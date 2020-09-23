Бухгалтерские услуги: не только ведение учета. Часть 2

Помимо бухгалтерского обслуживания, бухгалтерская компания может оказывать и разовые услуги.

Какие разовые бухгалтерские услуги являются наиболее востребованными?

Разовые бухгалтерские услуги могут оказываться в случае возникновения у компании налоговых споров. В этом случае помощь специалистов бухгалтерской компании заключается в следующем:

1 этап. Составление жалобы (апелляционной жалобы)

2 этап. Подача в вышестоящий налоговый орган (через налоговую инспекцию по месту регистрации компании-заказчика) жалобы.

3 этап. Вынесение решение налогового органа по жалобе компании.

4 этап. Обращение в суд.

Подробно каждый этап мы рассмотрим в материале, подготовленном Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.