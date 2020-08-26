Существенные условия договора аренды: что важно знать

Как уже говорилось в одной из наших статей, заключение договора аренды требует внимательности и юридической грамотности. Что в нем должно быть? Условия, по которым у подписантов достигнута договоренность, преамбула, а также адреса, реквизиты, подписи участников.

Три условия договора аренды ранжируются по своей важности в следующем порядке:

существенные

обычные

случайные

Рассмотрим подробнее в видео.

Также в видео вы узнаете:

1. Что такое условия арендуемого объекта?

2. Что такое предмет арендного договора?

3. При каких условиях арендатор обладает преимущественным правом на пролонгацию соглашения?

4. Какие объекты не подлежат аренде?