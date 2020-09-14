Как предоставить информацию о бенефициарах компании?

Кому предоставляется информация о бенефициарах компании? Как составить отчет и где взять информацию о бенефициарных владельцах компании? Что будет, если проигнорировать требования о предоставлении информации?

Несколько слов о том, кто является бенефициарным владельцем компании (п.8 ст.6.1 Закона №115-ФЗ). Бенефициаром является физическое лицо либо:

владеющее прямо или косвенно (через третьих лиц) более 25 % в капитале компании;

контролирующее действия компании (т.е. физическое лицо имеет возможность влиять на важнейшие решения компании (например, заключение сделок, выдача займов и гарантий, получение кредитов и т.п.).

На практике нередки случаи, когда ИП зарегистрировано на номинальное физлицо, которое фактически не управляет бизнесом.

Например, муж зарегистрировал бизнес на жену, хотя он осуществляет деятельность единолично. В таких ситуациях конечным бенефициаром будет физическое лицо, которое, в конечном итоге, управляет бизнесом.

Кому предоставляется информация о бенефициарах компании?

Запросить информацию о бенефициарах компании могут (ст.6.1 и ст.7 Закона №115-ФЗ):

налоговики (территориальные органы ФНС РФ);

Росфинмониторинг (территориальные отделения);

иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом (банки, страховые и лизинговые компании, ломбарды и т.п.).

Компании могут получить такой запрос либо на бумаге по определенному формату либо в электронном виде по ТКС (как правило, такие запросы направляют налоговики).

Порядок и срок предоставления сведений

Порядок и сроки предоставления информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении них сведений прописаны в Правилах, утв. Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 г. №913 (далее по тексту – Правила).

Компании обязаны представить сведения о бенефициарных владельцах в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Такие сведения представляются по состоянию на дату, указанную в запросе (п.4 Правил).

Если впоследствии компания обнаружила ошибки в ранее представленных сведениях, то не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения необходимо повторно направить откорректированные сведения.

Компании могут представить ответ либо на бумаге либо в электронном виде, подписав сообщение усиленной электронной подписью. Сведения предоставляются в произвольной форме.

Если запрос направляет банк, то компании представляют сведения о бенефициарах по форме, разработанной банком. Игнорирование запроса банка чревато блокировкой счетов компании. Кроме того, банки направят информацию в Росфинмониторинг.

При получении компанией уведомления об отказе в приеме электронного сообщения (если ответ был направлен в электронном виде) компания обязана в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в принятии электронного сообщения повторно направить электронное сообщение (п.15 Правил).

Иммунитет от предоставления информации о бенефициарах

По общему правилу, компании обязаны (п.3 ст.6.1 Закона №115-ФЗ):

регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;

хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, не менее 5 лет со дня получения такой информации.

Эти требования не распространяются на:

на учреждения органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, госкорпорации, компании, в которых более 50 процентов акций (долей) в капитале принадлежит государству;

эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным торгам;

иностранные компании, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень ЦБ РФ;

международные организации;

иностранные структуры без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца (п.2 ст.6.1 Закона №115-ФЗ, информационное сообщение Росфинмониторинга б/н от 30.01.2017 г.).

Какие сведения должны быть у компании в отношении бенефициара?

В отношении физических лиц компания должна располагать следующими сведениями (абз.2 пп.1 п.1 ст.7 Закона №115-ФЗ):

ФИО (при наличии отчества);

гражданство;

дата рождения;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;

адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;

ИНН (при его наличии).

Кроме того, сведения о бенефициарах компании в определенных случаях должны быть раскрыты в бухгалтерской отчетности (п.7 ст.6.1 Закона №115-ФЗ). Так, если компания в отчетном периоде осуществляла операции со связанными сторонами (в т.ч. с бенефициарами), то в бухгалтерской отчетности должна быть приведена соответствующая информация. Например, виды операций, характер отношений, объем операций каждого вида (п.10 ПБУ 11/2008).

Информация о связанных сторонах, как правило, включается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (п.14 ПБУ 11/2008).

Где взять информациюо бенефициарах компании?

Чтобы получить полные и актуальные сведения о бенефициарных владельцах компании, необходимо направить запрос в адрес акционеров (участников) компании, а также лиц, контролирующих компанию.

Как правило, в крупных компаниях, разработан локальный нормативный документ, определяющий сроки обновления информации о бенефициарах и ответственное лицо за ее получение.

В свою очередь, у учредителей или участников компании или иным образом контролирующих компанию лиц, установлена обязанность представлять имеющуюся информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев.

Но на практике не всегда удается получить необходимую информацию. Если акционер (участник), контролирующее лицо игнорирует запросы компании, то можно воспользоваться специальными программами (например, «Мое дело», «Контур», «Фокус» и т.п.). ИНН физического лица можно узнать на сайте ФНС.

А как быть в случаях, если компания предприняла все меры, но так и не смогла установить бенефициарного владельца? В подобной ситуации компания должна заручиться документальными доказательствами того, что сделала все возможное для получения такой информации (Письмо Росфинмониторинга от 29.07.2019 г. №01-04-05/17015). Например, это могут быть запросы, подтвержденные отметками почты (опись вложение, уведомление о вручении).

Таким образом, наличие доказательств принятия мер по установлению своих бенефициарных владельцев, освободит компанию от штрафных санкций (п.1 ст.6.1 Закона №115-ФЗ).

Санкции за непредоставление сведений

Компания в любом случае должна ответить на запрос, полученный от уполномоченных органов. Неисполнение требований, установленных Законом №115-ФЗ может стоить компании огромных штрафов.

Административная ответственность установлена ст.14.25.1 КоАП РФ и влечет наложение штрафа:

на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

В том случае если компания не представит информацию о своих бенефициарных владельцах банку, то он может отказать в выполнении распоряжения компании о совершении операции (п.11 ст.7 Закона №115-ФЗ, п.15 Письма Росфинмониторинга от 15.02.2019 г. №04-02-01/3276).