Когда кредит может вылиться в уголовное дело для руководителя компании?

Практика привлечения к уголовной ответственности руководителя компании за невозврат кредита не является экзотикой. Когда невозвращенный кредит может обернуться уголовным делом для руководителя компании?

В рамках антикризисных мероприятий для пострадавших от пандемии коронавируса компаний Правительством РФ разработаны различные программы кредитования: кредиты по ставкам 0% для сохранения занятости сотрудников, по ставке 2% на возобновление бизнеса, по ставке до 5% для системообразующих компаний. Чтобы получить такой кредит, компаниям необходимо выполнить ряд условий (компания должна быть в реестре субъектов МСП, иметь положительный финансовый результат по бухгалтерской отчетности, определенную численность работников и т.п.).

А что делать, если компания остро нуждается в дополнительных вливаниях, но не проходит по определенным показателям под льготный кредит?

Уголовная ответственность за невозврат кредита

Пытаясь оставаться на плаву и получить заветный кредит, руководители компании приукрашивают данные своей финансовой отчетности и (или) вводят в заблуждение кредиторов о своем реальном хозяйственном положении.

Так ли это безобидно?

Предпринимателям или руководителям компании не стоит забывать про уголовную ответственность за получение кредита либо льготных условий кредитования путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб* (п.1 ст.176 УК РФ).

*Примечание:

В примечании к ст.169 УК РФ крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает 1,5 млн рублей.

Руководителю компании или предпринимателю может грозить:

штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;

обязательными работами на срок до 480 часов;

принудительными работами на срок до 5 лет;

арестом на срок до 6 месяцев;

лишением свободы на срок до 5 лет.

Если же речь идет о незаконном получении государственного целевого кредита, его нецелевом использовании, то ответственность возрастает (п.2 ст.176 УК РФ).

Руководителю компании или предпринимателю может грозить:

штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет;

ограничением свободы на срок от 1 года до 3 лет;

принудительными работами на срок до 5 лет;

лишением свободы на тот же срок.

Объективная сторона данного преступления выражается в действии — получении кредита или его льготных условий, а последствии — в виде крупного ущерба, причинной связи.

Как отмечено в Кассационном определении Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 16.11.2015 г. № 71-УД15-6, предоставляя кредитору ложные сведения о хозяйственном положении либо финансовом состоянии, руководитель предвидит возможность или неизбежность причинения кредитору крупного ущерба. То есть виновное лицо рассчитывает на временное пользование полученными обманным путем деньгами.

Реальные уголовные дела за незаконное получение кредита

Директор одного из ООО, имея умысел на незаконное получение кредитов и заведомо зная о невозможности их получения, подготовил и представил в банки «нарисованные» документы: бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках с фиктивными корешками-сообщениями и квитанциями о получении налоговым органов данных документов, подложные справки о состоянии кредитного портфеля и кредитной задолженности, подложные договоры купли-продажи оборудования, подложное платежное поручение, подложные счета, содержащие заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО.

В целом, данные бухгалтерского баланса ООО, представленного в банк, были искажены в сторону увеличения на 33,665 млн рублей.

В результате банки предоставили невозвратных кредитов ООО на сумму 15 млн рублей. Руководителя ООО признали виновным по п.1 ст.176 УК РФ и назначили ему наказание по 1 году 6 месяцев лишения свободы за каждое преступление (Постановление Семнадцатого ААС от 18.12.2019 г. №А50П-227/2016).

В основном, чтобы получить кредит, компании искажают показатели ряда статей бухгалтерских балансов, что способствует улучшению структуры самих балансов и, как результат, создает видимость устойчивости и общего финансового благополучия компании (Постановление Двадцатого ААС от 29.04.2019 г. №А09-14451/2016).

Создавая видимость хозяйственной деятельности компании (зная о нестабильном финансовом положении компании, о непогашенной задолженности перед кредиторами), руководитель намеренно представил в банк подложные договоры поставки, свидетельствующие якобы о наличии у компании контрагентов, приобретающих большие партии систем водоснабжения и отопления и, как следствие, о якобы стабильном финансовом положении ООО. Итогом такого подлога стал приговор директору — полгода лишения свободы (Приговор Пятигорского городского суда (Ставропольский край) от 05.12.2019 г. № 1-14/2017).

Другой руководитель, желая получить кредит, применяя сканирование и соответствующее программное обеспечение внес изменения в выписки из ЕГРН, содержавшие действительные сведения о наличии у недвижимого имущества обременения в форме залога (ипотеки) в пользу ООО, исключив указание на это обременение.

В дальнейшем, на основании представленных документов, в том числе, тех, в которых были указаны заведомо ложные сведения о недвижимом имуществе, как о не находившемся в залоге (ипотеке) у ООО, банком было принято решение о предоставлении ООО кредита в размере 87, 785 млн рублей.

Руководитель же в последующем использовал кредитные деньги в своей предпринимательской деятельности для погашения задолженности перед дружественной компанией по оплате приобретенного недвижимого имущества. В итоге у ООО остался непогашенным кредитный долг в размере 86,676 млн рублей (мизерную часть долга ООО выплатила). В данном деле руководителю удалось избежать уголовного наказания только в связи с истечением срока давности (Постановление Ленинского районного суда г. Ижевска (Удмурская Республика) от 11.09.2019 г. № 1-405/2019).

Ради получения кредита, директор другой компании сообщил кредитному инспектору банка информацию, не соответствующую действительности, продемонстрировав два производственных цеха, где на самом деле деятельность по деревообработке и производству пластиковых конструкций фактически осуществлялась иной организацией (Приговор Козловского районного суда (Чувашская Республика) от 30.08.2019 г. № 1-57/2019).

Наличие у компании на праве собственности мифической бурильной установки (арендована у другой компании), которая выступала в качестве залога по кредитному договору, стоило директору условного срока лишения свободы на 3 года (Приговор Октябрьского районного суда г. Мурманска (Мурманская область) от 07.06.2019 г. № 1-84/2019).

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