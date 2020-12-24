Кому не нужно оформлять разрешение для работы в России?

Чтобы иностранец мог легально трудиться на территории РФ, нужны разрешительные документы на работу.
Так, рабочая виза выдается иностранцам из визовых стран. Для того, чтобы ее получить, нужно оформить немало бумаг. И самое главное — приглашение и разрешение на работу в России. Но есть категория иностранцев, которым не нужно оформлять разрешительные документы для работы.
Каким иностранцам не нужны разрешительные документы на работу?
Какие документы должны предоставить граждане из стран ЕАЭС?
На эти и другие вопросы подробно ответил в нашем новом видео юрист компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Кирилл Тен.