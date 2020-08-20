Как коды ОКВЭД компании влияют на налоги и неналоговые льготы?

Что представляет собой код ОКВЭД? Как код ОКВЭД влияет на порядок исчисления налогов и страховых взносов? Почему в период экономического кризиса важно иметь «нужный» ОКВЭД?

Впервые с кодом ОКВЭД сталкиваются компании и ИП при государственной регистрации.

В этом случае применяется классификатор ОК 029-2001 (действие редакции ОК 029-2001 продлили до 01.01.2017 г. приказом Росстандарта РФ от 10.11.2015 г. № 1745-ст, Письма ФНС РФ от 18.08.2014 г. №СА-4-14/16465, от 07.08.2014 г. №НД-3-14/2624).

И некоторые бизнесмены легкомысленно относятся к заявленным кодам ОКВЭД, а ведь от выбранного кода ОКВЭД зависят не только налоговые послабления, но и возможность получения кредитных каникул и прочих преференций, что особенно актуально в период пандемии коронавируса.

ОКВЭД и списание налогов и взносов

Для ряда бизнесменов (субъекты малого и среднего бизнеса), а также социально ориентированных НКО, Правительством РФ было принято решение о списании налогов и страховых взносов за 2 квартал 2020 г. (ст.2 Федерального закона от 08.06.2020 г. № 172-ФЗ).

Так, от уплаты налогов за 2 квартал 2020 г. (за исключением НДС, исполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ и налога на прибыль) освобождены компании и ИП из Перечня пострадавших отраслей.

Страхователи, которые ведут деятельность в пострадавших отраслях, также не платят страховые взносы (применяют нулевой тариф) в отношении выплат физическим лицам за апрель — июнь 2020 г.

Перечни пострадавших отраслей привязан к кодам ОКВЭД. И при обнулении налогов и взносов налоговики ориентируется на ОКВЭД.

ОКВЭД и отсрочка по уплате налогов

«Правильный» ОКВЭД поможет бизнесменам получить отсрочку по уплате налогов (авансовых платежей по ним) и страховых взносов. Речь идет о бизнесменах, основной вид деятельности которых по состоянию на 01.03.2020 г. есть в Перечне пострадавших отраслей (за исключением НДС, исполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ и налога на прибыль).

Отсрочка не распространяется на акцизы и НДПИ. А для получения отсрочки по НДС и страховым взносам необходимо ориентироваться на специальный Перечень (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 г. № 570). Отсрочку по уплате налогов и взносов малому и среднему бизнесу можно получить на срок от 3 месяцев до года (в зависимости от выполнения определенных условий). А предоставляется она в отношении налогов и страховых взносов со сроком уплаты, приходящиеся на периоды 2020 года.

Для московского бизнеса предусмотрено продление срока уплаты некоторых налогов и сборов. До 31 декабря 2020 г. продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлили уплату авансовых платежей за 1 квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере торговли, общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга гостиничного бизнеса и оказания бытовых услуг населению.

ОКВЭД и льгота по НДС

Налоговые органы зачастую отказывают налогоплательщику в применении льгот по НДС, предусмотренных ст.149 НК РФ, по причине того, что соответствующий код ОКВЭД по данному виду деятельности не присвоен (в ЕГРЮЛ отсутствует).

Однако судебная практика свидетельствует о том, что гл.21 НК РФ не связывает право компании на применение льготы по НДС от указания в ЕГРЮЛ соответствующего кода ОКВЭД и указание в декларации иного кода ОКВЭД не влияет на обоснованность применения налоговой ставки по НДС. Для определения основания применения налоговой ставки служит соответствующая строка в налоговой декларации, где отражаются хозяйственные операции, совершенные налогоплательщиком.

Так, компанией неверно был указан код ОКВЭД — 60.30.1 и применена нулевая ставка по НДС. Но фактически у налогоплательщика отсутствовали основания для ее применения (пп.2 п.1 ст.164 НК РФ) и, несмотря на правильный ОКВЭД, нулевая ставка не была подтверждена (Постановление АС Северо-Кавказского округа от 15.09.2015 г. №А32-31341/2014, Определением ВС РФ от 13.01.2016 г. № 308-КГ15-17314 отказано в передаче дела в судебную коллегию ВС).

ОКВЭД и налог на прибыль

Несовпадение кода ОКВЭД и реально осуществляемой деятельности контрагента может поставить под сомнение расходы самого налогоплательщика по причине их необоснованности. Налоговые органы зачастую считают, что несоответствие фактически осуществляемой деятельности заявленным кодам ОКВЭД, свидетельствует о «проблемности» контрагента. В этом случае налогоплательщика (наряду с другими признаками неблагонадежности контрагента) могут обвинить в получении необоснованной налоговой выгоды (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 08.04.2014 г. №А27-4324/2013).

Банки уделяют повышенное внимание таким операциям клиента, по которым приходные операции по счету не соответствуют заявленным кодам видов деятельности по ОКВЭД. И наряду с совокупностью других признаков банк может отключить клиента от системы дистанционного банковского обслуживания (Постановление АС Поволжского округа от 09.06.2016 г. №А57-9774/2015).

ОКВЭД и спецрежимы

От выбранного кода ОКВЭД зависит, может ли компания применять ЕНВД. Однако если деятельность плательщика, осуществляемая на самом деле, не соответствует виду «вмененного» ОКВЭД, то компании откажут в праве на применение ЕНВД.

Так, в одном из судебных споров был отклонен довод компании о том, что ею осуществлялась деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД — 60.24), которая подпадает под ЕНВД, поскольку фактически налогоплательщик осуществлял деятельность, не связанную с перевозкой грузов.

В п.3 ст.346.12 НК РФ приведен запрет на применение «упрощенки» компаниями, осуществляющими определенные виды деятельности. Данный запрет, в частности, касается операций, которые соответствуют таким кодам ОКВЭД (ОК 029-2014) как:

64.92 — осуществление ломбардной деятельности;

92.11 — деятельность казино;

92.12 — деятельность залов игровых автоматов;

12.00 — производство табачных изделий;

29.10 — производство автотранспортных средств.

В период продолжающегося спада экономики, региональные власти стараются не допустить банкротства предпринимателей. Так, на областном уровне снижаются налоговые ставки по УСН. Почти в 50 регионах действуют пониженные ставки по УСН: 1% — «доходы», 5% — «доходы минус расходы».

Например, для налогоплательщиков, осуществляющих виды деятельности в соответствии с разделом J «Деятельность в области информации и связи» с объектом налогообложения «Доходы» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) в Воронежской области действует ставка 1% (Закон Воронежской области от 05.04.2011 г. № 26-ОЗ (в ред. от 02.03.2020 г.)). Законом Пермского края от 01.04.2015 г. № 466-ПК (в ред. от 30.03.2020 г.) установлена ставка единого налога в 1 процент для самых популярных видов деятельности (действует до 01.01.2021 г.).

В Тюменской области ставка единого налога — 1 процент действует до 31.12.2023 г. в отношении предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий (разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги). А для предпринимателей с упрощенкой «доходы минус расходы» установлена единая ставка 5% до 31.12.2023 г.

Такие налоговые преференции предоставляются бизнесменам с определенными кодами ОКВЭД.

ОКВЭД и кредитные каникулы

Еще одно «коронавирусное» послабление касается заемщиков малого и среднего бизнеса. Президент РФ подписал закон (Федеральный закон от 03.04.2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)») о так называемых кредитных каникулах. Однако такие кредитные каникулы действуют не для всех бизнесменов. Послабления ждут заемщиков, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса.

Перечень таких отраслей определен Правительством РФ от 03.04.2020 г. № 434.

Заемщики, относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса, заключившие до 3 апреля 2020 г. с кредитором (кредитной организацией или некредитной финансовой организацией) кредитный договор (договор займа), в том числе по ипотеке, вправе не позднее 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий.

Принадлежность бизнесменов к пострадавшим отраслям определяется кодами ОКВЭД.

ОКВЭД и отсрочка по арендным платежам

Для многих компаний из пострадавших от коронавируса отраслей предоставлены отсрочки по арендным платежам. Например, в Новгородской области Указом губернатора от 26.03.2020 г. действует отсрочка (на период до 3 месяцев с последующей оплатой в течение 6 месяцев) по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Для бизнесменов на 99 % снижен размер арендной платы по заключенным договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Арендаторы, арендующие земельные участки и нежилые объекты у Москвы и приостановившие свою деятельность в рамках режима повышенной готовности, были освобождены от арендной платы. Это касается ИП и компании, работающие в сферах культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, предоставления гостиничных услуг, услуг общественного питания, торговли и бытовых услуг.

Чтобы получить преференции по уплате арендных платежей, деятельность бизнесмена должна соответствовать определенному коду ОКВЭД.

ОКВЭД и субсидия на МРОТ сотрудникам

Зарплату сотрудникам можно будет частично выплатить за счет государства в сумме, равной минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) на каждого работника. То есть 12 130 рублей будут выплачиваться ежемесячно на каждого работающего сотрудника. Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 г. № 576 утверждены правила получения субсидии в размере 1 МРОТ.

Чтобы безвозмездно получить малому и среднему бизнесу от государства зарплату сотрудников в пределах МРОТ, необходимо отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя субсидии, к пострадавшим отраслям российской экономики. Чтобы бизнесмену понять, относится ли его деятельность к пострадавшей, нужно ориентироваться на коды ОКВЭД, приведенные в Постановлениях Правительства РФ. Предприниматели могут также воспользоваться специальным сервисом, размещенным на сайте ФНС РФ.

Как мы уже отмечали, получить субсидию на выплату минимальной заработной платы сотрудникам могут те предприниматели, которые имеют «нужный» код ОКВЭД в перечне пострадавших отраслей.

На практике далеко не все бизнесмены из пострадавших отраслей имеют «нужный» код ОКВЭД. Ведь при открытии бизнеса, многие предприниматели не обращали внимание на коды ОКВЭД, полагая, что это имеет значение лишь для Росстата РФ. И, как показала практика, налоговики формально подходят к данному вопросу, ориентируясь на заявленный код ОКВЭД бизнесменов.

По своей сути, ОКВЭД носит добровольный характер, не является нормативным правовым актом и не содержит правил, обязательных для многократного применения неопределенным кругом лиц, не устанавливает, не изменяет и не отменяет каких-либо прав и обязанностей, а служит источником информации (Апелляционное определение коллегии ВС РФ от 31.10.2017 г. №АПЛ17-344).

Подводя итог, отметим, что ОКВЭД может быть использован для целей налогообложения исключительно в случаях, когда это прямо предусмотрено специальными нормами законодательства о налогах и сборах.