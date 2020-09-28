Будет ли в России запрещен оборот криптовалюты?

Не так давно был принят Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее по тексту — Закон № 259-ФЗ). И вот Минфин РФ подготовил поправки в Закон № 259-ФЗ, введя ограничения на оборот криптовалют.

На сегодняшний день физическим и юридическим лицам резидентам РФ разрешены операции с криптовалютами. Основным официальным документом по данному вопросу является Письмо Минфина РФ и ФНС РФ от 03.10.2016 г. №ОА-18-17/1027, в котором указано: «Запрета на проведение российскими гражданами и организациями операций с использованием криптовалюты законодательство РФ не содержит».

Нельзя не сказать о позиции налоговиков. Они согласны с тем, что российское законодательство не запрещает проведение операций с использованием криптовалюты (Письмо ФНС РФ от 03.10.2016 г. №ОА-18-17/1027).

Закон № 259-ФЗ «выжидал» своего часа с 2018 года и вступит в силу с 1 января 2021 года (за исключением некоторых положений, которые вступят в силу позже 01.01.2021 г.). Окончательная редакция Закона № 259-ФЗ не совпадает с первоначальными замыслами законотворцев. Изначально планировалось вообще отменить оборот криптовалют.

Прежде всего, определимся со сложной терминологией.

Цифровыми финансовыми активами (далее по тексту — ЦФА) признаются цифровые права, включающие:

денежные требования;

права по эмиссионным ценным бумагам;

права участия в капитале непубличного акционерного общества;

право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы (п.2 ст.1 Закона № 259-ФЗ).

К цифровой валюте относится совокупность электронных данных в информационной системе и которая может быть принята:

в качестве средства платежа (т.е. ее можно обменять на товары, работы, услуги), не являющегося денежной единицей РФ, а также денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей;

в качестве инвестиций (п.3 ст.1 Закона № 259-ФЗ).

Кто может выпускать ЦФА?

Выпустить в оборот ЦФА могут:

физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;

юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации).

То есть никаких особых требований ни к компаниям, ни к ИП в части возможности выпустить в оборот ЦФА Закон не содержит.

Решение о выпуске ЦФА составляется в электронной форме и должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью ИП или компании.

Выпуск ЦФА подтверждается записями в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы.

Как будут выглядеть права на ЦФА?

Обладатель ЦФА включается в реестр пользователей информационной системы и имеет доступ к информационной системе, в которой учитываются ЦФА.

Доступ обладателя ЦФА обеспечивается с помощью уникального кода, который позволит ему получить информацию о ЦФА, а также распоряжаться этими ЦФА.

Как заключать сделки с ЦФА?

По Закону № 259-ФЗ с ЦФА можно совершать любые сделки, в т.ч. куплю-продажу, обмен одного вида ЦФА на другой. Сделки с ЦФА совершаются через оператора обмена цифровых финансовых активов, который обеспечивает заключение сделок с цифровыми финансовыми активами (п.1 ст.10 Закона № 259-ФЗ).

Подготовленные поправки Минфина

Минфин РФ стал инициатором поправок в Закон № 259-ФЗ (№ 05-06-05/76180 от 28.08.2020 г.). В чем суть планируемых изменений?

Поправки вносят запрет на организацию и (или) осуществление выпуска, а также организацию обращения цифровой валюты в РФ, за исключением осуществления отдельных операций (п.4 ст.14 Закона № 259-ФЗ).

В ст.187.1 УК РФ предусмотрено наказание за осуществление деятельности по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска и (или) обращения цифровых прав в информационной системе, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, компаниям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере наказываются штрафом:

в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей;

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет;

лишением свободы на срок до 4 лет.

Предусмотрено и уголовное наказание за организацию незаконного оборота цифровой валюты, а также незаконный прием цифровых прав или цифровой валюты за передаваемые товары, работы, услуги (ст.187.2, 187.3 УК РФ). Помимо уголовной предусмотрена и административная ответственность за незаконный оборот цифровых прав и цифровой валюты (ст.14.56.2, ст.14.56.3 КоАП РФ). Для граждан она может составить от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.

То есть фактически введен запрет на совершение любых операций с виртуальными деньгами за некоторыми исключениями (наследование, получение активов в рамках процедуры банкротства и исполнительного производства).

В случае принятия таких жестких поправок операции с цифровой валютой не будут осуществляться в РФ и экономика может понести потери.