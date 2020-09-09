Восстановление бухгалтерского учета

Причины, по которым необходимо восстановить учет в компании, могут быть самыми разнообразными. Какие шаги предпринять для восстановления бухгалтерского учета? Cегодня об этом мы поговорим в нашем видео.
В видео, подготовленном Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш, вы узнаете про:
1. Причины восстановления учета
2. Оценка состояния бухгалтерского учета
3. Инвентаризация активов и обязательств
4. Кто может восстановить бухгалтерский учет?
В следующем видео мы продолжим говорить на эту тему.
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