Как заверить решение собраний ООО

В конце 2019 года произошли некоторые изменения в правилах утверждения решений общих собраний участников ООО. Какие именно, вы узнаете сегодня, в нашем видео.

25 декабря 2019 года Верховным судом было опубликовано Обзор судебной практики. В нем указаны способы подтверждения решений общих собраний участников обществ с ограниченной ответственностью. Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса решение ОСУ подтверждается нотариальным удостоверением. В том случае, если другой способ не предусмотрен уставом компании или единогласным решением участников.

Известно много альтернативных способов удостоверения решений без привлечения нотариуса, которые пользовались спросом у компаний. К примеру, нотариусов могли прописывать в уставе ООО или в единогласном решении участников. Проще всего было компании с одним участником. Достаточно было указать в решении, что оно заверяется подписью единственного участника и нотариальное удостоверение не требуется. Но, в настоящее время, далеко не все эти способы доступны.

К основным изменениям, которые стали следствием выхода Обзора, относятся:

альтернативный способ принятия решений должен быть предусмотрен в уставе ООО или решении ОСУ, которое было заверено нотариусом ранее. Даже если все участники единогласно решат выбрать альтернативный способ без привлечения нотариуса, такое решение будет лишено юридической силы;

даже если в ООО один участник, решение требует нотариального заверения.

Чем грозит несоблюдение нового порядка?

Разъяснения президиума Верховного суда вступили в силу 25 декабря 2019 года. Все решения, которые были приняты после этой даты с нарушением, могут быть признаны недействительными.

Если говорить о правовых последствиях, то законодательство не предусматривает таких последствий для сделок.

Какая есть альтернатива

В Гражданском кодексе перечислены альтернативные способы принятия решений ОСУ. Это может быть подписание протокола всеми участниками или частью участников, а также иной способ, не противоречащий закону.

Любой способ должен сопровождаться использованием технических средств для достоверного установления факта принятия решения.

В основном компании пользуются двумя способами: либо протокол подписывают все участники ООО либо только председатель и секретарь собрания. Но не во всех случаях нотариусы принимают решения и уставы, подписанные лишь председателем и секретарем. Учитывая этот факт, лучше чтобы были предоставлены подписи всех участников.

Несмотря на существование альтернативных способов, ряд вопросов невозможно решить без нотариального заверения. Например, принятие решения об увеличении уставного капитала.

Пять изменений, которые нужно внести в устав

1. Выберите альтернативный способ удостоверения решений ОСУ.

Согласно статье 67.1 Гражданского кодекса РФ, принятие общим собранием участников общества решений путем голосования и состав участников общества, которые присутствовали при его принятии, подтверждается подписанием протокола. Подписи ставят либо только председатель и секретарь либо все участники общества.

2. Предусмотрите проведение очного собрания без личного присутствия участников

Для того, чтобы участвовать в собрании, необязательно собираться всем в одном помещении. Современные средства связи и коммуникации позволяют провести собрание онлайн. Основным условием, предъявляемым к техническим средствам, является возможность установления личности присутствующих и факта принятия решений. В таком случае, участие в собрании равноценно личному присутствию.

Если собрание проводится онлайн, то местом проведения собрания считается зарегистрированный адрес ООО.

3. Установите гибкие способы ознакомления с информацией и документами

В течение десяти дней до проведения собрания участникам должны быть предоставлены информация и материалы для ознакомления. Их можно как разместить на сайте общества, так и разослать всем на личную почту или другие средства коммуникации.

4. Предусмотрите альтернативные способы обмена информацией и документами между участниками ООО

Любое взаимодействие в обществе может происходить с помощью современных средств связи. Но, прежде чем, добавлять данное положение, необходимо проинформировать всех участников о рисках. Не забывайте, что электронные письма могут содержать вирусы, могут не дойти до адресата либо быть прочитанными и даже измененными третьими лицами. Поэтому, рекомендуем вам, важные сообщения дублировать стандартными методами. Например, отправить письмо курьерской службой.

5. Установите порядок проведения заочного голосования

Решения могут приниматься и без проведения собрания, на основании заочного голосования. Под ним подразумевается опрос, который можно провести посредством почтовой, телефонной, электронной или другой связи. Главное, чтоб эта связь обеспечивала аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Заочное голосование нужно заранее согласовать с нотариусом или госорганом, так как в ряде случаев требуется предоставление протокола общего собрания.

В том случае, если компания приняла решение по результатам заочного голосования, правила нотариального удостоверения решений собраний не применяются. Согласно закону, во внутреннем документе ООО необходимо прописать порядок проведения такого голосования.