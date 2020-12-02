Исполнение решения суда: детали и нюансы

Взыскание долгов в суде — весьма полезный и поучительный опыт, однако на этом битва не заканчивается. Теперь возникает куда более амбициозная цель: получить присужденное.

Добровольно решения мало кто исполняет, а приставы совсем не демонстрируют трудовой энтузиазм. Лишь здоровая активность взыскателя (точнее, его представителя) способна сгладить пассивность пристава, и привести к реальному исполнению решения суда.

1. Что же нужно для взыскания?

2. Что делать, если вы решили обратиться к судебным приставам?

3. Какие действия должен предпринять пристав для поиска имущества?

Ведущий юрисконсульт «РосКо — Консалтинг и аудит» Елена Потураева подробно ответила на эти и многие другие вопросы.