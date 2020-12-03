Квота на проживание иностранцев в 2021 году

Зачем нужна квота на проживание иностранцам? Какие виды квот существуют для иностранцев? Кто утверждает квоты?

Чтобы законно находиться в России, иностранец должен иметь либо действительный вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу, либо иные предусмотренные законом или международным договором РФ документы, подтверждающие его право на пребывание или проживание в России (ст.2 Закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»).

Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной Правительством РФ.

Многие граждане наслышаны о квотах, которые необходимы иностранцам, но путаются в их числе и надобности в каждом конкретном случае.

Виды квот для иностранцев

Для иностранцев действует несколько видов квот:

квота на выдачу разрешений на работу;

Визовые иностранцы могут трудиться только на основании специального разрешения. Правительство РФ ежегодно устанавливает квоты на выдачу иностранцам разрешений на работу на территории РФ с учетом политической, экономической, социальной и демографической ситуации, а также в целях оценки эффективности использования иностранной рабочей силы. Квоты могут устанавливаться в зависимости от профессии, специальности, квалификации иностранных граждан, страны их происхождения, а также в зависимости от иных экономических и социальных критериев с учетом региональных особенностей рынка труда. В 2020 году действуют квоты на выдачу разрешений на работу визовым иностранцам, которые установлены Правительством РФ. Например, постановление Правительства РФ от 13.12.2019 г. № 1579 определяет потребность в иностранцах в целом, а распределение квоты по отраслям определено в постановлении Правительства РФ от 30.09.2019 г. № 1271.

квота на иностранных рабочих;

Квота нужна для компаний, которым необходимо иметь в штате иностранных специалистов.

квота на разрешение на временное проживание;

квота на выдачу приглашений для иностранцев.

Квоту получают иностранцы не только для проживания в стране, но и для трудоустройства.

Зачем нужна квота на проживание?

Сегодня мы рассмотрим назначение квоты на разрешение на временное проживание (далее по тексту — РВП). Если говорить упрощенно, то квота — это количественное определение, некий лимит для выдачи РВП иностранцам.

Как мы уже неоднократно отмечали, РВП является первым шагом для иностранца на пути к российскому гражданству. В свою очередь, это дает иностранцу право законно находиться в России, свободно въезжать и выезжать из страны.

Поэтому, чтобы иностранцу подать заявление на РВП, необходимо получить квоту.

Кто утверждает квоты?

Квоты на выдачу РВП ежегодно, в срок до 30 ноября текущего года, утверждает Правительство РФ. Квоты утверждаются отдельно для каждого региона, ведь государству нужно регулировать миграционные потоки, не допуская избытка и в то же время дефицита в иностранных работниках.

На 2021 год квоты утверждены Распоряжением Правительства РФ от 06.11.2020 г. № 2883-р. Всего Правительство РФ на будущий год утвердило 39 325 квот на выдачу иностранцам РВП. Квоты распределены по субъектам РФ. Например:

на Центральный федеральный округ приходится 10 990 квот;

на Северо-Западный федеральный округ — 3 480 квот;

на Южный федеральный округ — 4 150 квот;

на Северо-Кавказский федеральный округ — 3 400 квот;

на Приволжский федеральный округ — 6 005 квот.

В Москве выделено — 2 000 квот, в Санкт-Петербурге — 1 200 квот.

Отметим, что количество выделенных квот на выдачу РВП, ежегодно снижается на протяжении семи лет. Так, в 2020 году было выделено 60 270 квот, в 2019 году — 83 480 квот, в 2018 году — 90 360 квот, в 2017 году — 110 880 квот, в 2016 году — 125 900 квот, в 2015 году — 151 175 квот.

Как получить квоту на РВП?

Иностранец может получить РВП только при наличии квоты в том или ином субъекте РФ. Поэтому, если в соответствующем регионе уже исчерпано количество квот, то у иностранца не примут заявление. Заявление и пакет документов иностранец может подать в территориальное подразделение МВД либо в МФЦ, либо через cайт госуслуг.

Иностранец должен заполнить заявление и приложить определенный пакет документов: фотографии, паспорт, справку об отсутствии судимости и медицинскую справку об отсутствии ряда заболеваний, квитанцию об оплате госпошлины и пр.

Как показывает практика, количество иностранцев, желающих получить квоту на РВП, неуклонно растет при одновременном снижении количества установленных мест.

Поэтому шансов получить квоту у иностранцев больше, если у них проживают в России близкие родственники, имеется недвижимость.

Сама квота не имеет форму документа, т.е. иностранцу на руки не выдается ничего. В соответствующем территориальном подразделении МВД ведутся списки иностранцев, которым выделены квотируемые места. Эти списки заносятся в соответствующую базу данных, и иностранец может подавать документы на РВП.