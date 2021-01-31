Как найти работу после праздников: пошаговая инструкция

2020 год выдался сложным для мировой экономики. Ограничения, связанные с пандемией, существенно повлияли на ситуацию на рынке труда. На что же необходимо обратить внимание перед прохождением собеседования?

Как правило, в декабре у многих компаний уже запланирован бюджет на следующий год. Это значит, что нанять новых сотрудников они могут уже в январе. Поэтому не откладывайте на потом процесс трудоустройства и принимайтесь за поиски работы как можно скорее.

Ищите работу точно так же, как и всегда, не обращая внимания на послепредпраздничную суету. Внимательно изучите информацию о компании и предложенную вакансию.

Каких ошибок стоит избежать во время собеседования?

Применяйте обычную тактику

Несмотря на то, что сейчас большинство из них проводится в онлайн-формате, не стоит относиться к собеседованию легкомысленно. Воспринимайте его так же серьезно, как и личную встречу. Помните, что от его успешности зависит ваше дальнейшее трудоустройство. Будьте доброжелательными, активными и вежливыми.

Приведите в порядок ваши аккаунты в социальных сетях

Не забывайте, что для лучшего представления о вас, рекрутеры заинтересуются вашими социальными сетями. Не забудьте обновить информацию о себе и убрать все лишнее.

Также рекомендуем вам создать цифровое портфолио. Оно должно содержать примеры ваших лучших работ, а ещё информацию о себе, отзывы клиентов и предыдущих работодателей.

Ваши навыки — ваш главный козырь. Используйте его даже при переходе в другую отрасль

Из-за пандемии спрос на некоторые некогда популярные отрасли уменьшился. Например, на туристический и гостиничный бизнес. Если вы планируете поменять сферу своей деятельности и перейти из пострадавшей отрасли в ту, которая сейчас бурно развивается, обязательно подумайте о том, какие навыки вам могут пригодиться на новом месте.

Составьте резюме в соответствии с цифровыми требованиями

Чтобы отобрать те резюме, которые им подходят, многие компании используют системы управления кандидатами.

Рекомендуем учитывать этот момент при подготовке резюме. Помните, что оно должно обязательно содержать ключевые слова и фразы, которые указаны в описании должности.

Будьте готовы к видеоконференции

Уже с уверенностью можно сказать, что мы перешли в эру видеоконференций. Поэтому учтите, что рекрутеры и специалисты по подбору персонала ожидают от вас необходимых навыков. Советуем вам ответственно отнестись к этому вопросу, основательно подготовиться и представить себя в лучшем свете. Позаботьтесь заранее о стабильном подключении интернета, уберите из кадра лишние предметы, предупредите тех, кто с вами проживает, чтобы вас не беспокоили и подготовьте ваш внешний вид соответственно собеседованию.

Опоздать на видеоконференцию равносильно тому же, что не появиться вовремя ни личном собеседовании. Не заставляйте вас ждать. Чтобы избежать неловкой ситуации — отработайте навыки подключения к конференции заранее.

Рекомендуем заранее ознакомиться с особенностями работы платформы, на которой состоится онлайн-встреча. Отрепетируйте пробные звонки с друзьями или родственниками. Не забудьте про хорошее освещение. Кроме того, хорошо изучите функции, которые вам понадобятся. Например, потренируйтесь во включении демонстрации экрана, которая поможет показать примеры ваших работ.