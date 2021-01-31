Будущие планы в отношении ослабления валютного контроля

Какие в будущем послабления следует учитывать участникам внешнеэкономической деятельности? И что планируется принять Правительством РФ для дальнейшего ослабления валютного контроля?
Как отметил на форуме «Сделано в России» министр финансов Антон Силуанов, в будущем, в первую очередь, важен риск-ориентированный подход вместо тотального контроля за участниками внешнеэкономической деятельности.
Валютные послабления после 2020 года
Как мы уже отмечали, с 1 января 2020 г. в отношении несырьевого экспорта отменена репатриация, т.е. возврат, резидентами экспортной выручки в валюте РФ.
А в отношении сырьевого экспорта предусмотрена поэтапная отмена репатриации выручки.
Такая отмена будет происходить плавно в течение нескольких лет (ст.2 Федерального закона от 02.08.2019 г. № 265-ФЗ).
Это означает, что в отношении сырьевых товаров резидент РФ может оставлять в своих зарубежных банках следующий процент экспортной выручки:
- в 2020 году — 10%;
- в 2021 году — 30%;
- в 2022 году — 50%;
- в 2023 году — 70%;
- в 2024 году — 100%.
Таким образом, в 2024 году экспортеры сырьевых товаров будут полностью распоряжаться своей выручкой на счетах и вкладах банков, открытых за пределами России.
В 2021 году также расширятся возможности для зачета встречных требований по внешнеторговым договорам. Так, с 1 января 2021 года станет необязательным зачисление валютной выручки неторговых контрактов, предусматривающих оказание некоторых услуг.
Перечень таких услуг будет утвержден Правительством РФ. Пока сам Перечень находится на стадии обсуждения. В него планируются включить следующие услуги:
- издание программного обеспечения;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг
- по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение;
- услуги в области высшего образования.
Блок инициатив по ослаблению валютного контроля
Дальнейшая либерализация валютного законодательства предусмотрена Общенациональным планом действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. Этот план был одобрен на заседании Правительства РФ 23 сентября 2020 г. (протокол № 36, раздел VII) №П13-60855 от 2 октября 2020 г.).
Как отмечено в плане, в результате распространения коронавирусной инфекции, экономика России одновременно столкнулась и с ограничением предложения, и с ограничением спроса. Часть таких отраслей как сфера бытовых услуг, туризм, авиаперевозки и ряд других были закрыты полностью.
В качестве одного из ключевых мероприятий значится «увеличение экспорта и поддержка импортозамещения».
На период 2021 — 22 гг. запланированы следующие послабления в части валютных операций. Так, в основной закон, который регулирует правила осуществления валютных операций — Закон № 173-ФЗ — планируется внести изменения.
Одной из новаций является признание экспортера исполнившим свою обязанность по возврату валютной выручки, если им получены от российских банков деньги по банковской гарантии. Такая гарантия выдается нерезиденту в пользу резидента в счет исполнения обязательств по внешнеторговому договору.
То есть будет считаться, что экспортер исполнил свою обязанность по возврату валютной выручки, если он получил средства от российского банка-гаранта.
Планом предусмотрено разрешение экспортерам осуществления в отдельных случаях зачетов встречных требований по обязательствам, вытекающим из условий внешнеторгового договора, или замены новым обязательством в целях исполнения обязанности по возврату валютной выручки.
Основной лейтмотив изменений — отказ от тотального контроля за участниками внешнеэкономической деятельности и внедрение так называемого риск-ориентированного подхода к контролю за «сомнительными валютными операциями».
Таким образом, в России продолжается взятый курс на ослабление валютного регулирования и либерализацию валютного контроля.