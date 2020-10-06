Нулевая отчетность НКО

Когда и какие нулевые отчеты должна сдавать некоммерческая организация (НКО)?

Специфика деятельности НКО может быть самой разнообразной. Статус НКО определен Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее по тексту — Закон № 7-ФЗ). Главное отличие НКО от других юридических лиц состоит в том, что извлечение прибыли не является ее основной целью деятельности, а полученная прибыль не распределяется между участниками, а направляется на реализацию основных целей (п.1 ст.2 Закона № 7-ФЗ).

Таким образом, деятельность НКО (вне зависимости от созданной формы) не предполагает в качестве основной цели — получение прибыли.

Налоговое законодательство предусматривает существенные льготы для НКО, освобождая от налогообложения ряд операций. В таком случае, даже при наличии операций, сумма налогов к уплате НКО, будет равна нулю.

НКО могут применять общую систему налогообложения и упрощенную систему налогообложения.

Применяя общую систему налогообложения, НКО должны учитывать ряд особенностей, обусловленных характером их деятельности.

НКО, временно приостановившая свою деятельность, обязана сдать: бухгалтерскую, налоговую отчетность, отчетность в Росстат, специальную отчетность в Минюст, а также отчетность в ПФР и соцстрах. Кроме того, НКО должна раз в год подать сведения в налоговую инспекцию о среднесписочной численности работников.

Как видим, несмотря на то, что НКО не получает прибыли, она обязана вести бухгалтерию и отчитываться перед налоговыми органами, ПФР, ФСС, Росстатом, Минюстом.

И в этой ситуации даже опытный бухгалтер может столкнуться с серьезными сложностями. Чтобы избежать подобной ситуации, стоит довериться профессионалам и возложить бухгалтерское обслуживание НКО на плечи специалистов.

Бухгалтерское обслуживание НКО в компании «РосКо» включает в себя: полную бухгалтерскую поддержку;

составление и подачу необходимой отчетности;

консультации по всем бухгалтерским вопросам.

Нулевая отчетность год

Если НКО применяет ОСНО, то в силу п.1 ст.289 НК РФ она обязана представить налоговые декларации.

Но в отличие от других налогоплательщиков, которые сдают «нулевки» по налогу на прибыль ежемесячно или ежеквартально (в зависимости от выбранного способа уплаты авансовых платежей), НКО, у которых не возникает обязательств по уплате налога на прибыль, представляют декларацию по истечении календарного года (п.2 ст.289 НК РФ).

Это правило действует не только для нулевых деклараций, но и в случае, когда НКО за налоговый период не имела доходов (расходов), учитываемых при определении базы по налогу на прибыль (т.е. НКО не занималось коммерческой деятельностью).

Какие листы нужно заполнить в нулевой отчетности по налогу на прибыль?

1. Титульный лист.

В нем указывается общая информация об НКО-налогоплательщике.

В Титульном листе указывается налоговый период, за который представлена декларация.

Коды, определяющие налоговый период, приведены в Приложении № 1 к Порядку заполнения декларации. Поскольку НКО сдает декларацию за год, то указывается в Титульном листе код — 34.

2.Подраздел 1.1 раздела 1.

Поскольку сдается нулевая декларация, то в строках, где приводятся суммовые значения, проставляются прочерки.

3.Лист 02.

При наличии целевых поступлений (которые не влияют на сумму налога) дополнительно НКО заполняют Лист 07 декларации.

Нулевая декларация по налогу на прибыль НКО может сдаваться на бумаге. Если же среднесписочная численность НКО не превышает 100 человек, то декларацию по налогу на прибыль можно сдать на бумаге (п.3 ст.80 НК РФ).

Срок представления декларации по налогу на прибыль НКО по итогам года — не позднее 28 марта года, следующего за отчетным годом (п.4 ст.289 НК РФ).

Нулевые декларации НКО по НДС

НКО являются плательщиками НДС (за исключением НКО, применяющих спецрежимы). Объектом налогообложения признаются операции по реализации товаров, продукции, работ и услуг (ст.146 НК РФ). При этом полученные НКО целевые средства (вступительные и членские взносы, пожертвования и иные средства) не облагаются НДС в случае, если их получение не связано с реализацией товаров, работ, услуг (пп.1 п.1 ст.146 НК РФ).

Нулевая отчетность по НДС предполагает сдачу декларации в электронном виде (через оператора электронной отчетности).

В состав нулевой декларации по НДС включаются следующие листы (абз.2 п.3 Порядка, утв. приказом ФНС РФ от 29.10.2014 г. №ММВ-7-3/558):

титульный лист;

раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика».

В строках, предполагающих заполнение цифровых показателей нулевой декларации НКО, проставляются прочерки.

Сроки сдачи нулевой отчетности по НДС — не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом (п.5 ст.174 НК РФ).

Специальная отчетность НКО в Минюст РФ

Для НКО существует специальная отчетность, которая должна быть сдана в Минюст РФ. Состав отчетности зависит от вида НКО и размещен на сайте Минюста РФ.

Например, для общественных объединений заполняется форма ОН0003, уведомление о продолжении деятельности.

Сведения об НКО, являющихся иностранными агентами, подаются чаще. Например, в состав нулевой отчетности входят отчет о деятельности НКО, сведения о ее персональном составе. Такие НКО должны представлять аудиторское заключение, даже в случае если деятельности не было.

НКО, являющиеся иностранными агентами, а также структурные подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации обязаны проводить аудит (п.1 ст.32 Закона № 7-ФЗ).

Нулевая отчетность НКО в ПФР и соцстрах

Отметим, что нулевой отчетности в ПФР не бывает. «Пенсионные» отчеты по формам СЗВ-М и СЗВ-стаж сдаются, если у организации есть работники, даже если деятельность НКО временно поставлено на паузу.

Форма СЗВ-М сдается в ПФР ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

По общему правилу форма СЗВ-СТАЖ сдается ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом. Но есть ситуации, когда нужно сдать форму досрочно. Например, если работник обратился за назначением пенсии. Тогда СЗВ-СТАЖ подается в течение 3 календарных дней.

Отчеты по форме СЗВ-ТД сдаются в ПФР при определенных кадровых движениях работников (например, наем, увольнение, перевод на другую работу).

Также необходимо сдать отчет, если работник подал заявление о переходе на электронную трудовую книжку или сохранении бумажной книжки. Если таких событий нет, то работодатель не должен сдавать нулевой отчет СЗВ-ТД.

НКО также необходимо сдавать нулевой отчет в ФСС РФ (по форме 4-ФСС), даже если не было в отчетном периоде начислений работникам и иным лицам, подлежащим обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (за который предоставляется отчет).

Отчетность НКО в Росстат

Перечень отчетности и сроки сдачи для каждой НКО можно узнать на сайте Федеральной службы государственной статистики, заполнив соответствующие поля: ИНН, ОГРН или ОКПО. Ряд форм федерального статистического наблюдения представляются только при наличии наблюдаемого события.

Если в самой статистической форме указано, что она сдается только при наступлении определенного события, то нулевая статистическая отчетность в Росстат не сдается (Письма от 08.04.2019 г. №СЕ-04-4/49-СМИ, от 17.05.2018 г. № 04-04-4/48-СМИ, от 22.01.2018 г. № 04-4-04-4/6-СМИ).

Сдача нулевой бухгалтерской отчетности НКО

Годовая бухгалтерская отчетность НКО состоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании денежных средств и отчета о финансовых результатах (п.2 ст.14 Закона № 402-ФЗ, приказ Минфина РФ № 66н, информация Минфина РФ «Об особенностях формирования бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций» (ПЗ-1/2015)).

При этом НКО самостоятельно определяет детализацию показателей по статьям отчетов.