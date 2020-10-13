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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Выход из ООО стал проще. Часть 1

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11 августа 2020 года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». Согласно этим изменениям, выйти из ООО стало проще.

О том, что изменилось в связи с новым законом, мы и поговорим сегодня в новом видео.

Разберём:

  1. Что конкретно изменилось?
  2. Каковы новые способы ограничения права участника на выход?
  3. Как оформить право на выход в уставе?
  4. Как происходит регистрация выхода? Действия нотариуса
  5. Переход доли: что изменилось?

Материал подготовлен юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.

 

Пост написан компанией
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