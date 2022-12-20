Что делать иностранцу, который потерял паспорт в России

Как говорится в известной русской пословице: «Один переезд равен примерно двум пожарам и трем наводнениям». Примерно также расценивается ущерб и при потере паспорта.

Рассмотрим ситуацию, когда заграничный паспорт потерял иностранец, имеющий разрешение на работу. Напомним, что разрешение на работу оформляется только визовым иностранцам.

Такое разрешение выдается иностранцу через компанию-работодателя. Лишь определенные категории иностранцев получают его самостоятельно. Например, ВКС и иностранцы, которые обучаются в России.

Что нужно сделать иностранцу при потере паспорта

Иностранец может потерять паспорт по собственной вине либо у него могут украсть документы. В любом случае нужно действовать незамедлительно.

Если у иностранца не будет документа, удостоверяющего личность, то ему может быть выписан штраф до 5 тысяч рублей и иностранца могут выдворить из страны (ст. 18.8 КоАП). Дело в том, что без документа иностранца могут приравнять к нелегалу.

Первым делом иностранец должен обратиться в полицию. В нашем случае иностранец трудоустроен, поэтому помощь ему может оказать его работодатель.

Если иностранец не подаст заявление в полицию, то его могут оштрафовать. Размер штрафа за неподачу заявления составляет от 2 тысяч до 5 тысяч рублей (п. 1.1 ст. 18.8 КоАП).

Оказать помощь в составлении заявления иностранцу могут его работодатели.

Заявление пишется в свободной форме. В нем приводятся обстоятельства, при которых утерян либо украден паспорт. В заявлении приводятся личные сведения об иностранце: фамилия и имя, дата и место рождения. Далее в тексте заявления подробно описывается дата и время утери либо хищения паспорта. Если иностранец не помнит реквизиты своего паспорта, то восстановить эти данные поможет работодатель.

Заявление подается в ближайшее отделение полиции и взамен иностранцу выдается справка, которая равносильна документу, удостоверяющему личность.

Без справки МВД об утери паспорта восстановить документы невозможно. После этого иностранцу нужно обратиться в консульство своего государства. В консульстве иностранец пишет заявление по установленной форме об утрате паспорта.

Конечно, бывает, что случается чудо и в одной из дежурных частей МВД кто-то может принести утерянный документ. Тогда при обнаружении паспорта об этом сообщают иностранцу и на этом история заканчивается.

Однако такое случается редко.

Если же иностранец имел разрешение на временное проживание (по тексту – РВП), то ему необходимо обратится в территориальное отделение по вопросам миграции МВД. Дело в том, что РВП проставляется в паспорте в виде штампа. В этом случае подается заявление на выдачу временного дубликата РВП, к нему прикладывается две фотографии размером 3,5 см х 4,5 см.

Заявление не рассматривается мгновенно, а поэтому на данный период времени иностранцу выдается справка для следования к месту выдачи документа вместо утерянного.

Такая справка также необходима для выезда в другой город для посещения консульства своей страны. Срок действия справки составляет три месяца. На основании заявления иностранцу также оформляется дубликат РВП. Благодаря полученному дубликату иностранец может получить новый паспорт, не выезжая за пределы России – в консульстве своей страны. И после оформления иностранцу в посольстве своей страны нового паспорта, ему будет проставлена отметка – штамп РВП.

Однако такой сценарий не всегда возможен. Все зависит от законодательства того государства, в котором проживает иностранец.

В том случае если в посольстве или консульстве не восстановят утерянный паспорт, у иностранца возникает необходимость отъезда на родину.

Для легального выезда за территорию РФ иностранцу выдадут документ – «Свидетельство о возвращении на Родину». На основании этого документа иностранец может вылететь в свою страну для восстановления паспорта. По выданному Свидетельству иностранец не может въехать в другую страну.

Если же паспорт потерял иностранец, имеющий разрешение на работу, т. е. из визовой страны, то ему необходимо восстановить визу. Визу восстанавливают уже после того, как иностранец получил из посольства или консульства Свидетельство о возвращении на Родину.

Заявление подается в территориальное отделение по вопросам миграции МВД. На основании заявления иностранцу выдают дубликат визы. Иностранцам из стран ЕС необязательно восстанавливать визу при утере паспорта. Такие иностранцы могут покинуть Россию на основании документа, дающего право на пересечение границы.

Такой документ иностранцы получают в посольстве или консульстве своей страны (ст.8 Соглашения между РФ и ЕС об упрощении выдачи виз гражданам ЕС, г. Сочи, 25 мая 2006 г.).

Как работодателю оформить дни отсутствия иностранца

В том случае если иностранец вынужден временно покинуть Россию для восстановления документа, работодатель должен оформить дни отсутствия такого работника.

У работодателя нет оснований увольнять такого иностранца. На период оформления документов иностранец может написать заявление на предоставление очередного ежегодного оплачиваемого отпуска, если имеет на это право. Иностранцу оплатят отпуск, исходя из среднего заработка.

Если же такой возможности нет, то можно оформить заявление на предоставление дней отпуска без сохранения заработной платы.

Какие документы нужно оформить при получении иностранцем нового паспорта

При получении нового паспорта, работодателю не нужно уведомлять территориальное отделение МВД об этом факте. Вместе с тем, данные паспорта приводятся в трудовом договоре с иностранцем.

Поэтому в дополнительном соглашении к трудовому договору прописывается новые реквизиты паспорта.