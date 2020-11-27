Нюансы уплаты страховых взносов по COVID-тестированию работников

Тестирование работников на COVID-19 может происходить за счет денег компании либо самого работника с последующей компенсацией затрат. Следует ли в таких ситуациях уплачивать страховые взносы?

Человек, заболевший COVID-19, начинает заражать окружающих за три-четыре дня до появления симптомов, а в редких случаях — за семь дней. Наиболее заразен человек за два дня до них и в первый день болезни. Такие данные опубликовал 30 октября 2020 г. в РИА «Новости» Роспотребнадзор.

Чтобы своевременно выявить больных коронавирусом, необходимо проводить тестирование. Тестирование на COVID-19 стоит денег. И не все работники хотят тестироваться за свой счет.

Обязан ли работодатель тестировать своих работников?

В цикле статей, посвященных мероприятиям, связанных с борьбой с коронавирусом, мы отмечали рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Например, измерение сотрудникам температуры перед работой, выдача масок и перчаток, дезинфекция помещений. А в ряде случаев нужно тестировать работников на антитела и наличие вируса в организме.

Такие рекомендации разработаны по отраслям. Например, для гостиничного бизнеса в рекомендациях прописано, что допуск персонала к работе осуществляется при наличии результатов исследований на COVID-19методом ПЦР (п.11 Рекомендации Главного государственного санитарного врача России от 04.06.2020 г. №№МР 3.1/2.1.0193-20, 3.1/2.1.0193-20). Этот метод способен находить генетический материал вируса непосредственно в крови пациента.

Аналогичные рекомендации содержатся и для некоторых других отраслей экономики.

Особые требования к тестированию работников на COVID-19 установили власти Москвы. На сегодняшний день на удаленке находится 1 миллион 200 тысяч москвичей — это 10% от жителей Москвы (https://www.vesti.ru/article/2478922 — данные на 30.10.2020 г.). Для дистанционных сотрудников тестирование проводится на усмотрение работодателей.

А в отношении сотрудников, которые непосредственно находятся на рабочем месте, работодатели обязаны провести исследование на наличие инфекции. Такое исследование проводится не менее чем у 10 % работников. С 1 июня 2020 г. подобные проверки необходимо повторять каждые 15 дней (п.2.5 Приложение 6 к Указу Мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ).

Как оплатить тест на COVID-19?

Чтобы компании запланировать затраты на тестирование работников, нужно рассчитать обязательное количество работников, которых нужно протестировать. Документ, которым оформляется расчет 10% доли работников, составляется в произвольной форме.

При желании работодатель может протестировать всех сотрудников компании.

Затем работодатель должен заключить договор оказания платных медицинских услуг с определенными государственными или частными медицинскими организациями.

Затраты на забор крови для анализа возьмет на себя работодатель, а стоимость исследования на наличие COVID-19 будет оплачено за счет средств ОМС при наличии у работника полиса (Письмо Департамента здравоохранения г. Москвы от 18.06.2020 г. № 56-31-72225/20).

Субсидии на профилактику коронавируса

Малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса, можно было получить субсидию от государства:

15 000 рублей — единовременная выплата на первоначальные расходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике коронавируса;

6 500 рублей на каждого работника в мае 2020 года — сумма субсидии на текущие расходы на профилактику и дезинфекцию. Сюда же относится и оплата теста на коронавирус.

Для этого компании или ИП нужно было подать заявление в налоговые органы в период с 15 июля по 15 августа 2020 г. включительно.

Конечно, в период резкого скачка заболеваний, людям быстрее и эффективнее сдать тест на COVID-19, чем ждать по несколько дней результата теста в государственных поликлиниках.

В связи с этим, Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей выступил с инициативой возмещать расходы из бюджета людям, сдавшим тест на COVID-19.

Инициатива по возмещению затрат тестирования на COVID-19

По закону, тестирование можно пройти за счет ОМС, но во многих регионах большие очереди на бесплатное тестирование. И люди вынуждены сдавать тесты в частных клиниках. С инициативой возмещать затраты за тесты уже инфицированным коронавирусом людям и членам их семей выступили Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей. Они направили соответствующее письмо в Совет безопасности и главному санитарному врачу Анне Поповой.

Оплата страховых взносов по COVID-тестированию

Определившись с суммой расходов на проведение тестирования работников, у работодателя встает вопрос о необходимости уплаты страховых взносов.

Необходимость уплаты страховых взносов зависит от способа оплаты тестирования на COVID-19(Письмо Минфина РФ от 07.07.2020 г. № 03-15-06/58517).

Работодатель заключает с медучреждениями договор и оплачивает расходы на тестирование работников.

При этом договор может быть заключен отдельно в рамках обязательства по тестированию. Например, в г. Москве и ряде регионов. Тестирование может проводиться и в рамках ДМС со сроком действия более одного года (пп.5 п.1 ст.422 НК РФ).

В этих случаях страховые взносы не оплачиваются.

Работник за свой счет проходит тестирование, а потом расходы работнику возмещает его работодатель.

При последующей компенсации расходов, по мнению контролеров, работодатель обязан оплачивать страховые взносы (Письмо ФНС России от 13.10.2020 г. №БС-4-11/16741).

Аргумент в пользу начисления взносов прост — такие выплаты отсутствуют в перечне необлагаемых выплат (ст.422 НК РФ).

Но, как нам представляется, данный подход формальный и не соответствует смыслу обложения страховых взносов.

Ведь суммы возмещения затрат работникам не зависят их квалификации и никак не относятся к системе оплаты труда. В этой части можно привести аналогию с другими компенсационными выплатами, носящими социальный характер. Несмотря на то, что они произведены в связи с наличием трудовых отношений, они не обладают признаками заработной платы и не должны облагаться страховыми взносами (Постановления АС Северо-Западного округа от 05.12.2019 г. №А56-22690/2019 и от 21.06.2019 г. №А26-12423/2018).