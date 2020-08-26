Существенные условия договора аренды: что важно знать

Как уже говорилось в одной из наших статей, заключение договора аренды требует внимательности и юридической грамотности. Что в нем должно быть? Условия, по которым у подписантов достигнута договоренность, преамбула, а также адреса, реквизиты, подписи участников.
Три условия договора аренды ранжируются по своей важности в следующем порядке:
- существенные
- обычные
- случайные
Рассмотрим подробнее в видео.
Также в видео вы узнаете:
1. Что такое условия арендуемого объекта?
2. Что такое предмет арендного договора?
3. При каких условиях арендатор обладает преимущественным правом на пролонгацию соглашения?
4. Какие объекты не подлежат аренде?