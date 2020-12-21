Какие виды НКО обязаны проводить ежегодный аудит?

В каких случаях проведение аудиторской проверки в отношении НКО является обязательным? Какие коррективы внесла пандемия коронавируса в обязанность проведения ежегодного аудита?

Прежде всего, отметим, что НКО создается не ради извлечения прибыли, а для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных и подобных целей. При этом НКО вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям (п.2 ст.7 Закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», далее по тексту — Закон № 7-ФЗ).

Какими бывают НКО?

Виды НКО

НКО могут быть созданы в различных формах. В частности, в форме общественных или религиозных организаций, некоммерческих партнерств, учреждений, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов.

В каких случаях аудит НКО обязательный?

Как узнать, подлежит ли НКО обязательному аудиту или нет?

Перечень случаев для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности содержится в ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее по тексту — Закон № 307-ФЗ).

Обязательный аудит может проводиться:

по финансово-экономическим критериям;

в отношении определенных видов НКО;

в иных случаях.

Обязательному аудиту подлежат все виды НКО с объемом выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг за предшествовавший отчетному год более 400 млн рублей либо с суммой активов бухгалтерского баланса на конец предшествовавшего отчетному года более 60 млн рублей.

То есть независимо от вида НКО, они подлежат аудиту по критериям финансово-экономической деятельности.

Помимо финансового критерия, обязательному аудиту подлежат определенные виды НКО. В этом случае не имеет значения соблюдение критериев по выручке или валюта баланса НКО.

Так, обязательному аудиту подлежат следующие виды НКО (пп.3 п.1 ст.5 Закона № 307-ФЗ):

все фонды; исключения составляют государственные внебюджетные фонды, а также фонды, имеющие статус международного фонда;

иностранные агенты, а также структурные подразделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций. Такие НКО обязаны представить в Минюст аудиторское заключение по итогам года.

В иных случаях обязанность проведения аудита продиктована федеральными законами. Так, аудит обязателен в отношении:

государственных корпораций и компаний (п.2, п.8 ст.7.1 Закона № 7-ФЗ);

кредитных потребительских кооперативов, за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и их объединений (ст.28 и ст.31 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ);

НКО, связанных с формированием целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 20 млн рублей (ст.6 и ст.7 Федерального закона от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ);

жилищных накопительных кооперативов (ст.54 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 215-ФЗ).

Минфин РФ ежегодно доводит информацию об обязательности проведения аудита. Например, информация Минфина «Перечень организаций, обязанных проводить аудит за 2019 г.» опубликована 09.01.2020 г. на официальном сайте Минфина РФ.

Кроме того, обязательность проведения аудита может быть прописана в уставе НКО.

«Коронавирусные» поправки

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в обязанность проведения аудита некоторых фондов НКО. Какие фонды освобождены от аудита в условиях пандемии коронавируса?

От обязательного аудита за 2019 год освобождены фонды, являющиеся социально ориентированными НКО (Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ, Информационное сообщение Минфина РФ от 09.06.2020 г. №ИС-аудит-33).

Какие фонды являются социально ориентированными? Прежде всего, это фонды, осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в РФ, а также осуществляющие определенные виды деятельности. Таких видов деятельности — 18 (ст.31.1 Закона № 7-ФЗ). Среди них:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан;

благотворительная деятельность, а также волонтерство.

Такие фонды могут не проводить аудит своей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. Исключение составляют случаи, когда аудиторская организация или индивидуальный аудитор до 1 мая 2020 г. уже начали исполнение договора на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда.