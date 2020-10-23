Как узнать размер своей пенсии?

Как узнать размер своей будущей пенсии? Многие граждане наслышаны о балльной системе начисления пенсии, но не понимают, как ее применить?

Как говорила героиня фильма «Старики-разбойники», пенсию нужно давать от 18 до 35 лет, когда и работать-то грех — надо заниматься только личной жизнью. Но это пожелание так и осталось только в фильме. А в суровой реальности большинству граждан увеличили срок выхода на пенсию.

Но повышение пенсионного возраста будет постепенным и некоторые счастливчики все же успеют проскочить новый порог выхода на пенсию.

Итак, переходный период повышения возраста будет длиться целых 10 лет — с 2019 г. по 2028 г.

Для смягчения пенсионного удара предусмотрена специальная льгота — пенсию могут назначить на полгода раньше нового пенсионного срока. Это касается тех граждан, которые должны были выйти на пенсию в 2019 и 2020 гг. по «старому» возрасту, т.е. 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин.

Пенсия для них будет назначаться по-новому:

в 2019 году: женщинам в возрасте 55,5 лет и мужчинам в возрасте 60,5 лет;

в 2020 году: женщинам в возрасте 56,5 лет и мужчинам в возрасте 61,5 лет;

в 2021 году: женщинам в возрасте 57 лет и мужчинам в возрасте 62 лет;

в 2022 году: женщинам в возрасте 57,5 лет и мужчинам в возрасте 62,5 лет и т.д.

Важно! И, начиная с 2028 года и далее, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65 лет.

Конечно, в нашей стране есть много льготных категорий, которые могут уйти на пенсию намного раньше. Досрочно уйти на пенсию могут работники «вредных» производств, «чернобыльцы» и граждане отдельных профессий, а также по социальным мотивам, например, многодетные мамы.

Несмотря на то, что выход на пенсию становится недостижимой мечтой, человеку интересно заглянуть в будущее и узнать размер своей пенсии.

Несколько слов о том, откуда берутся деньги для выплаты пенсий гражданам.

Что делает работодатель для формирования будущей пенсии работника?

Для того чтобы платить пенсионерам, работодатель ежемесячно производит отчисления в ПФР. Страховые взносы работодатель должен платить в обязательном порядке. Сам работник не делает никаких выплат, за исключением случаев, когда он сам хочет увеличить размер своей пенсии. Чтобы уплачивать добровольные взносы, гражданин должен подать заявление в ПФР. Сделать это можно в клиентской службе ПФР, в «Личном кабинете» на сайте ПФР или отправив заявление по почте.

Добровольные взносы перечисляются через банк по реквизитам, сформированным с помощью электронного сервиса ПФР. Он доступен в открытой части сайта ПФР и не требует входа в личный кабинет.

Как часто и в каком размере платить взносы, человек решает сам.

Нашим государством была предпринята неплохая попытка обеспечить людей дополнительными пенсионными выплатами. Речь идет о накопительной пенсии, которая могла формироваться у граждан 1967 года рождения и моложе. Накопительная пенсия формировалась за счет страховых пополнений работодателей, а также взносы мог перечислять сам работник.

Накопительная часть пенсии выплачивается единовременно, ежемесячно к пенсии либо выплачиваться правопреемникам застрахованного человека. Накопительная пенсия выдается после достижения пенсионного возраста.

Однако с 2014 года накопительная часть пенсии была «заморожена» и никакие отчисления страховых взносов в эту часть не шли. Планировалась «разморозка» накопительной части в 2020 году, но Президент России подписал указ о продлении «заморозки» до 2022 года. То есть работодатели будут производить отчисления страховых взносов только на выплату страховой части пенсии. А те деньги, которые работник успел накопить до 2014 года, остаются на лицевом счете работника.

Как рассчитать будущую пенсию?

Как мы уже отмечали, наша пенсия состоит из страховой и накопительной части. Для расчета пенсии используется специальная формула.

Чтобы рассчитать размер будущей пенсии, нужно знать свой индивидуальный пенсионный коэффициент или баллы. Именно баллы влияют на размер пенсии.

Пенсионные баллы начисляются, когда человек работает. Чем больше человек работает и выше его официальная зарплата, тем больше он получит баллов. А цена каждого балла устанавливается государством. Например, цена балла в 2020 году — 93 рубля, в 2021 году — 98,86 рублей.

Как узнать, сколько баллов заработал человек за свою трудовую жизнь?

Для расчета баллов есть формула:

Сумма баллов за год = ((Сумма взносов, которую работодатель заплатил за работника) : Нормативный размер страховых взносов) х 10

Покажем на примере порядок расчета.

ПРИМЕР № 1.

У бухгалтера Ивановой И.И. размер годовой зарплаты составил 480 000 рублей.

Работодателем за нее оплачены страховые взносы в ПФР в размере:

480 000 рублей х 22% = 105 600 рублей, из них на страховую часть приходится 16%, т.е. 480 000 рублей х 22% = 76 800 рублей.

Теперь рассчитаем нормативный размер страховых взносов за 2020 год.

Предельная сумма страховых взносов за 2020 год на страховую пенсию составит 1 292 000 рублей. Эта величина ежегодно определяется Правительством.

Тогда нормативный размер страховых взносов составит: 1 292 000 рублей x 16% = 206 720 рублей.

Сумма баллов за один год = (76 800 рублей : 206 720 рублей) х 10 = 3,715.

Много это или мало? Для того чтобы уйти на пенсию при необходимом страховом стаже, нужно иметь минимальное количество баллов:

в 2020 году — 18,6;

в 2021 году — 21;

в 2022 году — 23,4;

в 2023 году — 25,8 и т.д.

А мы рассчитали баллы только за один год. Кроме того, есть периоды, когда человек не работает, но ему все равно начисляются баллы. Например, к таким периодам относятся:

периоды военной службы;

В этом случае за 1 год начисляется 1,8 балла.

периоды ухода одного из родителей за первым ребенком, до достижения им возраста 1,5 лет.

За первый год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 коэффициента, за вторым ребенком — 3,6 коэффициента, а за третьим и последующими детьми начисляется 5,4 коэффициента.

Но обычному человеку практически невозможно самому подсчитать количество заработанных баллов за всю свою трудовую жизнь.

Поэтому такую информацию лучше получить следующими способами:

через официальный интернет-портал Пенсионного фонда;

через сайт государственных услуг;

лично посетив отделение ПФР или МФЦ.

Самым оптимальным способом является обращение на портале государственных услуг.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить все необходимые сведения: данные паспорта, СНИЛС.

Затем в списке выбрать «Извещение о состоянии лицевого счета» и нажать на кнопку «Получить услугу», выбрать удобный способ доставки извещения. Чаще всего, пользователи выбирают отправку на электронную почту. Документ из ПФР приходит практически мгновенно. Полученный документ представляет собой таблицу, в которой отражено количество пенсионных баллов по периодам работы.

И внизу таблицы приведен общий размер коэффициента.

Важно! Если полученные данные удручающие и человек понимает, что ему не хватает пенсионных баллов для достойной пенсии, то можно их докупить.

Для этого нужно заключить договор с ПФР и перечислить деньги по указанным реквизитам. Это особенно актуально для тех граждан, которые неофициально трудились в течение долгого периода жизни, самозанятых граждан, предпринимателей.

Зная количество баллов, можно примерно рассчитать размер своей будущей пенсии. Для этого человеку нужно знать:

свой страховой стаж, в который входит и служба в армии, уход за инвалидами и т.п.;

размер заработной платы, с которой рассчитываются страховые взносы;

количество заработанных баллов за свою трудовую жизнь;

стоимость баллов на год выхода на пенсию;

год выхода на пенсию. Чем дольше человек оттягивает эту дату, тем выше будет размер пенсии.

размер фиксированной части страховой пенсии.

Такой размер устанавливается ежегодно и берется на момент выхода на пенсию.

Например, в 2020 году он составляет 5 686,25 рублей.

ПРИМЕР № 2.

У бухгалтера Ивановой И.И. за годы трудовой деятельности накоплено 90 баллов.

Цена балла в 2020 году — 93 рубля.

Размер будущей пенсии равен: 90 баллов х 93 рубля 5 686,25 рублей = 14 056,25 рублей.

Но расчет очень приблизительный, потому, что вручную очень трудно учесть все льготы и множество других нюансов. На сайте ПФ РФ есть калькулятор, который поможет узнать размер будущей пенсии (http://www.pfrf.ru/eservices/calc/).

Человек сможет моделировать различные ситуации, например, менять дату выхода на пенсию, ведь чем дальше отодвигается эта дата, тем выше будет размер пенсии.

Важно! Чтобы благополучно уйти на пенсию в 2020 году, нужен минимальный трудовой стаж — 11 лет и 18,6 баллов, а в 2024 году — 15 лет и 28,2 баллов. Тогда человек может оформить страховую пенсию по старости. В противном случае оформляется социальная пенсия, размер которой существенно ниже страховой пенсии.

А если ПФР ошибся?

От ошибок не застрахован никто. Если же человек обнаружил недостоверные данные в страховом стаже, а также в иных сведениях, влияющих на расчет пенсии, необходимо:

обратиться к своему работодателю, ведь именно он передает в ПФР сведения по каждому работнику;

направить обращение через онлайн-приемную на сайте ПФР;

направить по почте обращение в ПФ РФ с требованием разъяснить ситуацию.

В свою очередь, ПФР в течение 10 рабочих дней обязан направить ответ.