Выход из ООО стал проще. Часть 1

11 августа 2020 года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». Согласно этим изменениям, выйти из ООО стало проще.

О том, что изменилось в связи с новым законом, мы и поговорим сегодня в новом видео.

Разберём:

Что конкретно изменилось? Каковы новые способы ограничения права участника на выход? Как оформить право на выход в уставе? Как происходит регистрация выхода? Действия нотариуса Переход доли: что изменилось?

Материал подготовлен юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.