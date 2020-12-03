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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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Когда нельзя уменьшить уставной капитал ООО?

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Наличие у общества уставного капитала — это гарантия защиты интересов кредиторов. Он состоит из взносов участников и распределяется между ними согласно долям в процентном или дробном соотношении.

Чтобы общество не могло уйти от своих обязательств и долгов, существует минимальный порог уставного капитала — десять тысяч рублей. Такой минимум принят именно для Обществ с ограниченной ответственностью.

В новом видео разберем:

  • уменьшение уставного капитала по решению учредителей;
  • обязательное уменьшение уставного капитала ООО.

Материал подготовлен юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Даниилом Клычковым.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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