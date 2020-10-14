Практически во всех городах нашей страны существуют компании, оказывающие бухгалтерские услуги. Как не растеряться и выбрать «нужную» компанию, которая на профессиональном уровне оказывает бухгалтерские услуги?

От чего зависит стоимость таких услуг?

Сегодня об этом мы поговорим в нашем видео — и разберём:

1. Кто является заказчиком таких услуг?

2. Что передавать на аутсорсинг?

3. «Скупой рыцарь платит дважды»

4. Как выбрать бухгалтерскую компанию?

5. Как выглядит сайт бухгалтерской компании?

6. Какими бывают отзывы клиентов?

7. Нужно ли обращать внимание, сколько лет компания работает в этой сфере?

8. Нужно ли посетить сначала офис бухгалтерской компании?

9. Преимущества бухгалтерского аутсорсинга.

10. Как заказать профессиональные бухгалтерские услуги?

Материал подготовлен Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.