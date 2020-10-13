Выход из ООО стал проще. Часть 1

11 августа 2020 года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». Согласно этим изменениям, выйти из ООО стало проще.
О том, что изменилось в связи с новым законом, мы и поговорим сегодня в новом видео.
Разберём:
- Что конкретно изменилось?
- Каковы новые способы ограничения права участника на выход?
- Как оформить право на выход в уставе?
- Как происходит регистрация выхода? Действия нотариуса
- Переход доли: что изменилось?
Материал подготовлен юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.