Рабочая виза: как ее получить

Чтобы иностранный гражданин имел право законно работать на территории России, у него должна быть рабочая виза. Если вы хотите узнать, сколько времени занимает ее оформление и что для этого нужно, смотрите далее.

Как вы уже догадываетесь, оформление рабочей визы — довольно сложный и длительный процесс. Для удобства предлагаем разделить его на два этапа. 1 включает в себя оформление документов работодателем, а 2 — действия самого иностранного лица.

Рабочая виза может быть открыта на 1 или на 3 года. На какой срок открывать визу решает работодатель, однако, отметим, что для высококвалифицированных специалистов виза делается на три года.

Процедура открытия рабочей визы

Работодателю, желающему оформить трудовые отношения с иностранцем, прежде всего, необходимо обратиться в Центр занятости населения. В эту госструктуру подаются данные о вакантном месте в компании.

Спустя тридцать календарных дней работодатель может обратиться в МВД с полным пакетом документов, необходимых для оформления разрешения на привлечение иностранцев к трудовой деятельности компании. Срок рассмотрения миграционным органом этих документов составляет также тридцать дней.

После получения утвердительного ответа от миграционной службы подготовкой и подачей документов для разрешения на работу занимается уже непосредственно сам иностранный гражданин.

Решение о выдаче или отказе разрешения на работу станет известно в течение 2-3 недель. Отметим, что одновременно с разрешением подаются документы для оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию. Оно выдается на 3 месяца, за этот период времени в Посольстве за рубежом нужно получить однократную визу и въехать на территорию РФ.

Спустя 14 календарных дней будет получено разрешение на работу и появится возможность подать документы на переоформление визы из однократной в многократную. Срок действия визы будет совпадать со сроком разрешения на работу.

В итоге, чтобы оформить рабочую визу на один год, нужно потратить около 4 месяцев.

Гораздо быстрее делается рабочая виза сроком на 3 года. Чтобы иностранное лицо ее получило, компании-работодателю необходимо собрать пакет документов для оформления разрешения на работу и обратиться в миграционную службу.