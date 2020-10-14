Нулевая отчетность ИП: что про это нужно знать

Когда и какие нулевые отчеты должен сдавать индивидуальный предприниматель? А если ИП не ведет деятельности, то нужно ли сдавать нулевые отчеты по ЕНВД? Как сдать «нулевку»? Какие штрафы заплатит ИП, если не сдаст нулевую отчетность?

Как правило, нулевую отчетность формируют те ИП, которые зарегистрировались в конце отчетного периода, не успели найти клиентов и войти в полноценный рабочий режим. Также причиной «нулевок» могут стать финансовые трудности — доходов нет и бизнес «стоит на месте». В таких случаях нет базы для исчисления налоговых платежей, соответственно, получается нулевая налоговая декларация (кроме плательщиков ЕНВД).

Прежде всего, приведем перечень форм налоговой отчетности предпринимателя. Конкретная форма отчетности ИП зависит от применяемого им налогового режима.

В виде разберем следующие вопросы:

1. «Нулевая» налоговая отчетность ИП.

2. Единая (упрощенная) декларация.

3. Декларация по УСН.

4. Отчетность по ЕНВД.

5. Отчетность ИП в ФСС.

6. «Пенсионная» отчетность ИП.

7. Отчетность в статистику.

8. Как сдать нулевую отчетность ИП?

9. Последствия несдачи нулевой отчетности для ИП.

Материал подготовлен Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.