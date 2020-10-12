Как получить бесплатно гектар земли на Дальнем Востоке? Часть 1

Как бесплатно получить землю на Дальнем Востоке? На какой срок выделяется земля и на какие цели можно использовать землю?

Программа «Дальневосточный гектар» стартовала еще в 2016 году. А с 1 августа 2020 г. в число регионов, где можно бесплатно получить гектар земли, добавились Бурятия и Забайкалье.

Несколько слов о законодательном регулировании. Сама программа разработана Минвостокразвития России по инициативе Президента России Владимира Путина.

Действие программы «Дальневосточный гектар» опирается на следующие законы:

Федеральный закон от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа»;

Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

Земельный кодекс РФ;

Приказ от 16.04.2018 г. № 63 «Об утверждении формы декларации об использовании земельного участка, предоставленного гражданину (гражданам) РФ в безвозмездное пользование»;

Приказ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

На сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ» опубликовано, что всего за время действия программы земельные участки взяли около 85 тысяч человек. Общая площадь предоставленных земельных участков составляет 59,5 тысячи гектаров — это сравнимо с площадью таких городов, как Новосибирск или Самара, а также с некоторыми малыми государствами Европы.

В чем суть программы?

Каждый гражданин России, а также участник государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, вправе взять до 1 гектара земли в любом из 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Программа действует до 1 января 2035 года.

Бесплатно получить землю граждане могут в следующих регионах Дальнего Востока: Приморский и Хабаровский край, Еврейская автономная область, Амурская область, Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Камчатский край, Сахалинская область, Чукотский АО, Бурятия и Забайкалье.

Оформление «Дальневосточного гектара» проводится для граждан бесплатно.

На какой срок предоставляется участок?

Земельный участок сначала предоставят гражданину в пользование на пять лет. Впоследствии земельный участок гражданин может оформить в собственность или долгосрочную аренду сроком на 49 лет. Но для этого земельный участок должен реально использоваться, а не пустовать. Это означает, что за 5 лет с момента бесплатного получения земли, на полученном участке должен либо организован какой-либо бизнес или построен дом.

Что можно делать на полученной земле?

На приобретенном земельном участке не должен оказаться пустырь. Участок можно использовать не только для личных нужд, но и для осуществления предпринимательской деятельности.

Например, на земле можно построить жилой дом, посеять определенные виды культур, использовать землю для открытия производства, открытия туристической базы.

В сентябре 2020 г. Правительство РФ утвердило критерии использования земельных участков (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1459). Всего определено четыре критерия использования земельных участков:

наличие объекта капитального строительства, в том числе незавершенного строительства на земельном участке;

То есть на участке должен стоять готовый дом либо объект «незавершенки». Также установлено требование к минимальным параметрам объекта индивидуального жилищного строительства. Его общая площадь не должна быть менее 24 кв. м;

вложение денег в земельный участок должно быть не менее 30 тыс. рублей по выбранному направлению использования земли.

Напомним, что у каждого земельного участка есть вид разрешенного использования, например, земли сельскохозяйственного назначения. Эти земли предназначены для ведения сельского хозяйства, т.е. такие земли нельзя использовать для строительства производственных цехов и т.п.

доход от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг в связи с бизнесом на этом земельном участке должен составлять не менее 30 тыс. рублей;

То есть доход человека от выращенной и проданной продукции на земле, а также от оказания услуг, работ на момент подачи заявления должен составлять не менее 30 тыс. рублей.

наличие результатов деятельности на земельном участке в соответствии с выбранным видом разрешенного использования земельного участка.

Для того чтобы человек смог через 5 лет оформить землю в собственность либо взять в долгосрочную аренду, необходимо использовать землю только по этим 4 направлениям.

Сколько земли можно получить по программе «Дальневосточный гектар»?

Один участник программы может получить один земельный участок и один раз в жизни. Но можно подать заявление на коллективное выделение земли. Сделать это может семья или группа людей, которые не являются родственниками, с числом не более 10 человек. Таким образом, максимально можно получить земельный участок в 10 га, как привычно нашим гражданам, — 1 000 соток. Это очень большой участок, если учесть, что садовые участки в советское время нарезались в 6 соток.

В программе могут участвовать не только совершеннолетние граждане, но и дети. От имени детей также можно запрашивать родителям бесплатный гектар.

Какие шаги нужно предпринять, чтобы получить «Дальневосточный гектар»?

Для того чтобы претендовать на бесплатную землю, гражданам нужно сделать несколько шагов.

Шаг 1. Необходимо авторизоваться.

Это можно сделать на сайте проекта надальнийвосток.рф. Но для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг.

Шаг 2. Выбрать желаемый земельный участок.

Для этого на появившейся публичной кадастровой карте нужно выбрать место, где гражданин хочет получить землю. Затем в режиме онлайн гражданин должен обозначить границы участка, но не больше гектара с человека.

Не все земли можно использовать. Так, не предоставляются земли, ограниченные в хозяйственном обороте. Прежде всего, это особо охраняемые природные территории, земли обороны и безопасности, земли для государственных нужд и другие. Такие земли технически невозможно выбрать — они выделены на карте неактивным серым цветом.

Шаг 3. Подать заявление на выделение земельного участка.

Сама форма заявления появляется в системе, необходимо только проверить правильность автоматического формирования заявления.

Нужно в личном кабинете выбрать пункт «Оформить участок». Если землю хочется взять группе до 10 человек, то нужно выбрать пункт "Оформить участок для коллективного пользования.

Заявление можно подать и на бумаге. Как правило, заявление подается через местное подразделение Росреестра или в уполномоченный на выделение участков орган местной власти.

Уполномоченным органом является департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, департамент лесного хозяйства Приморского края, муниципальные администрации.

Шаг 4. Проверка заявления.

Поданное гражданином заявление проверяется. И при положительном решении о предоставлении земельного участка уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня поступления заявления обеспечивает подготовку на публичной кадастровой карте схемы размещения земельного участка.

Какие причины, чаще всего, служат основанием для возврата заявления?

Как правило, типичными причинами возврата являются:

неточная или ложная информация о заявителе, его персональных данных, некорректная информация об испрашиваемом участке или заявление не содержит контактных данных;

к заявлению не приложены схема земельного участка и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование обращается представитель заявителя;

заявление подано лицом, не являющимся гражданином РФ;

площадь испрашиваемого земельного участка превышает площадь одного гектара на каждого гражданина.

Шаг 5. Подписание договора.

При положительном решении подписывается договор безвозмездного пользования земельным участком. Договор будет отправлен в личный кабинет на сайте, если гражданин подавал заявление в электронном виде. Если заявление оформлялось на бумаге, то договор вручат в уполномоченном органе.

Далее подписанный договор направляется на регистрацию в Росреестр.

Шаг 6. Выбор вида разрешенного использования.

Как мы уже говорили, землю можно получить для любых целей, не запрещенных законодательством.

Если при подаче заявления о предоставлении земельного участка способ использования не указан, необходимо определиться с видом деятельности в течение года и уведомить об этом уполномоченный орган.

Шаг 7. Оформление права собственности на выбранный и используемый земельный участок.

Если гражданин в течение пяти лет освоил полученный гектар, то он имеет право подать заявление о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет.