Внесудебное банкротство граждан

С 1 сентября 2020 г. граждане и ИП смогут банкротиться во внесудебном порядке. Какие изменения ждут самих граждан, а также их кредиторов?

Еще в конце июля 2020 г. Президент РФ подписал Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ „О несостоятельности (банкротстве)“ и отдельные законодательные акты РФ в части внесудебного банкротства гражданина» (далее по тексту — Закон № 289-ФЗ). Подписанный Закон № 289-ФЗ касается вопросов банкротства граждан.

В чем суть изменений?

В каком случае можно объявить себя банкротом?

В случае если гражданин понимает, что не в состоянии рассчитаться с долгами, он может объявить себя банкротом.

Для того чтобы гражданин мог обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке должны соблюдаться следующие условия:

общий размер неисполненных денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей, обязательств по уплате алиментов и обязательств по договору поручительства, должен составлять не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей;

на дату подачи такого заявления в отношении его окончено исполнительное производство и не возбуждено иное исполнительное производство после возвращения исполнительного документа взыскателю (п.1 ст.223.2 Закона № 127-ФЗ).

Если гражданин не подходит под эти условия, то он вправе обратиться в суд о признании себя банкротом. Внесудебная процедура признания гражданина банкротом бесплатная, в отличие от судебной процедуры.

При подаче заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке гражданин обязан представить список всех известных ему кредиторов (п.4 ст.223.2 Закона № 127-ФЗ).

Процедура признания гражданина банкротом

Механизм внесудебного банкротства гражданина включает в себя несколько этапов.

1 этап. Заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке подается им по месту жительства или месту пребывания в МФЦ.

2 этап. МФЦ в течение одного рабочего дня со дня получения заявления гражданина о признании его банкротом проверяет его заявление по банку данных исполнительного производства. Проверка идет в отношении сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю, а также сведений о ведении иных исполнительных производств, возбужденных после даты возвращения исполнительного документа взыскателю.

3 этап. Если все условия выполнены, т.е. не возбуждено иное исполнительное производство и т.п., то в течение трех дней МФЦ включает сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В случае возврата МФЦ заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке гражданин имеет право повторно обратиться с указанным заявлением не ранее чем через один месяц со дня возврата такого заявления.

Последствия включения гражданина в ЕФРСБ

Со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в ЕФРСБ вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением:

требований кредиторов, которые не были указаны в заявлении о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке;

требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, по делам об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иных требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в том числе требований, не заявленных при подаче заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке (п.1 ст.223.4 Закона № 127-ФЗ).

Также прекращается начисление неустоек, штрафов, пеней и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением некоторым исключением.

Также будет приостановлено исполнение исполнительных документов.

Важно! Гражданин в течение срока процедуры внесудебного банкротства не имеет права совершать сделки по получению займов, кредитов, выдаче поручительств и иные обеспечительные сделки (п.4 ст.223.4 Закона № 127-ФЗ).

Прекращение процедуры внесудебного банкротства гражданина

В случае поступления в течение срока процедуры внесудебного банкротства гражданина в его собственность имущества или иного существенного изменения его имущественного положения, гражданин обязан в течение пяти рабочих дней уведомить об этом МФЦ.

Не позднее трех рабочих дней со дня получения от гражданина уведомления, МФЦ включает в ЕФРСБ сведения о прекращении процедуры внесудебного банкротства гражданина (ст.223.5 Закона № 127-ФЗ).

Со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в ЕФРСБ и до дня завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом вправе обратиться кредитор, не указанный в списке кредиторов либо кредитор, указанный в списке кредиторов, в любом из следующих случаев:

указание задолженности перед ним не в полном объеме;

обнаружение принадлежащих должнику имущества или имущественных прав, подлежащих государственной регистрации или иному учету;

наличие вступившего в законную силу решения суда по поданному таким кредитором иску о признании сделки должника недействительной.

Со дня вынесения арбитражным судом определения прекращается процедура внесудебного банкротства такого гражданина.

Арбитражный суд направляет в МФЦ копию определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина не позднее трех рабочих дней после дня его вынесения.

МФЦ не позднее трех рабочих дней со дня получения копии определения арбитражного суда включает в ЕФРСБ сведения о прекращении процедуры внесудебного банкротства гражданина.

Завершение процедуры внесудебного банкротства гражданина

По истечении шести месяцев со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в ЕФРСБ завершается процедура внесудебного банкротства гражданина. Такой гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, указанных им в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке.

МФЦ обязан в день завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина включить в ЕФРСБ сведения о завершении такой процедуры.

Задолженность гражданина перед кредиторами, указанными им в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке, признается безнадежной задолженностью.

Важно! Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, не указанные в заявлении о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке.

Если в заявлении гражданина о признании его банкротом во внесудебном порядке указана сумма требований кредитора, которая: