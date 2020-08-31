Когда кредит может вылиться в уголовное дело для руководителя компании? Часть 2

Могут ли действия руководителя компании по невозврату кредита трактоваться как мошенничество? В каких случаях руководителя могу привлечь за мошенничество, а в каких — за незаконное получение кредита?

Что относится к заведомо ложным сведениям о хозяйственном и финансовом положении компании?

Обобщая судебную практику, можно сказать, что к заведомо ложным сведениям о хозяйственном положении относятся:

неверные данные об учредителях, руководителях, деловых партнерах;

фиктивные гарантийные письма, поручительства;

сфальсифицированные договоры;

технико-экономическое обоснование получения кредита;

данные складского и бухгалтерского учета и другие.

К заведомо ложным сведениям о финансовом состоянии относятся:

сведения о балансе предприятия;

аудиторское заключение о проверке годового баланса;

список кредиторов и должников;

прочие бухгалтерские (финансовые) документы и отчеты(Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 17.05.2018 г. № 22-2666/2018).

Конечно, в этой связи возникает вопрос о мерах, предпринятых службой безопасности банка.

В одном из судебных приговоров судья разъяснил, что «...когда клиент представляет документы в банк, его не считают мошенником, так как клиент заверяет документы, ручается за их подлинность, поэтому документы воспринимаются как подлинные. В банке, в свою очередь, не проверяют документы. Цель кредитного специалиста — правильно проанализировать документы» (Приговор Пятигорского городского суда (Ставропольский край) от 05.12.2019 г. № 1-14/2017).

В чем отличия мошенничества от незаконного получения кредита?

Верховный Суд РФ в одном из дел подчеркнул, что для установления неправомерности действий и, соответственно, применения наказания, необходимо исследовать умысел руководителя на представление недостоверной информации (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 05.03.2019 г. № 305-ЭС18-15540, решение АС г. Москвы от 27.06.2019 г. №А40-180646/17-111-1637).

В каком случае судьи применяют ст.176 УК РФ (незаконное получение кредита), а в каких ст.159.1 УК РФ (мошенничество)?

Прежде всего, правонарушение по ст.176 УК РФ может быть совершено либо ИП либо руководителем компании, а по «мошеннической» ст. 159.1 УК РФ — любым лицом.

Если лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, то содеянное следует квалифицировать как мошенничество (п.4 постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»). То есть речь идет о том, что должник еще до заключения договора не намерен исполнять взятые на себя обязательства.

Сам по себе факт предоставления в кредитную организацию заведомо подложных документов, свидетельствующих якобы о стабильном финансовом положении компании, не образует состава мошенничества (Приговор Пятигорского городского суда (Ставропольский край) от 05.12.2019 г. № 1-14/2017).

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности погасить долг согласно условиям договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие (Решение АС Ставропольского края от 19.02.2019 г. №А63-16387/2018).

В подобных ситуациях оценку действий заемщика дает суд на основании конкретных обстоятельств.

В отношении льготных антикризисных кредитов, представляется, что в случае если заемщик предоставил банку достоверную документацию о своем финансовом и хозяйственном положении, в полном объеме выполнял дополнительные требования банка, связанные с кредитом, квалифицировать невозврат кредита как мошенничество вряд ли возможно.