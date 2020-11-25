Как и на какой срок можно оформить рабочую визу?

Что представляет собой рабочая виза? Какие документы нужны для ее оформления и на какой срок она выдается иностранцу?

Несколько слов о том, что представляет собой рабочая виза и зачем она нужна. Прежде всего — это документ, дающий право иностранцу, который приезжает в нашу страну, легально работать в России. Речь, безусловно, идет о визовых иностранцев.

Перечень государств, граждане которых въезжают в Россию только при наличии у них визы, прописан в письме МИД РФ от 27.04.2012 г. № 19261/кд «О режиме въезда иностранных граждан в РФ».

Какими бывают рабочие визы?

Рабочие визы могут быть однократными и многократными.

Однократная обыкновенная рабочая виза выдается иностранцам, въезжающим в РФ для ведения трудовой деятельности на короткий срок с возможностью последующего ее продления.

При продлении иностранцу выдается уже многократная виза на срок действия трудового или гражданско-правового договора.

Многократная обыкновенная рабочая виза выдается также иностранцам, являющимся высококвалифицированными специалистами (ВКС), и членам их семей на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора.

Как оформить рабочую визу?

Для ведения трудовой деятельности в РФ иностранец может получить однократную или многократную обыкновенную рабочую визу.

Чтобы визовый иностранец смог приехать на работу в Россию, у него должен быть вызов от работодателя или трудовое соглашение.

Перечень документов, который должен иметь иностранец для оформления рабочей визы, установлен специальным Положением:

действительный заграничный паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность и признаваемый в этом качестве РФ; срок действия паспорта не должен истекать ранее чем через полтора года с даты начала действия визы;

заполненная визовая анкета с одной фотографией;

фотография размером 3×4 см;

полис медицинского страхования, действительный на территории РФ;

сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, если виза нужна на срок более трех месяцев.

Заполнить анкету иностранцу можно на сайте Консульского департамента МИД РФ, выбрав свою страну и язык.

За оформление визы уплачивается государственная пошлина или консульский сбор. Консульский сбор составляет:

1) за оформление обыкновенной однократной визы:

в срок от четырех до 20 рабочих дней — 50 долл. США;

в течение трех рабочих дней — 100 долл. США;

2) за оформление обыкновенной многократной визы:

в срок от четырех до 20 рабочих дней — 150 долл. США;

в течение трех рабочих дней — 300 долл. США.

Рабочая виза оформляется в срок до 20 рабочих дней с даты обращения иностранца.

Впоследствии иностранец должен работать именно в той компании, которая указана в его рабочей визе.

Сроки действия рабочей визы

Однократная обыкновенная рабочая виза выдается иностранцам на срок до трех месяцев с возможностью последующего ее продления. При продлении иностранцу выдается уже многократная виза на срок действия трудового или гражданско-правового договора, но не более чем на один год для каждой последующей визы.

Многократная обыкновенная рабочая виза выдается на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора, но не более чем на три года с последующим продлением срока ее действия на срок действия договора. Ее можно продлять не более чем на три года для каждого такого продления (п.7 ст.25.6 Закона от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», п.35 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.06.2003 г. № 335).

Иностранцу, который не покинул территорию РФ по окончании срока действия визы и не обратившемуся за ее продлением, грозит штраф — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с выдворением за пределы РФ. Правонарушение, совершенное в Москве, Санкт-Петербурге и соответствующих областях, будет «стоить» дороже — от 5 тыс. до 7 тыс. рублей.

«Коронавирусное» продление срока жизни визы

Президент России несколько раз подписывал Указ, касающийся продления или так называемой «заморозки» срока действия миграционных документов.

Сроки действия миграционных документов временно приостановлены на период с 15 марта 2020 г. по 15 декабря 2020 г. (Указ Президента РФ от 23.09.2020 г. № 580). Такое послабление действует и в отношении оформленной рабочей визы.

Это означает, что срок истечения рабочей визы отодвигается. При этом нужно понимать, что если срок действия рабочей визы истек до 15 марта 2020 г., то иностранцу и компании, принявшего на работу такого иностранца, будет грозить наказание.

Если срок рабочей визы истек в интервале с 15 марта 2020 г. по 15 декабря 2020 г., то иностранец может без штрафов находиться и работать на территории России.

Работодатель или заказчик работ, услуг, обязаны по-прежнему уведомлять территориальный орган МВД о заключении либо прекращении с иностранцем трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ, услуг, в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с даты заключения или прекращения договора. В этой части ничего не поменялось.