннолетними детьми, являющимися гражданами России, суд признает несостоятельными (Решение Южно-Сахалинского городского суда (Сахалинская область) от 18.09.2019 г. № 2А-5281/2019).

Так, в одном из дел (согласно справке УФСБ России по Свердловской области) получена информация о том, что гражданин республики Азербайджан поощряет легализацию граждан в нарушение миграционного законодательства РФ, допускает коррупционные проявления. Поступившая информация послужила основанием для заключения МВД РФ об аннулировании вида на жительство в России.

Совершая противоправные действия, мигранты впоследствии прикрываются семьей и наличием несовершеннолетних детей. Как отметил КС РФ, наличие семьи не обеспечивает иностранцам бесспорного иммунитета от законных и действенных принудительных мер в сфере миграционной политики, соразмерных опасности миграционных правонарушений и практике уклонения от ответственности (Определение КС РФ от 05.03.2014 г. № 628-О, от 19.11.2015 г. № 2667-О, Решение Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (Свердловская область) от 19.08.2019 г. № 2А-5342/2019).

2) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность;

И в этой ситуации наличие семьи не является для иностранцев иммунитетом, поскольку как отмечают суды, наличие у мигрантов родственников на территории РФ не явилось в свое время фактором, сдерживающим его от совершения преступления (Определение Красноярского краевого суда от 14.01.2019 г. № 33а-386/2019).

Минюстом России отдан приоритет интересам большинства населения государства, чья безопасность не может быть поставлена в зависимость от наличия у иностранного гражданина устойчивых семейных связей на территории РФ (Определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 25.04.2017 г. № 33а-3574/2017).

При рассмотрении административных дел суд не осуществляет проверку целесообразности вынесенного в отношении иностранца решения ФСБ, имеющего право оценки соответствующей деятельности иностранца, как представляющей угрозу государственной безопасности (Решение Ленинского районного суда г. Курска (Курская область) от 20.08.2019 г. № 2А-4940/2013).

3) в течение 5 лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения на работу, подвергался административному выдворению за пределы РФ, депортации;

И такие обстоятельства, как признание вины иностранца в совершенном преступлении, полного раскаяния, впервые совершенного преступления, положительной характеристике и условно-досрочном освобождении сами по себе не освобождают от выдворения иностранца из России

(Определение Омского областного суда от 05.06.2019 г. № 33а-2232/2019).

4) представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения;

Основанием для аннулирования ранее выданного ВНЖ является факт предоставления иностранцем заведомо ложных сведений, то есть информации, о недостоверности которой последний знал или должен знать.

Например, гражданин Узбекистана представил заведомо ложные сведения о месте своего проживания, указав в заявлении о регистрации по месту жительства (Определение Вологодского областного суда от 01.03.2017 г. № 33а-1291/2017).

Не желая сдавать экзамен на знание русского языка, мигранты покупают сертификаты о владении русским языком.

Не стоит забывать, что действия граждан или должностных лиц компаний по обеспечению иностранцев фиктивными сертификатами о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ без фактической сдачи соответствующего экзамена, т.е. в обход установленной процедуры, влекут уголовную ответственность (Определение КС РФ от 19.12.2019 г. № 3326-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Шиловой на нарушение ее конституционных прав ст.322.1 УК РФ).

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