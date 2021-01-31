Как продлить разрешение на работу в РФ?

Компания «РосКо» поможет трудовому мигранту легально находиться и работать в России. В комплекс услуг входит оформление всех разрешительных документов, в том числе продление рабочей визы и разрешения на работу. Наши специалисты знают юридические тонкости и реалии процесса — документы будут оформлены правильно и поданы вовремя, что гарантирует положительный результат.

Длительное пребывание иностранца в РФ возможно только при наличии разрешительных документов от службы миграционного контроля (ранее УФМС, сейчас УВМ ГУ МВД). Основная официальная бумага — разрешение на работу (РНР), которое вводит трудового мигранта в правовое поле страны. Документ действителен до 3 лет для высококвалифицированных специалистов и до 1 года для остальных категорий иностранцев. Законодательство предусматривает право на многократную пролонгацию РНР, но по объему работ и бумаг продление сопоставимо с выдачей первичного разрешения. Дополнительно процедура включает в себя продление рабочей визы, а в некоторых случаях оформление нового приглашения на выдачу новой визы.

Особенности процесса

Заявление о продлении разрешения на работу нужно подать не позднее, чем за 30 дней для ВКС и 3 месяца для обычного разрешения (визовые страны) до окончания действующего документа — в противном случае ходатайство не примут к рассмотрению. Ориентироваться нужно не только на максимальные сроки действия РНР (1 или 3 года), но и на срок трудового/гражданско-правового договора. Если контракт заканчивается раньше, а стороны намерены продолжить сотрудничество, иностранного гражданина нужно уволить и вновь принять на работу.

Единственная причина отказа в приеме заявления — просрочка, но даже если ходатайство принято, миграционная служба может его не удовлетворить. Такое случается, когда в заявлении есть ошибки или предоставлен неполный пакет документов. Как и при первичном обращении, иностранный гражданин должен предъявить паспортную информацию, пройти медицинское освидетельствование, предоставить полис добровольного медицинского страхования.

Есть всего несколько отличий от первичного получения РНР. Работодателю не нужно вставать на учет в УВМ ГУ МВД, так как фирма уже аккредитована на использование иностранной рабочей силы. Оформлять персональное приглашение тоже не надо, ведь иностранец уже находится в РФ. Но если продление рабочей визы будет пропущено по времени, возникнут дополнительные сложности. Ходатайство по визе можно подать только после выдачи РНР (10–14 дней), прошение будет рассматриваться еще 20 дней. Если действие визы закончится раньше, работодателю придется оформлять новое приглашение, а иностранцу — выезжать из России и повторно получать визу в своей стране.

Документы для продления РНР и визы

Подавать заявление о продлении разрешения на работу и в последующем на визу нужно в том же отделении УВМ ГУ МВД, где были получены первоначальные документы. Однако при смене работодателя/региона необходимо обратиться в местную миграционную службу. В стандартный пакет документов входит:

апостилированный или нотариально заверенный перевод паспортных данных;

первичное разрешение на работу, копия трудового контракта;

регистрационная информация компании-работодателя;

миграционная карта со штампом пограничного контроля;

справка о постановке на миграционный учет по месту пребывания;

заключение о состоянии здоровья, полис ДМС сроком действия от 1 года;

фотографии, квитанции об уплате госпошлин за продление РНР и визы.

При заполнении заявлений ошибки и помарки недопустимы. За недочетами последует доработка, что чревато нарушением сроков. Чтобы не создавать дополнительные трудности, документы нужно готовить грамотно и заранее.

Минимальный срок рассмотрения ходатайства на РНР — 10 дней. В случае положительного решения иностранный гражданин должен лично явиться в миграционную службу и под роспись получить разрешения. Если воспользоваться услугами фирмы-аутсорсера, эта процедура станет единственным неудобством — всю бюрократическую рутину по сбору и подаче документов профессионалы берут на себя.

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