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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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Кому не нужно оформлять разрешение для работы в России?

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Чтобы иностранец мог легально трудиться на территории РФ, нужны разрешительные документы на работу.

Так, рабочая виза выдается иностранцам из визовых стран. Для того, чтобы ее получить, нужно оформить немало бумаг. И самое главное — приглашение и разрешение на работу в России. Но есть категория иностранцев, которым не нужно оформлять разрешительные документы для работы.

Каким иностранцам не нужны разрешительные документы на работу?

Какие документы должны предоставить граждане из стран ЕАЭС?

На эти и другие вопросы подробно ответил в нашем новом видео юрист компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Кирилл Тен.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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