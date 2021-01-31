Держим курс на поэтапное ослабление валютного контроля

Какие послабляющие меры уже приняты для участников внешнеэкономической деятельности?

На форуме «Сделано в России» министр финансов Антон Силуанов заявил, что Правительство России продолжит либерализацию валютного законодательства.

Какие послабления валютного контроля действуют сейчас?

Основной закон, который регулирует правила осуществления валютных операций, был принят еще в 2003 году — Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее по тексту — Закон № 173-ФЗ). Закон № 173-ФЗ определяет, в каких ситуациях и кто может рассчитываться в иностранной валюте.

В последнее время вносились изменения в валютное законодательство, причем по большей части изменения носили более лояльный характер по отношению к участникам валютных операций.

Так, Президентом России подписаны многочисленные изменения, которые можно коротко охарактеризовать как «валютная оттепель» (Федеральные законы от 02.08.2019 г. № 265-ФЗ, от 31.07.2020 г. № 291-ФЗ, от 20.07.2020 г. № 218-ФЗ).

Обозначим самые актуальные из них.

1. Расширен перечень разрешенных валютных операций между резидентами.

По общему правилу валютные операции между резидентами запрещены, за некоторым исключением. Для начала напомним, что валютным резидентом является любой гражданин РФ. То есть в России расчеты между гражданами не должны осуществляться в иностранной валюте.

Но есть ряд ситуаций, на которые это ограничение не распространяется.

Теперь дополнительно разрешены:

расчеты в иностранной валюте между «физиками»-резидентами, пребывающими за рубежом более 183 дней в году, с российскими образовательными учреждениями, которые оказывают услуги за границей; То есть это расчеты за обучение за рубежом;

переводы в иностранной валюте от «физиков»-резидентов в пользу «физиков»-резидентов, которые являются предпринимателями по законодательству других государств и пребывающих за рубежом более 183 дней в году. Переводы должны быть за товары, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности.

Например, «физик»-резидент может воспользоваться услугами «физика»-предпринимателя другого государства и перевести ему деньги.

2. Освобождение «физиков»-резидентов от предоставления отчетов.

С 1 января 2020 г. «физик»-резидент не должен представлять налоговикам отчет о движении средств по своему счету либо вкладу, открытому в банке или иной организации финансового рынка за рубежом.

Чтобы «забыть» о таком отчете, должны выполняться определенные условия:

банк или иная организация должны находиться в государстве, являющихся членами Евразийского экономического союза, либо на территориях иностранных государств, с которыми у России есть обмен финансовой информацией согласно Многостороннему соглашению компетентных органов;

общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет или вклад за отчетный год либо остаток денежных средств, не превышает 600 тысяч рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 тысячам рублей.

3. Расширен перечень случаев зачисления денег на зарубежных счетах резидентов.

Валютное законодательство жестко ограничивает перечень случаев зачисления денег на счета в банках, открытых за пределами России.

Но в этом отношении также сделано послабление. Например, с 1 января 2020 года разрешена операция по зачислению на зарубежные счета резидентов денежных средств в рублях по заключенным внешнеторговым договорам с нерезидентами, в отношении которых были отменены требования о репатриации иностранной валюты.

Репатриация — это возврат резидентом валютной выручки, которую он получил по внешнеэкономическому контракту.

Что означает отмена требований о репатриации иностранной валюты?

С 1 января 2020 г. в отношении несырьевого экспорта отменена репатриация резидентами экспортной выручки в валюте РФ.

Это означает, что резиденты вправе зачислять всю получаемую ими выручку от нерезидентов напрямую на счета в зарубежных банках, минуя уполномоченные банки.

То есть отставлять выручку себе в полном объеме. Но это послабление не касается внешнеторговых контрактов на поставку древесины, угля и необработанных лесоматериалов (ТН ВЭД 4401-4403 99 000 9).

4. Значительное послабление в части административного наказания за нарушение валютного законодательства.

Значительно смягчена ответственность за нарушение срока репатриации выручки (п.5 ст.15.25 КоАП РФ).

Так, штраф для физиков, компаний и предпринимателей за незачисление валютной выручки составляет:

от 3 до 10 % суммы незачисленных средств, если сумма обязательств по внешнеторговому контракту определена в рублях;

от 5 до 30 % суммы незачисленных денежных средств по прочим внешнеторговым контрактам, а также по договорам займа.

Ранее размер штрафа за аналогичные нарушения составлял от 75 до 100% от суммы незачисленной выручки.

В ряде случаев предусмотрено полное освобождение от административной ответственности: