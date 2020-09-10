Как устроиться на работу, не имея за плечами опыта

Поиск работы — и так нелегкий процесс, а если в графе «опыт» пробел, то он становится еще сложнее. Как найти первую работу, смотрите далее, в нашем видео.

Итак, в, резюме, в первую очередь, укажите все ваши навыки и умения, которые хотя бы косвенно относятся к предполагаемой должности. Это могут быть места прохождения практик, студенческие победы, конкурсы, курсы. Если вы активно ведете свой блог и развиваете соцсети — смело указывайте и это.

Не перестарайтесь! Указывайте только правдивую информацию, не приукрашая действительность. К примеру, не завышайте свой уровень владения английским. На собеседовании это сразу станет понятно.

Не забывайте, что работодателей интересует реальный опыт решения задач. Кроме того, учитывайте, что в некоторых профессиях пройденные курсы значат больше, чем профильное образование. Например, в IT сфере, дизайне, продажах.

Советуем делать акцент на ваших компетенциях. Выберите подходящее официальное фото, добавьте рабочую почту. Обращайте внимание на название вашего почтового ящика. Оно должно соответствовать статусу взрослого человека.

Также не забудьте указать ваши навыки, но не в одну строчку, а списком. Можете написать и немного себе: какие у вас хобби и чем увлекаетесь.

Сопроводительное письмо: как составить

Составьте сопроводительное письмо по аналогии с мотивационным. Главная его задача — выделить вас среди сотни других кандидатов и обратить на вас внимание.

Объем письма не должен превышать 5-6 предложений. Напишите, почему вы стремитесь попасть именно в эту компанию и на эту должность.

Сопроводительное письмо, действительно, имеет значение. Работодатель понимает, что вы не просто откликнулись на вакансию в его компании, как одну из многих, а настроены серьезно. Не путайте сопроводительное письмо с резюме и не дублируйте его информацию. Распишите ваши сильные стороны и коммуникационные навыки.

Если есть возможность бесплатной стажировки — воспользуйтесь ей. Это хороший шанс проявить себя и в будущем стать частью компании. Как бы не сложилось ваше дальнейшее сотрудничество — опыт и соответствующий пункт в резюме вы обязательно получите.

Как подготовиться к успешному прохождению собеседования?

Прежде чем идти на собеседование в компанию, ознакомьтесь с ее историей. Это поможет вам понять, какие основные принципы работы и подходы в организации, а также составить ответ на вопрос «Почему вы хотите работать именно в этой компании?»

Так как вам пока нечего рассказать о профессиональных достижениях, ждите вопросов о вашей мотивации. Потенциальному работодателю важно знать, что вы быстро обучаетесь и готовы развиваться в этом направлении. На все вопросы отвечайте честно, если чего-то не знаете, то предлагайте возможное решение проблемы.

Не говорите просто «Я не знаю». Замените эту фразу на «Я не знаю, но могу обратиться за подсказкой к наставнику или самостоятельно поискать информацию в интернете». Не забывайте, что работодатель, ждет от вас, в первую очередь, гибкости ума и желания учиться.

Уверенное поведение на собеседовании — навык, который также тренируется. Чем больше собеседований вы посетите, тем больше опыта получите.

Рекомендации к действию

Свой карьерный путь лучше всего начинать еще во время учебы в ВУЗе. Тогда в новый этап вашей жизни вы войдете не только с дипломом, но и минимальным опытом. Скорее всего, на первых порах, придется работать ассистентом, временным или замещающим работником. Но это не так уж и плохо, если вы находитесь только в начале развития вашей карьеры.