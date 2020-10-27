Отличия филиала и представительства иностранной компании. Порядок регистрации

Чем филиал иностранной компании отличается от представительства? Что нужно сделать, чтобы филиал или представительство иностранной компании законно осуществляли деятельность на территории РФ?

Иностранные компании могут осуществлять деятельность на территории РФ через свои филиалы и представительства.

В чем различия филиала и представительства? Что лучше открыть иностранной компании?

Сразу отметим, что все зависит от цели компании. Так, представительство иностранной компании, как уже вытекает из самого названия, создается исключительно ради представления интересов головной компании на территории России.

Функции представительства сводятся к поиску партнеров, как поставщиков, так и покупателей, проведению рекламных мероприятий, осуществлению защиты интересов головной иностранной компании, проведению маркетинговых исследований рынков сбыта и т.п. То есть речь не идет о какой-либо коммерческой деятельности.

Функции же филиала значительно шире. Как раз филиал и создается иностранной компанией для осуществления коммерческой деятельности на территории России.

Как представительства, так и филиалы иностранных компаний не являются самостоятельными юридическими лицами. Филиал должен осуществлять в России ту же предпринимательскую деятельность, что и иностранная компания.

Работа с филиалами имеет ряд преимуществ, поскольку российским компаниям легче взаимодействовать с ними на территории России, чем с головной компанией за рубежом. А для иностранной компании повышается оперативность работы и увеличивается прибыль за счет снижения затрат. Платежи проходят быстрее через российские банки, договоры заключаются быстрее.

Чтобы филиал или представительство могли легально существовать на территории России, необходима так называемая аккредитация, т.е. регистрация в контролирующих органах.

Аккредитацию филиалов и представительств иностранных компаний осуществляет МИ ФНС России № 47 по г. Москве (п.1 Приказа ФНС России от 22.12.2014 г. №ММВ-7-14/668@).

Для некоторых категорий компаний установлен особый порядок. Так, аккредитацию авиакомпаний осуществляет Федеральное воздушное агентство, а кредитных организаций — Банк России, который направляет информацию в ФНС России.

Как зарегистрировать филиал или представительство на территории России?

Как мы уже отмечали, аккредитация или, иными словами, регистрация представительств, филиалов нужна для законности их работы. Порядок аккредитации филиалов и представительств не отличается друг от друга и установлен одним и тем же документом — это приказ ФНС РФ от 26.12.2014 г. №ММВ-7-14/680@.

Чтобы пройти аккредитацию, представительству или филиалу нужно собрать определенный пакет документов.

Подача документов осуществляется в 2 этапа: сначала в торгово-промышленную палату России (ТПП) для заверения численности иностранных работников филиала или представительства, а потом документы подаются в ФНС России.

Головная иностранная компания в течение 12 месяцев после решения о создании филиала, представительства должна:

1 шаг. Заполнить заявление об аккредитации

Заявление заполняется по специально установленной налоговиками форме (форма № 15АФП). Образцы заполнения заявления можно найти в налоговой инспекции.

Заполнить заявление несложно. В нем указываются сведения об иностранной компании и о представительстве или филиале компании: наименование, адрес, сведения о видах экономической деятельности. В заявлении также приводятся данные о руководителе представительства или филиала иностранной компании, а также о численности иностранцев, которые работают в представительстве или филиале компании.

2 шаг. Представить пакет документов вместе с заявлением:

учредительные документы иностранной компании;

выписку из реестра иностранной компании или иной документ, подтверждающий юридический статус иностранной компании;

документ, подтверждающий регистрацию иностранной компании в качестве налогоплательщика в своей стране.

Такой документ выдает уполномоченный орган страны происхождения иностранной компании. Например, для Германии уполномоченным органом является Федеральное министерство финансов.

решение иностранной компании о создании филиала, представительства на территории России;

положение об иностранном филиале, представительстве;

Такое положение разрабатывается головной иностранной компанией и составляется в произвольном виде с обязательным включением таких сведений, как: наименование иностранной компании, ее филиала, представительства, организационно-правовая форма иностранной компании, место нахождения его филиала, представительства на территории РФ и адрес места нахождения иностранной компании в стране регистрации. Также в положении указываются цели создания, открытия и виды деятельности филиала, представительства, порядок управления филиалом, представительством иностранной компании (п.1 ст.22 Федерального закона от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ», далее — Закон № 160-ФЗ).

доверенность о наделении руководителя иностранного филиала, представительства на территории России необходимыми полномочиями;

документ об уплате государственной пошлины;

Госпошлина уплачивается в размере 120 тыс. рублей за каждый филиал или представительство. Реквизиты для уплаты пошлины размещены на стендах в налоговой инспекции, а также на сайте ФНС РФ.

опись представленных документов в двух экземплярах.

Первоначально комплект документов направляется в ТПП России для заверения сведений о численности иностранных работников филиала, представительства иностранной компании.

Стоит отметить, что услуга заверения ТПП численности работников также платная. Цена услуги из года в год растет. Сейчас стоимость услуги зависит от способа передачи информации: с использованием электронных форм, либо заявление подается на бумаге. В первом случае стоимость услуги составит 18 тыс. рублей, а во втором — 21 тыс. рублей.

Затем документы возвращаются заявителю, то есть иностранной компании, для последующей передачи в ИФНС № 47 по г. Москве по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.33, стр.1.

В каком виде должны представляться документы?

Документы, которые представляются иностранной компанией, должны:

быть на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык, заверенным нотариусом;

представляться в оригинале либо в виде копий, заверенных нотариусом;

быть с консульской легализацией или апостилем, если документы выданы органами иностранных государств. Иной порядок может быть предусмотрен международным договором РФ;

быть прошиты, листы пронумерованы. На оборотной стороне последнего листа каждого такого документа должна быть сделана запись о количестве листов в документе.

Подчистки и исправления в тексте представляемых документов не допускаются.

Конечным результатом действий будет свидетельство об аккредитации (форма № 15СвФП). А днем аккредитации является день внесения записи в Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц. В специальном разделе на сайте Федеральной налоговой службы можно узнать информацию об аккредитации филиалов, представительств иностранных компаний.

Срок аккредитации — в течение 25 рабочих дней со дня представления необходимых документов (п. 5 ст. 21 Закона № 160-ФЗ).

На сегодняшний день в Госдуме рассматривается законопроект № 1013075-7«О внесении изменений в ст. 21 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в РФ», в котором предлагается сократить срок аккредитации с 25 дней до 15 рабочих дней.

Законопроектом предусмотрена возможность приостановить проверку направленных документов на аккредитацию. Это позволит иностранным компаниям исправить технические ошибки и при этом не потерять в деньгах, ведь при отказе в аккредитации ранее уплаченная госпошлина не возвращается.

Филиалу или представительству иностранной компании не нужно самостоятельно вставать на налоговый учет. Постановка на учет в налоговых органах осуществляется через аккредитованные филиал или представительство на основании сведений, содержащихся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств (РАФП) иностранных компаний (п.4 ст.83 НК РФ, приказ Минфина РФ от 28.12.2018 г. № 293н).

Если же иностранная компания действует в России не через аккредитованный филиал или представительство, то для постановки на учет в налоговом органе она должна представить определенный пакет документов.

По каким причинам могут отказать в аккредитации?

Чаще всего причиной отказа бывает подача заявителем, т.е. иностранной компанией, документов не в полном объеме либо представление документов, которые идут вразрез правилам их представления. Отказ в аккредитации можно обжаловать в суде.

На какой срок оформляется аккредитация?

Начиная с 2015 года, аккредитация филиалов и представительств выдается бессрочно. В том случае если у представительства или филиала меняются сведения, ранее представленные при аккредитации, то подается специальное заявление о внесении изменений в реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных компаний.