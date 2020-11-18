Что такое электронная подпись? Какие бывают виды?

Что представляет из себя электронная подпись (далее по тексту – ЭП)? Для чего она нужна? Какими бывают ЭП?

В России в связи с развитием информационных технологий ЭП начала активно использоваться в 2002 году. Именно тогда появилась возможность с помощью электронных каналов связи передавать документы. Переданные через Интернет документы должны были каким-то образом идентифицированы.

Что такое электронная подпись?

Именно тогда на помощь пришла ЭП, которая по сути является цифровым аналогом собственноручной подписи на бумаге.

ЭП позволяет установить личность подписанта и подтвердить переданную информацию. Сама по себе подпись представляет собой сложный набор символов.

Использовать ЭП могут компании, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Чтобы узаконить применение ЭП, в 2002 году в России впервые появился Закон «Об электронной цифровой подписи». За почти девять лет работы «старого» закона вскрылись огрехи в работе удостоверяющих центров, которые могли работать без аккредитации и их невозможно было контролировать, а также другие основные моменты.

В настоящее время действует Федеральный закон от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее по тексту - Закон №63-ФЗ).

Закон №63-ФЗ устанавливает условия использования электронного документооборота, порядок создания документов в электронной форме, их легитимного оборота и хранения.

В период пандемии коронавируса, как никогда, появилась востребованность в ЭП. Самоизоляция вынудила компании переходить на электронный документооборот (далее по тексту – ЭДО). Ряд бизнесменов перешли на дистанционный режим работы. В связи с чем, необходимо решать вопросы с технологией передачи и подписи документов дистанционных сотрудников. Ведь при «удаленке» меняется цепочка прохождения и согласования документации – нет возможности подписать «живьем» договор и другие документы контрагента, отправить оригиналы документов по почте.

Пандемия стала своего рода катализатором внедрения ЭДО и применения ЭП для подписания документов.

Где можно применять ЭП?

ЭП можно применять:

при совершении гражданско-правовых сделок: подписывать договоры и документы контрагентов;

при отправке отчетности в государственные органы. Например, в налоговую инспекцию, статистику, ПФР и пр.;

при работе с государственными порталами. Например, порталом госуслуг, Мосресурс, «Честный знак», ЕГАИС;

для участия в закупках на электронных торговых площадках;

для внутреннего документооборота компании.

Для «физиков» в большинстве случаев достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Благодаря этой записи можно подать заявление в ГИБДД на регистрацию автомобиля, оформить заявление на получение социального пособия, проверить штрафы и налоги, оплатить долги ЖКХ и пр.

Какими бывают ЭП?

Вид подписи ЭП зависит от того, с какими информационными ресурсами планирует работать компания или предприниматель.

Законом №63-ФЗ предусмотрено использование трех видов ЭП: простая электронная подпись, усиленная неквалифицированная и квалифицированная электронная подпись.

1. Простая ЭП . Как следует из самого названия, это самый первый уровень ЭП. Простая ЭП представляет собой набор данных: код, логин/пароль. Такую подпись можно получить самостоятельно при регистрации на сайте. Простая ЭП только подтверждает авторство отправленного документа, но не защищает документ от последующих изменений. Как правило, такая подпись используется при подписании документов в банке-клиенте, на портале госуслуг, во внутренних бизнес-процессах компаний. Храниться такая подпись может на любом носителе.

2. Усиленная неквалифицированная ЭП. Такая подпись представляет собой ключ, хранящийся на USB-носителе. В отличие от простой подписи, усиленная неквалифицированная ЭП содержит две уникальные последовательности символов, связанных между собой. Для этого используются средства криптографической защиты информации (далее по тексту - СКЗИ). Например, VipNet или КриптоПро.

Благодаря этому, такая подпись защищает документ от подделки. Как правило, такая подпись используется при подписании документов между контрагентами компании, если это предусмотрено условиями заключенного договора. Храниться такая подпись может на любом носителе.

3. Усиленная квалифицированная ЭП. Это самый защищенный вид подписи.

Такая подпись выдается аккредитованным удостоверяющим центром. Для ее создания используется ключ, созданный с помощью криптографических средств, сертифицированных ФСБ РФ. Записывается на USB-носитель. Храниться такая подпись на защищенном носителе (Рутокен, eToken). Документы, подписанные усиленной квалифицированной ЭП, имеют юридическую силу и приравниваются к собственноручной подписи.

Такой подписью могут быть подписаны первичные и налоговые документы, документы по электронным торгам и др. Усиленная квалифицированная ЭП используется для сдачи всех видов отчетности, для работы в системе ЕГАИС.