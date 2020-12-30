ИП и компании ожидают новые правила блокировки счетов. Поправки начнут работать с 1 июля 2021 года и у бизнесменов есть время подготовиться к ним.

Новый порядок блокировки счетов за нарушение сроков сдачи отчетности в налоговую инспекцию утвержден Федеральным законом от 09.11.2020 г. № 368-ФЗ (далее по тексту — Закон № 368-ФЗ).

В каких случаях налоговики могут заблокировать счет?

Налоговая инспекция вправе заблокировать расчетный счет компании по следующим основаниям:

не исполнено требование об уплате налога, пени и штрафов (п.2 ст.76 НК РФ);

В этом случае блокировка счета осуществляется в пределах суммы возникшей недоимки (письмо Минфина РФ от 15.04.2010 г. № 03-02-07/1-167).

не представлена налоговая декларация или расчет по форме 6-НДФЛ в течение 10 дней по истечении законодательно установленного срока представления (пп.1 п.3, п.3.2 ст.76 НК РФ);

В этом случае ограничений в части суммы блокировки нет. Компания и ИП не смогут осуществлять расходные операции с денежными средствами, как находящимися на счета, так и поступающими на него (письмо Минфина РФ от 17.04.2007 г. № 03-02-07/1-182).

не направлена в налоговую инспекцию электронная квитанция о приеме требований или уведомлений (пп.2 п.3 ст.76 НК РФ).

Решение о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств принимается налоговыми органами в течение 10 рабочих дней со дня истечения установленного срока для передачи электронной квитанции (письмо ФНС РФ от 16.02.2016 г. №ЕД-4-2/2436@).

Новые правила блокировки счетов

В случае, если компании и ИП заблокировали счета за неуплату налогов, взносов, то налоговики направляют компании сначала требование об уплате налога и решение о взыскании. То есть налогоплательщик заранее осведомлен о действиях налоговой инспекции. Правда, бывает, что компания и ИП получают документы от налоговой инспекции уже после произведенной банком блокировке счетов.

В том случае, если счет заблокирован по причине непредставления налоговой отчетности компании и ИП, налоговики никаких решений направлять не должны. Более того, по мнению ФНС РФ, «...предложение о предварительном информировании о предстоящем приостановлении операций по счетам в банках будет способствовать общему ослаблению налоговой дисциплины, „затягиванию“ сроков приостановления». А это предоставит дополнительную возможность недобросовестным плательщикам перечислять денежные средства, находящиеся на счетах в банках, контрагентам без исполнения соответствующих налоговых обязательств.

Поэтому налоговики считали, что их право на взыскание долга не должно быть поставлено в зависимость от факта оповещения налогоплательщиков о предстоящих действиях налогового органа.

Как сообщали налоговики, исходя из приведенных статистических данных будет значительно увеличена нагрузка, приходящаяся на сотрудников налоговых органов, в части информирования о предстоящей блокировке счетов налогоплательщиков.

Пожаловались налоговики и на необходимость дополнительных материальных затрат, связанных с отправкой сообщений в адрес налогоплательщиков. Это бумага, оплата почтовых услуг, что приведет к необходимости увеличения бюджетного финансирования. При этом такое информирование не приведет к увеличению налоговых поступлений (письмо ФНС РФ от 28.07.2016 г. №АС-3-15/3463).

Тем не менее, ситуацию удалось переломить.

Начиная с 1 июля 2021 года, налоговики получили право уведомлять компанию или ИП о будущих блокировках счетов за невовремя сданную отчетность.

По мнению, министра финансов А. Силуанова, такое правило позволит исключить неожиданную блокировку счетов из-за непреднамеренных нарушений налогоплательщиков.

Налоговики должны сначала направить уведомление компании и ИП в срок не позднее чем в течение 14 рабочих дней до момента принятия решения о блокировке счетов.

Таким образом, поправки, внесенные Законом № 368-ФЗ, должны облегчить работу бухгалтеров. Как будет новая норма работать на практике, неизвестно. Ведь у налоговиков нет ответственности за ненаправление уведомления о предстоящей блокировке счетов.

Еще одно безусловно благоприятное изменение касается увеличения периода просрочки сдачи отчетности в налоговую инспекцию, за который могут заблокировать счета.

Теперь заблокируют счета компании и ИП в случае, если просрочка сдачи отчетности в налоговую составляет 20 рабочих дней и более.

Сейчас налоговики имеют право блокировать счета при просрочке в 10 рабочих дней (пп.1 п.3 и п.3.2 ст.76 НК РФ).

Таким образом, срок несдачи отчетности, при котором могут заблокировать счет, увеличен в 2 раза, что дает компаниям и ИП дополнительное время для сдачи «забытой» отчетности в налоговую инспекцию.