Договор дарения: советы юриста. Часть 1

При необходимости составить договор дарения, возникает масса вопросов, один из которых — каков будет налог на подарок.
Об этом и еще других важных моментах пойдет речь в нашем видео.
Данное соглашение — безвозмездное: второй участник не передает что-то вещественное взамен. При появлении ответных обязательств, такая сделка уже не считается дарением.
Итак, в сегодняшнем видео мы рассмотрим:
1. Кто является участниками сделки?
2. Что является предметом договора дарения?
3. В какой форме заключить договор?
4. Какими законодательными актами регулируется?
На все эти и другие интересные вопросы подробно ответил в видео юрисконсульт «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерий Иванов.