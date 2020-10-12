Как получить бесплатно гектар земли на Дальнем Востоке? Часть 2

Как отчитаться за бесплатно выделенный земельный участок? В чем плюсы и минусы программы «Дальневосточный гектар»?

Как уже было отмечено, в течение первого года участнику программы «Дальневосточный гектар» необходимо определиться с видом использования земельного участка, а через три года — задекларировать использование участка.

Как отчитаться об использовании «Дальневосточного гектара»?

Как подать декларацию об использовании «Дальневосточного гектара»? В этом ничего сложного нет.

Шаг 1. Отчетный документ предоставляется не позднее трех месяцев после истечения 3 лет со дня заключения договора о предоставлении «Дальневосточного гектара».

Шаг 2. В декларации установленной формы необходимо указать:

личные данные: ФИО, номер и серию паспорта, СНИЛС;

кадастровый номер участка;

реквизиты договора безвозмездного пользования;

вид разрешенного использования земли;

основания для ведения деятельности (лицензии);

сведения об использовании участка.

Шаг 3. Отправить декларацию можно через сайт ФИС «Надальнийвосток.рф» в электронном виде. Декларацию можно отправить на бумаге через уполномоченный орган, а также МФЦ.

Программа «Дальневосточный гектар» открывает отличную возможность для граждан, которые не имеют больших денег начать свое дело на бесплатно предоставленном земельном участке, использовать землю для личного строительства.

Успешные проекты, созданные благодаря программе «Дальневосточный гектар»

Согласно информации сайта «НаДальнийВосток.РФ» наибольшим спросом у участников программы «Дальневосточный гектар» пользуется земля в Приморье. Здесь землю получили 22,4 тысяча человек. На втором месте — Республика Саха (Якутия), где землю получили 14,8 тысяч человек. Тройку лидеров замыкает Хабаровский край — здесь «дальневосточный гектар» получили 12,5 тысяч человек. Заявки на «Дальневосточный гектар» оформляют преимущественно жители Дальнего Востока — 86% от общего числа заявителей.

По данным приведенной статистики, граждане оформляют землю:

для строительства личного жилья — 43%;

для занятия сельскохозяйственной деятельностью — 37%;

для туристической деятельности — 7%;

для открытия магазинов, кафе, технических центров — 10%;

для прочей предпринимательской деятельности — 3%.

На сегодняшний день есть масса примеров успешных проектов. Люди в социальных сетях делятся рассказами об освоении «Дальневосточных гектарах».

Например, в селе Майя Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) вот уже несколько лет работает цех по очистке и розливу питьевой воды. Предприятие появилось в этом районе благодаря программе «Дальневосточный гектар». Землю владелец завода выбрал на портале НаДальнийВосток.РФ без особых затруднений. Оформление всех документов также прошло быстро. Как только предприниматель получил землю, он сразу же приступил к ее освоению: подготовил площадку для строительства, подвел электричество, газ, построил гараж, а затем и цех по розливу воды. Спустя год «Майя-Аква» превратилось в одно из самых быстроразвивающихся предприятий района.

В Сахалинской области группа экологов открыла народный природный парк «Мыс Тихий». Экологическая достопримечательность находится неподалеку от поселка Тихое Макаровского района.

Мыс Тихий всегда привлекал любителей отдохнуть на дикой природе и без должного ухода над этим живописным местом нависла опасность «вытаптывания». Предприниматели получили землю уже почти три года назад и за это время им удалось не только очистить территорию от мусора, но и оборудовать тропы и места для отдыха.

Много историй использования программы «Дальневосточный гектар» для открытия автосервисов. Так, жители Республики Саха (Якутия) построили автостанцию у федеральной автотрассы «Вилюй». Раньше этот участок никто не использовал — была ничейная земля у дороги.

Сегодня на участке построено трехэтажное здание, где разместилась мастерская, а также жилые помещения для работников. Участок подключили к энергоснабжению, сделали съезд с поселковой дороги. Сегодня предприятие уже работает — проезжающим оказывают техническую помощь.

Помимо использования земли в бизнесе, программу «Дальневосточный гектар» используют и для строительства собственного жилья.

В 2019 году глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о дальневосточной ипотеке. Собственники земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар» могут взять кредит на приобретение жилья в пределах Дальнего Востока по максимально низкой ставке — 2% годовых.

Льготная ипотека доступна семьям, в которых возраст супругов — не старше 35 лет, а также неполным семьям с детьми. Кроме того, претендовать на кредит по низкой ставке могут и участники программы «Дальневосточный гектар», которые оформили земельный участок под индивидуальное жилое строительство — для них ограничения по возрасту нет. Ипотеку можно взять для покупки квартиры в новостройках в городах Дальнего Востока или на вторичном рынке в сельской местности. Кроме того, можно оформить кредит на строительство дома. Ипотеку выдадут только на те объекты, которые находятся на Дальнем Востоке. Приобретаемое жилье всегда становится залогом, но кредитор может потребовать дополнительные гарантии для себя — например, предоставить в залог уже имеющуюся у семьи недвижимость.

Дальневосточную ипотеку будут выдавать в срок до 31 декабря 2024 года.

Также предъявляется дополнительное требование к платежеспособности граждан: заемщики должны работать и иметь достаточный доход. В частности, у работников по найму должен быть стаж от 3 месяцев на последнем месте трудоустройства, у предпринимателей и собственников бизнеса — безубыточная деятельность за последние 2 года.

Банки тоже ничего не теряют от участия в программе: государство компенсирует им разницу между рыночной ставкой по ипотеке и льготным процентом. В итоге заемщики оформляют ипотеку на выгодных условиях, а банки получают прибыль за счет субсидии.

Минусы программы «Дальневосточный гектар»

Помимо, безусловно, положительного эффекта для граждан, у программы есть и определенные минусы. Сама система формирования участка на сайте не совершенна. Бывает путаница из-за сдвигов в кадастровых картах и наложениях участков друг на друга. Да и выбрать участок, ориентируясь только на кадастровую карту, достаточно сложно.

В любом случае, заявителю нужно хорошо знать местность и заранее посмотреть земельный участок.

На Дальнем Востоке даже в пределах одного километра ландшафт может поменяться, от болота до сопки может быть расстояние 400-500 м.

При строительстве недвижимости заявитель также может столкнуться с трудностями. Остро стоит вопрос с коммуникациями. Зачастую дорога к земельному участку не асфальтирована. Это обычная грунтовая дорога, которая размывается дождями.

То есть закон не регламентирует, что должна быть на участке обеспечена инфраструктура. Поэтому участникам программы приходится тратиться на инфраструктуру: электричество, дороги, водоснабжение и т.п.

Построив на участке дом, важно иметь и соответствующее качество жизни: работа, школа, больница, магазины в этом регионе. Но, зачастую, этого нет.

Участники программы приобретают землю для развития туристического бизнеса. Однако самые красивые места на Дальнем Востоке связаны с землей, на которой находятся реки и озера. Эти объекты являются общедоступными, оформлять право собственности на них нельзя.