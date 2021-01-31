Можно ли получать доход от накопительной части пенсии? 1 часть

Несмотря на то, что накопительная часть пенсии «заморожена», с ранее накопленной суммы можно получать доход. Реально ли обычному человеку, не отягощённому финансовыми знаниями, управлять своей будущей пенсией?

Страховая пенсионная система в России базируется на принципах — чем больше работодатель заплатил за работника страховых взносов, тем выше у работника пенсия. Как мы уже отмечали, работник может сам участвовать в программе софинансирования будущей пенсии. В этом случае человек за свой счет оплачивает страховые взносы.

И если работнику подчас трудно повлиять на размер своей обязательной части пенсии, то накопительной частью пенсии можно управлять.

Несколько слов о том, что представляет собой накопительная часть пенсии.

Что такое накопительная часть пенсии?

Во-первых, для формирования накопительной части пенсии работник должен быть официально трудоустроен, и работодатель за него оплачивал страховые взносы. Либо работник направлял собственные средства в ПФР.

Но после 2014 года накопительный счет граждан «заморожен» и все страховые взносы перечисляются только на страховую пенсию.

Во-вторых, накопительную пенсию могут иметь граждане, родившиеся в 1967 году и позже, а также участники программы государственного софинансирования пенсий и граждане, направившие материнский капитал на формирование накопительной части.

Важно! Исходя из этого, накопительный пенсионный счет может увеличиваться сегодня только благодаря доходности ПФР либо НПФ.

Как управлять накопительной частью пенсии?

Далеко не все работники, которые имеют накопительную часть пенсии, инвестируют ее.

Причины такого пассивного поведения разные — от банального незнания до отсутствия веры в сохранности накопленных сбережений.

Отметим, что все деятельность НПФ ведется под контролем государства и все вклады будущих пенсионеров застрахованы. Это означает, что в случае банкротства НПФ, лишения лицензии, человек не потеряет свои накопленные сбережения. Они возвратятся в ПФР.

По мнению ряда экономистов, пенсионная реформа в России действует по принципу МММ, что в конечном итоге, может привести к краху всей системы.

Тем не менее, граждане пытаются приумножить небольшую часть накопительной пенсии.

Как это сделать?

Работник может оставить в государственном ПФР свою накопительную часть, а может перевести в НПФ. Причем в последнем случае работник вправе переходить из одного НПФ в другой. Правда сделать это можно не чаще 1 раза в пять лет без потери инвестиционного дохода.

Что лучше: ПФР или НПФ?

Рассмотрим 1 вариант — работник ничего не сделал со своей накопительной частью, и она осталась в ПФР.

Средства таких «молчунов» инвестируются через государственную управляющую компанию Внешэкономбанк (ВЭБ). Понятно, что ВЭБ инвестирует сбережения в низкорисковые активы. По итогам 1 квартал 2020 года доходность составила — 4,61%. Конечно, это небольшой доход, часть которого «съедает» инфляция.

Рассмотрим 2 вариант — работник заключил договор с НПФ.

Здесь уже человек должен проявить активность, изучив необходимую информацию о выбранном им НПФ. Нельзя ориентироваться только на личный сайт фонда. Нужно обязательно проверить:

реестр НПФ — узнать участвует ли фонд в программе страхования сбережений;

доходность НПФ — узнать доходность фонда.

Рейтинг по доходности составляется на основе данных, которые предоставляет НПФ, а также информации ЦБ России как регулятора деятельности НПФ.

По итогам 2019 года доходность некоторых НПФ составляла от 10% до 15% годовых.

рейтинг НПФ — оценить надежность фонда.

Такие рейтинги составляет крупнейшее кредитное агентство — «Эксперт Ра», учитывая итоги проведенного аудита, размер доходов и расходов, стратегию получения дохода, т.е. куда вкладываются средства будущего пенсионера.

Немаловажное значение играет срок жизни НПФ, количество участников и объем средств пенсионных накоплений.

Когда можно оформить накопительную пенсию?

Для получения накопительной пенсии человек должен достичь возраста 60 лет и 55 лет — соответственно, мужчины и женщины, а также иметь необходимые для назначения страховой пенсии по старости страховой стаж и величину так называемых баллов.

Для каждого года выхода на пенсию свое значение баллов. Например, в 2020 году человек должен иметь не менее 18,6 баллов. Минимальный стаж в 2020 году — 11 лет.

Подать заявление о назначении накопительной пенсии нужно в ту организацию, где сформированы пенсионные накопления. То есть это может быть ПФР либо НПФ.

Обратиться можно лично, по почте, через сайт госуслуг, МФЦ. Будущий пенсионер должен написать заявление и приложить к нему необходимый комплект документов.