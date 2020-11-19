Как подтвердить РВП?

Как иностранцу подтвердить разрешение на временное проживание (далее по тексту — РВП)?

Каждый год в разные регионы России прибывает несколько десятков миллионов иностранцев. Иностранец, прибывший в Россию должен получить штамп РВП в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность.

Что дает иностранцу РВП? Прежде всего, РВП дает право иностранцу легально работать и учиться. Благодаря РВП, иностранец может получать медицинскую помощь.

Временно проживающий в России иностранец не вправе по собственному желанию избирать место своего проживания вне пределов субъекта России, на территории которого ему разрешено временное проживание.

Оформление РВП — первый шаг на пути получения гражданства РФ.

На какой срок выдается РВП?

Срок действия РВП составляет три года. Как говорил Козьма Прутков, «ничего нет более постоянного, чем временное». Тем не менее, продление РВП законодательством Российской Федерации не предусмотрено. Это сделано неспроста. Ведь временное проживание — это только определенный этап для дальнейшего получения иностранцем статуса постоянно проживающего в России.

Российским законодательством предусмотрен различный порядок получения РВП визовым иностранцем и иностранцем, прибывшим в России в порядке, не требующем получения визы.

Порядок выдачи РВП регламентирован документами МВД, в которых прописан список требуемых документов от иностранца (Административный регламент, утв. приказом МВД РФ от 08.06.2020 г. № 407).

Подача ежегодного уведомления

По Закону иностранец должен в течение двух месяцев (при наличии уважительных причин — шести месяцев) по истечении очередного года со дня получения РВП подавать уведомление о подтверждении своего временного проживания в России. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие размер и источник дохода за указанный год.

Уведомление с приложением соответствующей документации подается в соответствующее подразделение МВД РФ.

Среди документов:

паспорт иностранца со штампом РВП;

документ, подтверждающий наличие места работы с указанием дохода;

выписка с банковского лицевого счета иностранца;

справка 2-НДФЛ.

Последние документы нужны для того, чтобы доказать наличие достаточного уровня дохода у иностранца.

Такое требование установлено основным законом для иностранцев в России — п.9 ст.6 Закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Что делать, когда истечет срок РВП?

А что делать иностранцу, у которых истек 3-х годичный срок РВП и он не предпринял никаких дальнейших шагов?

У иностранцев есть несколько вариантов действия. Если никаких шагов иностранец не предпринял, то единственный выход — вернуться на Родину. Ведь, как мы уже отмечали, продлить действие РВП нельзя, за исключением случаев «заморозки» документов.

Об этом мы поговорим немного позже.

Если иностранец планирует в дальнейшем жить и работать на территории России, то нужно заблаговременно до окончания срока действия РВП оформить вид на жительство (ВНЖ) или подать документы на оформление гражданства. Но это нужно сделать не менее чем за полгода до окончания срока действия РВП.

Продление срока жизни РВП

Просрочка с подтверждением РВП может дорого стоить, причем правонарушение, совершенное в Москве, Санкт-Петербурге и соответствующих областях, будет «стоить» вдвое дороже.

Но жизнь внесла свои коррективы в установленный порядок. Пандемия коронавируса сказалась на экономике России и положении мигрантов. Президент России несколько раз подписывал Указ, касающийся продления или так называемой «заморозки» срока действия миграционных документов.

Сроки действия миграционных документов временно приостановлены на период с 15 марта 2020 г. по 15 декабря 2020 г. (Указ Президента РФ от 23.09.2020 г. № 580). Такое послабление действует и в отношении РВП.

Это означает, что трехлетний срок истечения РВП отодвигается. При этом нужно понимать, что если срок действия РВП истек до 15 марта 2020 г., то иностранцу и компании, принявшего на работу такого иностранца, будет грозить наказание.

Например, срок РВП иностранца истек 28 сентября 2020 года. Как мы уже отметили, без санкций могут спокойно работать иностранцы, срок действия миграционных документов которых истек в интервале с 15 марта 2020 г. по 15 декабря 2020 г. В календарных днях этот период равен 275 дням. Это означает, что к дате истечения сроков миграционных документов нужно прибавить эти 275 дней. Исходя из нашего примера, предельный срок РВП отодвинется на конец июня 2021 года, а не на 15 декабря 2020 года. И иностранец может находиться и работать на территории России до этой даты.

Подобные разъяснения приведены и на официальном сайте МВД, в разделе вопросов и ответов по реализации указов Президента России (https://мвд.рф/Deljatelnost/emvd/).