Размер госпошлины при подаче искового заявления в суд: что про это нужно знать

Большинство людей, которые сталкиваются с судебными разбирательствами, наверняка слышали о понятии госпошлина. В этом видео более подробно разберем указанный платеж.

Государственный налог при осуществлении юридических операций — это настоящий налог, который платят физические и юридические лица, как своеобразную оплату труда должностных лиц и судебных представителей, при выполнении ими своих обязанностей.

Платят госпошлину все, кто обращается в судебные органы, то есть физические, юридические лица. В каких случаях?

От чего зависит точный размер налога?

Когда госпошлину не надо платить?

На кого ещё распространяются льготы?

Ответы на эти и другие вопросы — в видео, подготовленном ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой.

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