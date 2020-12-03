Когда нельзя уменьшить уставной капитал ООО?

Наличие у общества уставного капитала — это гарантия защиты интересов кредиторов. Он состоит из взносов участников и распределяется между ними согласно долям в процентном или дробном соотношении.
Чтобы общество не могло уйти от своих обязательств и долгов, существует минимальный порог уставного капитала — десять тысяч рублей. Такой минимум принят именно для Обществ с ограниченной ответственностью.
В новом видео разберем:
- уменьшение уставного капитала по решению учредителей;
- обязательное уменьшение уставного капитала ООО.
Материал подготовлен юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Даниилом Клычковым.