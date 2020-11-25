Как получить электронную подпись? Какие документы необходимы для выпуска ключа электронной подписи?

Как мы освещали в статье, посвященной видам ЭП, в зависимости от цели ее применения, можно оформить три вида ЭП: простая, усиленная неквалифицированная и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Где получить ЭП?

Усиленную квалифицированную электронную подпись можно получить только в специальных удостоверяющих центрах, которые прошли государственную аккредитацию в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Перечень таких удостоверяющих центров размещен на сайте Минкомсвязи России (https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/).

Электронная подпись для государственных заказчиков выдается удостоверяющим центром Федерального казначейства (roskazna.ru/gis/udostoveryayushhij-centr).

Какие документы необходимы для выпуска ключа ЭП?

Для создания ЭП нужен ключ электронной подписи, который представляет собой уникальную последовательность символов. С ним связан ключ проверки электронной подписи — это уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом ЭП и предназначенная для проверки подлинности ЭП.

Порядок создания и выдачи сертификатов ключа (далее по тексту — СКП) проверки ЭП устанавливается конкретным удостоверяющим центром.

Тем не менее, перечень предоставляемых документов в удостоверяющий центр, примерно одинаков. Для получения ЭП заявителю необходимо представить:

1) заявку на создание СКП;

2) заявление на изготовление СКП;

Заявление заполняется автоматически на основании сведений, содержащихся в заявке. Заявление должен собственноручно подписать владелец ЭП. Его подпись должна быть такой же, как в паспорте.

3) паспорт владельца ЭП;

В том случае, если владелец сертификата ЭП — иностранец, то в качестве документа, удостоверяющего личность, могут быть предоставлены: паспорт иностранца с нотариально заверенным переводом;

либо удостоверение личности — это для граждан Республики Казахстан, Республики Кыргызстан;

либо вид на жительство, выданный УФМС РФ;

либо разрешение на временное проживание;

либо удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ — касается граждан Украины.

4) СНИЛС или универсальную электронную карту владельца ЭП;

5) доверенность на полномочного представителя.

Доверенность нужна в том случае, если за получением ЭП обратится не сам руководитель компании. Заявитель должен представить оригинал доверенности, подписанной руководителем и владельцем ЭП.

Если заявителем является иностранная компания, то дополнительно к перечисленному пакету документов она должна предоставить свидетельство о постановке на учет в российском налоговом органе.

Требования к документам

Определенные требования предъявляются и к самим документам:

документы не должны быть повреждены или испорчены;

документы иностранца должны быть переведены на русский язык. Перевод документа должен быть нотариально заверен;

доверенности и заявление на изготовление СКП не могут быть подписаны факсимильной подписью. Допускается только собственноручная подпись.

Для оформления заявки на получение ключа ЭП заявитель должен прийти в удостоверяющий центр с пакетом документов либо вызвать специалиста удостоверяющего центра в свою компанию.

Как правило, за выдачу квалифицированного сертификата удостоверяющим центром взымается плата. Стоимость услуг зависит от вида ЭП и ценовой политики удостоверяющего центра, который ее оформляет.

Срок действия СКП, как правило, составляет один год.

Для работы с ЭП у заявителя должна быть установлена специальная программа КриптоПро.

С помощью этой программы генерируется ЭП и осуществляются другие процессы, связанные с шифрованием информации.

Когда нужно обратиться за заменой ЭП?

В ряде случаев требуется замена ЭП. Так, необходимо обратиться в удостоверяющий центр за заменой ЭП, если прежний владелец:

поменял ФИО;

изменил должность;

уволился;

изменились реквизиты компании. Например, компания поменяла юридический адрес, «переехала» в другую налоговую инспекцию.

Также необходимо заменить ЭП раньше времени, если в раннее выданном сертификате обнаружены ошибки либо сломался носитель ЭП.

Резюме

И в завершение отметим, что ЭП существенно упрощает жизнь и позволяет оформить ее участниками безбумажный документооборот. А в период очередной волны коронавируса — это очень актуально. Как мы уже отмечали, ее могут оформить как компании, так и физические лица.