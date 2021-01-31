Ужесточение контроля за операциями с наличностью

Помимо ужесточения налогового бремени с физических лиц в части повышения ставки НДФЛ, введения налога на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей, в 2021 году ужесточается также контроль за наличностью.

Тотальный контроль за наличностью не стал неожиданностью ни для граждан, ни для компаний, ведь поправки в «антиотмывочный» Закон были приняты еще полгода назад (Федеральный закон от 13.07.2020 г. № 208-ФЗ).

Суть поправок сводится к усиленному государственному контролю за оборотом денег, которые могут иметь «преступный» след и являться уходом от уплаты налогов с незадекларированных доходов.

Какие операции сейчас «под колпаком», а какие выведены из сферы контроля с 10 января 2021 года?

Что подлежит обязательному контролю?

С 10 января 2021 г. контроль впервые будет действовать на следующие операции (ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ):

операции по снятию или зачислению на счет компании денег на сумму равную или превышающую 600 тысяч рублей либо эквивалент в иностранной валюте;

Такой контроль будет проводиться вне зависимости от характера деятельности компании, как это было ранее.

На практике это означает, что если компания снимает или зачисляет на счет наличку свыше 600 тыс. рублей, то банки обязаны сообщать о такой операции в Росфинмониторинг. Причем наличка может быть снята и на заработную плату, и на командировочные расходы.

Отметим, что речь не идет о запрете, например, снятия налички свыше 600 тыс. рублей. Такая сделка подпадает под контроль, а не запрет. Если же снимать сумму не выше 600 тысяч рублей со счета в течение нескольких дней — траншами, то такая операция под контроль не подпадает.

операции по снятию или зачислению денег на счет либо вклад компании или иностранной структуры без образования юридического лица в течение трех месяцев со дня их регистрации, либо с момента открытия счета или вклада;

Такой контроль ранее был только в отношении юридических лиц и не распространялся на иностранные трасты либо партнерства.

операции по получению денег, которые являются условием для участия физического лица в азартных играх;

передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры, а также от участия в лотерее;

операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами по сделке с недвижимостью, если сумма сделки равна или превышает 3 миллиона рублей либо эквивалент в иностранной валюте;

До принятия поправок под контроль подпадали сделки с недвижимостью, по которым осуществлялся переход права собственности.

Например, риелторы передавали сведения в Росфинмониторинг по сделкам купли-продаже квартир, домов и другой недвижимости стоимостью свыше 3 млн рублей.

У Росфинмониторинга имеется соглашение о взаимодействии с налоговой службой, поэтому такие сведения еще носят фискальный характер (Соглашение от 15.10.2015 г.).

Сейчас будут контролироваться любые сделки с недвижимостью свыше 3 млн рублей, например, договоры залога.

При этом накануне 2021 года Президентом РФ подписан Закон (Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 515-ФЗ), который позволяет держать в секрете сведения данных об имуществе сотрудников судейских, правоохранительных, контролирующих и военных органов, а также «близких указанных лиц».

Это не даст возможность «простым» людям увидеть журналистские расследования в отношении коррупции чиновников. Такие сведения могут быть раскрыты в случае, если в отношении этих лиц будет возбуждено уголовное дело.

А летом 2020 г. Минфин РФ внес на рассмотрение законопроект, позволяющий денежные средства на банковских счетах граждан, если они не докажут законность их получения, изъять и перечислить в ПФР.

Такое желание возникло на фоне того, что в 2020 году ПФР получил деньги от реализации конфискованного имущества чиновников на сумму 21,4 млрд рублей.

Желание взять под тотальный контроль все перечисления и траты обычных граждан возникло у ФНС уже давно. Например, откуда у специалиста с официальным доходом в 30 тысяч рублей особняк стоимостью в несколько миллионов рублей?

Если инициативу Минфина РФ поддержат, то такому специалисту нужно будет доказать, причем документально, источник происхождения доходов. Например, получение наследства и т.п.

почтовые переводы денежных средств, если их сумма равна или превышает 100 тысяч рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тысяч рублей, или превышает ее;

операции по возврату неиспользованного остатка аванса денежных средств за услуги связи, если сумма операции, равна или превышает 100 тысяч рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тысяч рублей, или превышает ее.

То есть почтовые переводы и снятие наличных средств с мобильного телефона свыше 100 тысяч рублей будут контролироваться.

Таким образом, принятые поправки подтверждают известную политическую метафору — «Люди — вторая нефть».

Какие операции выпадают из сферы контроля?

С 10 января 2021 года часть операций не будет подпадать под контроль. Например, не подлежат контролю: обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого, переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента, переводы денег за рубеж на вклад или на счет анонимного владельца либо поступления таких средств на счет или вклад.

Напомним, что некредитные организации — это все субъекты финансового рынка, за исключением банков. Например, микрофинансовые организации, страховые компании.