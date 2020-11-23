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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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Препоны на пути применения УСН

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Упрощенная система налогообложения помимо преимуществ имеет один существенный недостаток — ограничительный характер применения. Компаниям и ИП всегда нужно помнить о том, что при нарушении определенных условий они могут утратить право на применение УСН.

В каких случаях компания может утратить право на применение специального налогового режима?

Для чего некоторые компании используют схему формального создания филиалов?

На эти и другие интересные вопросы подробно ответила в видео Управляющий партнер компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Алена Талаш.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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