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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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Как найти работу после праздников: пошаговая инструкция

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2020 год выдался сложным для мировой экономики. Ограничения, связанные с пандемией, существенно повлияли на ситуацию на рынке труда. На что же необходимо обратить внимание перед прохождением собеседования?

Как правило, в декабре у многих компаний уже запланирован бюджет на следующий год. Это значит, что нанять новых сотрудников они могут уже в январе. Поэтому не откладывайте на потом процесс трудоустройства и принимайтесь за поиски работы как можно скорее.

Ищите работу точно так же, как и всегда, не обращая внимания на послепредпраздничную суету. Внимательно изучите информацию о компании и предложенную вакансию.

Каких ошибок стоит избежать во время собеседования?

Применяйте обычную тактику

Несмотря на то, что сейчас большинство из них проводится в онлайн-формате, не стоит относиться к собеседованию легкомысленно. Воспринимайте его так же серьезно, как и личную встречу. Помните, что от его успешности зависит ваше дальнейшее трудоустройство. Будьте доброжелательными, активными и вежливыми.

Приведите в порядок ваши аккаунты в социальных сетях

Не забывайте, что для лучшего представления о вас, рекрутеры заинтересуются вашими социальными сетями. Не забудьте обновить информацию о себе и убрать все лишнее.

Также рекомендуем вам создать цифровое портфолио. Оно должно содержать примеры ваших лучших работ, а ещё информацию о себе, отзывы клиентов и предыдущих работодателей.

Ваши навыки — ваш главный козырь. Используйте его даже при переходе в другую отрасль

Из-за пандемии спрос на некоторые некогда популярные отрасли уменьшился. Например, на туристический и гостиничный бизнес. Если вы планируете поменять сферу своей деятельности и перейти из пострадавшей отрасли в ту, которая сейчас бурно развивается, обязательно подумайте о том, какие навыки вам могут пригодиться на новом месте.

Составьте резюме в соответствии с цифровыми требованиями

Чтобы отобрать те резюме, которые им подходят, многие компании используют системы управления кандидатами.

Рекомендуем учитывать этот момент при подготовке резюме. Помните, что оно должно обязательно содержать ключевые слова и фразы, которые указаны в описании должности.

Будьте готовы к видеоконференции

Уже с уверенностью можно сказать, что мы перешли в эру видеоконференций. Поэтому учтите, что рекрутеры и специалисты по подбору персонала ожидают от вас необходимых навыков. Советуем вам ответственно отнестись к этому вопросу, основательно подготовиться и представить себя в лучшем свете. Позаботьтесь заранее о стабильном подключении интернета, уберите из кадра лишние предметы, предупредите тех, кто с вами проживает, чтобы вас не беспокоили и подготовьте ваш внешний вид соответственно собеседованию.

Опоздать на видеоконференцию равносильно тому же, что не появиться вовремя ни личном собеседовании. Не заставляйте вас ждать. Чтобы избежать неловкой ситуации — отработайте навыки подключения к конференции заранее.

Рекомендуем заранее ознакомиться с особенностями работы платформы, на которой состоится онлайн-встреча. Отрепетируйте пробные звонки с друзьями или родственниками. Не забудьте про хорошее освещение. Кроме того, хорошо изучите функции, которые вам понадобятся. Например, потренируйтесь во включении демонстрации экрана, которая поможет показать примеры ваших работ.

 

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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