Договор дарения: советы юриста. Часть 1

При необходимости составить договор дарения, возникает масса вопросов, один из которых — каков будет налог на подарок.

Об этом и еще других важных моментах пойдет речь в нашем видео.

Данное соглашение — безвозмездное: второй участник не передает что-то вещественное взамен. При появлении ответных обязательств, такая сделка уже не считается дарением.

Итак, в сегодняшнем видео мы рассмотрим:

1. Кто является участниками сделки?

2. Что является предметом договора дарения?

3. В какой форме заключить договор?

4. Какими законодательными актами регулируется?

На все эти и другие интересные вопросы подробно ответил в видео юрисконсульт «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерий Иванов.