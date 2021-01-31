Будущие планы в отношении ослабления валютного контроля

Какие в будущем послабления следует учитывать участникам внешнеэкономической деятельности? И что планируется принять Правительством РФ для дальнейшего ослабления валютного контроля?

Как отметил на форуме «Сделано в России» министр финансов Антон Силуанов, в будущем, в первую очередь, важен риск-ориентированный подход вместо тотального контроля за участниками внешнеэкономической деятельности.

Валютные послабления после 2020 года

Как мы уже отмечали, с 1 января 2020 г. в отношении несырьевого экспорта отменена репатриация, т.е. возврат, резидентами экспортной выручки в валюте РФ.

А в отношении сырьевого экспорта предусмотрена поэтапная отмена репатриации выручки.

Такая отмена будет происходить плавно в течение нескольких лет (ст.2 Федерального закона от 02.08.2019 г. № 265-ФЗ).

Это означает, что в отношении сырьевых товаров резидент РФ может оставлять в своих зарубежных банках следующий процент экспортной выручки:

в 2020 году — 10%;

в 2021 году — 30%;

в 2022 году — 50%;

в 2023 году — 70%;

в 2024 году — 100%.

Таким образом, в 2024 году экспортеры сырьевых товаров будут полностью распоряжаться своей выручкой на счетах и вкладах банков, открытых за пределами России.

В 2021 году также расширятся возможности для зачета встречных требований по внешнеторговым договорам. Так, с 1 января 2021 года станет необязательным зачисление валютной выручки неторговых контрактов, предусматривающих оказание некоторых услуг.

Перечень таких услуг будет утвержден Правительством РФ. Пока сам Перечень находится на стадии обсуждения. В него планируются включить следующие услуги:

издание программного обеспечения;

деятельность по обработке данных, предоставление услуг

по размещению информации и связанная с этим деятельность;

услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение;

услуги в области высшего образования.

Блок инициатив по ослаблению валютного контроля

Дальнейшая либерализация валютного законодательства предусмотрена Общенациональным планом действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. Этот план был одобрен на заседании Правительства РФ 23 сентября 2020 г. (протокол № 36, раздел VII) №П13-60855 от 2 октября 2020 г.).

Как отмечено в плане, в результате распространения коронавирусной инфекции, экономика России одновременно столкнулась и с ограничением предложения, и с ограничением спроса. Часть таких отраслей как сфера бытовых услуг, туризм, авиаперевозки и ряд других были закрыты полностью.

В качестве одного из ключевых мероприятий значится «увеличение экспорта и поддержка импортозамещения».

На период 2021 — 22 гг. запланированы следующие послабления в части валютных операций. Так, в основной закон, который регулирует правила осуществления валютных операций — Закон № 173-ФЗ — планируется внести изменения.

Одной из новаций является признание экспортера исполнившим свою обязанность по возврату валютной выручки, если им получены от российских банков деньги по банковской гарантии. Такая гарантия выдается нерезиденту в пользу резидента в счет исполнения обязательств по внешнеторговому договору.

То есть будет считаться, что экспортер исполнил свою обязанность по возврату валютной выручки, если он получил средства от российского банка-гаранта.

Планом предусмотрено разрешение экспортерам осуществления в отдельных случаях зачетов встречных требований по обязательствам, вытекающим из условий внешнеторгового договора, или замены новым обязательством в целях исполнения обязанности по возврату валютной выручки.

Основной лейтмотив изменений — отказ от тотального контроля за участниками внешнеэкономической деятельности и внедрение так называемого риск-ориентированного подхода к контролю за «сомнительными валютными операциями».

Таким образом, в России продолжается взятый курс на ослабление валютного регулирования и либерализацию валютного контроля.