За что могут оштрафовать человека?

Какие действия человека могут привести к штрафам? Сколько придется выложить человеку за противоправные действия?

Даже законопослушные граждане хоть раз в жизни нарушали закон. Причем в некоторых случаях нарушители не знали о своих нарушениях, особенно если речь идет об автомобильных штрафах.

За что у человека могут быть штрафы?

Несколько лет назад самым частым нарушением был безбилетный проезд в общественном транспорте. Но времена изменились: многие обзавелись личным транспортом, а в общественном транспорте стало затруднительно проехать «зайцем». В метро проехать без билета также очень трудно, если только проходить через турникет вместе с билетником или перепрыгнуть через него.

Штрафы могут получить и любители шумных ночных посиделок. Распитие спиртных напитков в общественных местах также карается штрафом. Если при этом человек закурил сигарету не в специально отведенном для этих целей местах, то ему придется раскошелиться на существенную сумму. Ответственность может наступить и для некурящих. Например, если человек покупает сигареты детям, не достигшим 18 лет.

Любителям мелких краж в магазинах грозит административная ответственность, а в некоторых случаях — уголовная.

Пандемия коронавируса принесла с собой и новые административные штрафы: за нарушение режима самоизоляции, за отсутствие масок и перчаток в общественных местах.

А штрафы за лайки и репосты в интернете за фейковые новости уже не выглядят чем-то экзотическим.

Просрочка уплаты личных налогов приводит к пеням. А за уклонение от уплаты налогов в размере более 2 млн 700 тыс. рублей за период в пределах 3 финансовых лет подряд наступает уголовная ответственность (п.1 ст.198 УК РФ).

К сожалению, перечислять можно долго виды нарушений, за которые человеку приходится расплачиваться кровными.

Каков размер наказания?

Приведем размеры штрафов за популярные виды нарушений.

1) Автоштрафы

По данным «Автоньюс» в 2020 году водителям выписали 40 млн рублей штрафов за превышение скорости. Наибольшее количество постановлений было выписано за превышение скорости от 20 до 40 километров в час — 39 млн рублей административных штрафов. Самый большой прямой штраф для водителей связан с вождением в нетрезвом виде. Пьяный либо отказавшийся от медосвидетельствования водитель в любом случае будет лишен прав и оштрафован на 30 тыс.рублей. За парковку на газоне собственника машины оштрафуют на 5 тыс. рублей. Штрафы зависят от величины превышение скорости:

Для водителей, которые оплатят штраф в течение 20 дней с даты вынесения постановления, предусмотрена скидка 50%. То есть размер штрафа можно сократить вдове.

2) Штрафы для «зайцев»

Для тех граждан, у которых только «билет на балет, а на трамвай билета нет» предусмотрен штраф в 1 000 рублей. Если обнаружен факт незаконного использования льготной карты, например, проезд по чужой льготной карте, то штраф составит 2 500 рублей.

3) «Коронавирусные» штрафы

поездки в общественном транспорте и на железной дороге без маски и перчаток, нахождение без маски и перчаток в магазине грозят штрафом в 4 тыс. рублей, а повторное нарушение — 5 тыс. рублей (ст.3.18.1 КоАП г. Москвы).

Так, по данным агентства ТАСС почти 100 тысяч пассажиров оштрафовали в транспорте Москвы за отсутствие масок и перчаток. Общая сумма штрафов составила почти 480 млн рублей.

нарушение условий карантина. Размер штрафа — от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Речь идет о пациентах с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», без заражения других людей.

4) Штрафы за курение

За курение в неотведенных пунктах грозит штраф — от 500 до 1 500 рублей, на игровых площадках детей у домостроения, возле школьной территории и детсада — от 2 000 до 3 000 рублей. Покупка сигарет для лиц, не достигших 18-ти лет, обойдется в 2 000 рублей.

5) Штрафы за распитие спиртных напитков в общественных местах

Это касается общественного транспорта, в государственных или коммерческих медицинских учреждениях, на площадках для спорта и т.п.

За употребление пива и слабоалкогольных коктейлей объемом до 12% штраф — от 100 до 300 рублей, за более крепкие напитки с содержанием спирта от 12% и выше — от 500 до 700 рублей.

За употребление психотропных или наркотических веществ — от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей;

6) Штрафы для нарушителей тишины

Тишина и покой должны быть с 23:00 до 07:00. В противном случае для шумных граждан предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Такое же наказание предусмотрено для тех, кто делает ремонт в «неположенные» часы.

7) Штрафы за распространение фейковой информации.

Гражданину, распространяющему недостоверную информацию о коронавирусе, грозит штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей.